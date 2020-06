5 gadgeturi utile oamenilor dupa reluarea vietii sociale

Perioada lunga in care oamenii au fost nevoiti sa ramana acasa din cauza prezentei coronavirusului in Romania a luat sfarsit. Viata s-a reluat, la inceput, cu dificultate si cu mentinerea distantarii sociale, dar totul se asaza acum pe un fagas normal. In tot acest timp, gadgeturile au ramas indispensabile in rutina tuturor si au facut parte din cotidianul fiecarei familii.

Interesant este si faptul ca au revolutionat modul in care este perceputa lumea, comunicarea intre oameni si modalitatea de a lucra (de exemplu, cu ajutorul laptopului, munca de acasa a devenit rapida si simpla). Desi au aparut si alte gadgeturi superioare (de exemplu, pixul inteligent, care digitalizeaza tot ce se scrie pe foaie si pastreaza in memorie), totusi, cele mai utile dintre ele raman alte produse.

Iata care sunt cele 5 gadgeturi pe care trebuie neaparat sa le ai cu tine!

Telefonul mobil este cel mai important gadget din viata oamenilor. Majoritatea doreste sa achizitoneze un produs cat mai performant. IPhone-ul a ramas in topul preferintelor multor persoane care au optat si pentru diferite accesorii, precum husele pentru iPhone XR , pentru ca si-au dorit sa-si protejeze maxim investitia facuta;

2. Bratara fitness este extrem de utila pentru cei care se gandesc sa calculeze caloriile pe care le consuma de-a lungul unei zile, mai ales ca, dupa perioada de izolare, s-au trezit cu niste kilograme in plus;

3. Boxa portabila ramane in trend si dupa reluarea vietii sociale. Este usor de transportat in orice excursie sau calatorie si da tonul petrecerilor cu lejeritate, pentru ca ofera un sunet puternic, chiar si lumini stralucitoare si colorate. Gadgetul trebuie, insa, conectat la smartphone, iar distractia este garantata;

4. Un eBook reader este acel gadget care indeamna la relaxare si la odihna in serile de vara sau cand stai tolanit pe sezlong la mare, fara sa-ti faci griji ca nu ai putea sa cari rucsacul doldora de cartile pe care le citesti cand ai putin timp liber doar pentru tine. Daca, pana acum, iti era de folos in casa, dupa reluarea vietii sociale, il poti utiliza, fara probleme, in mijloacele de transport in comun, in excursii, in parc etc.;

5. Drona este un alt gadget pe care si-l doreste din ce in ce mai multa lume. Daca, pana acum, era destul de costisitor sa ai un astfel de produs, in ultima vreme, au aparut variante accesibile, iar asta a facut ca multa lume sa achizitioneze gadgetul zburator, pentru ca este extrem de util oricui vrea sa exploreze privelistea de la inaltime. De asemenea, este o metoda distractiva de a face fotografii si de a surprinde momente amuzante in excursii, ceea ce inseamna ca drona nu va lipsi din bagajul pregatit de excursie al nimanui.

In concluzie, tot mai multi romani si-au reluat viata obisnuita si au apelat la tot felul de gadgeturi interesante, care sa le aduca o multime de beneficii in rutina cotidiana. Chiar si bunicii si strabunicii s-au obisnuit cu ele si le-au acceptat, adaptandu-se noilor tendinte si modalitatilor inedite de a comunica.

Surse foto:

shutterstock.com