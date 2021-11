Afla ACUM cum iti poti sustine sistemul imunitar puternic pe parcursul sezonului rece

Odata cu venirea anotimpurilor reci, sistemul nostru imunitar are tendinta de a scadea si, implicit, de a nu mai avea aceeasi capacitate de aparare a organismului in fata virusurilor sau a diverselor infectii. Totusi, exista cateva trucuri pe care oricine le poate aplica, astfel incat sa isi ofere un boost de imunitate in sezonul rece.

Este ideal ca toate sfaturile de mai jos sa fie aplicate pe tot parcursul anului, nu doar atunci cand vine toamna sau iarna, deoarece intotdeauna avem nevoie de un sistem imunitar puternic. Pentru inceput, este bine sa faci un set de analize la Trumed pentru a vedea unde se situeaza organismul tau. In urma rezultatelor primite si a unei discutii cu un medic de specialitate, vei sti ce schimbari sunt indicate in stilul tau de viata, dar si ce suplimente poti lua.

5 trucuri pentru o imunitate puternica

Consuma multe fructe si legume

In extra sezon este mai greu sa consumi legumele si fructele proaspete cu care te-ai obisnuit pe parcursul anului, insa exista cateva alimente de toamna si iarna pe care este recomandat sa le pui in cosul de cumparaturi: dovleacul, sfecla, strugurii, dar si citricele sunt printre cele mai accesibile.

Daca vrei, in timpul anului poti congela diverse fructe si legume care sa te ajute la realizarea anumitor feluri de mancare, chiar si a unor smoothie-uri pline de vitamine.

Miscarea trebuie sa fie la ordinea zilei

Indiferent ca iesi la o plimbare, alergi dimineata, faci aerobic in casa sau alegi sa mergi pe jos pana la birou, este bine ca in fiecare zi sa iti pui corpul in miscare. Un corp sedentar, care nu interactioneaza cu mediul de afara, va fi mult mai predispus la infectii sau virusuri. Pe cand un corp sanatos, activ, are mai putine sanse de imbolnavire, dar si de o recuperare mult mai rapida.

Creeaza-ti un program de somn

Somnul este absolut esential pentru ca sistemul imunitar sa fie puternic si sa functioneze normal. Un somn odihnitor de 7 sau 8 ore pe noapte, te va ajuta sa te concentrezi mult mai bine la ceea ce ai de facut a doua zi, dar si sa ai un corp odihnit si prezent.

Ai grija la factorii externi

Factorii externi care pot afecta sistemul imunitar, precum este stresul, alcoolul sau chiar fumatul, sunt de luat in considerare daca vrei sa ai un corp sanatos. Bineinteles, stresul nu poate fi eliminat dintr-o data din viata noastra, insa este ideal sa constientizam ca nu este benefic pentru sanatate. Pe termen lung, cortizolul, adica hormonul ce vizeaza stresul, afecteaza imunitatea. In urma acestei actiuni, apar tot felul de infectii si inflamatii ale corpului, care pot duce la diverse probleme de sanatate,

Realizeaza controale periodice

Chiar daca nu ne-a intrat in rutina, cel mai important este sa facem controale medicale periodice, pentru a vedea unde se situeaza organismul nostru si de ce are nevoie pentru a functiona cat mai bine. O vizita poate implica un set de analize, un control amanuntit, o radiografie, in functie de probleme pe care fiecare persoana le are.

In concluzie, sistemul imunitar poate fi intarit si tinut sub control aplicand cateva trucuri privind alimentatia si stilul de viata. In lunile de toamna si iarna, organismul este mai predispus la infectii, de aceea trebuie avuta o mai mare grija. Insa, sistemul imunitar trebuie tinut sub control pe tot parcursul anului.

Sursa foto: Unsplash.com