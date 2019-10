Alimente si tratamente naturale contra depresiei

Dieta sanatoasa si bine echilibrata

Poti fi surprins sa afli ca alergiile tale alimentare pot avea un impact semnificativ asupra starii tale de spirit. Cheia este sa mancati alimente care sustin functia neurotransmitatorilor, care sunt mesagerii creierului care va controleaza starea de spirit, nivelul de energie, pofta de mancare si multe alte procese din corp. Acesti neurotransmitatori sunt influentati in mod semnificativ de alimentele pe care le consumati.

Cercetarile au aratat ca o dieta antiinflamatoare, cum ar fi cea mediteraneana, reduce riscul depresiei.

Alimente bogate in omega-3

Cercetarile arata ca una dintre cele mai importante componente ale dietei dumneavoasta pentru prevenirea sau tratarea tulburarilor de dispozitie sunt alimentele bogate in omega-3. Lipidele creierului dvs. sunt de fapt compuse din acizi grasi. Dintre acesti acizi grasi 33% apartin familiei omega-3.

Cele mai bune alimente bogate in omega-3 includ pestele salbatic precum somonul, macroul, heringul, pestele alb, nucile, semintele de chia, semintele de in si galbenusurile de ou.

Fructe si legume

O dieta bogata in fructe si legume creste aportul de nutrienti vitali care sustin starea de spirit. Fructele si legumele bogate in folat promoneaza procesele metabolice ale creierului si cercetarile arata ca o deficienta de folat poate duce la simptome depresive.

Unele dintre alimentele de top care includ folat includ spanac, sparanghel, avocado, sfecla si broccoli. De asemenea, corpul are nevoie de alimente antioxidante pentru a combate modificarile biochimice care au loc atunci cand esti stresat.

Un studiu publicat in Indian Journal of Psychiatry a descoperit ca terapia cu antioxidanti timp de 6 saptamani a redus semnificativ atat nivelul depresiei cat si anxietatea. O parte din alimentele de top bogate in antioxidanti includ afine, boabele de goji, mure, merisoare si anghinare.

Grasimi sanatoase

Grasimile sanatoase ofera vitamine si minerale importante care stimuleaza nivelul de energie si starea de spirit. In plus, consumul de grasimi sanatoase ajuta la prevenirea daunelor radicalilor liberi care pot fi asociate cu depresia. Adaugati alimente care contin grasimi sanatoase, precum avocado, ulei de nuca de cocos, ulei de masline extravirgin, nucile, semintele de in etc.

Alimente probiotice

Consumul alimentelor probiotice creste nivelul de energie, sustine functia cognitiva si promoveaza bunastarea mentala. Unele dintre alimentele de top care contin probiotice includ chefir, iart, branza si legume fermentate.

Evitati carbohidratii rafinati si zaharurile

Desi aceste alimente iti imbunatatesc starea de spirit pentru moment, ele conduc la cresterea in greutate, probleme legate de somn, supraincarcarea cu candida si niveluri scazute de energie, inrautatind simptomele depresiei.

Suplimente naturale impotriva depresiei

Ulei de peste

Grasimile omega-3 sunt esentiale pentru functia neurotransmitatorilor, o componenta importanta pentru echilibrul emotional si fiziologic al creierului.

Vitamina D3

O revizuire sistematica si meta-analiza care evalueaza eficacitatea suplimentului de vitamina D ca remediu natural pentru depresie a constatat ca suplimentarea cu aceasta vitamina a fost favorabila in gestionarea depresiei.

Vitamina D actioneaza ca un hormon in corp si influenteaza functia creierului, motiv pentru care o deficienta este legata de un risc crescut pentru tulburari de dispozitie, inclusiv depresia si tulburarea afectiva sezoniera.

Plante medicinale

Exista anumite plante medicinale care imbunatatesc hormonii de stres si relaxeaza sistemul nervos. Ele ajuta la echilibrarea si protejarea organismului prin reducerea nivelului de cortizol atunci cand va aflati sub orice tip de stres.

Doi adaptogeni care functioneaza ca remedii naturale pentru depresie includ rhodiola si ashwagandha.

Rhodiola functioneaza prin cresterea sensibilitatii neuronilor, incluzand doi neurotransmitatori serotonina si dopamina. Acesti neurotransmitatori ajuta la cresterea concentrarii si a memoriei si la imbunatatirea starii de spirit.

Ashwagandha lucreaza pentru a combate efectele stresului, reduce anxietatea si depresia si echilibreaza hormonii.

Cea mai buna parte a acestor remedii naturale pentru depresie este ca nu au efecte secundare adverse, spre deosebire de majoritatea medicamentelor antidepresive.

Vitamine B

Vitaminele din complexul B sunt implicate in functia neurotransmitatorilor si cercetarile arata ca nivelurile scazute atat ale folatului, cat si ale vitaminei B12 sunt legate de simptomele depresive.

Vitamina B12 sustine sistemul neurologic si creste nivelul de energie, iar folatul sustine absorbtia de nutrienti, ajuta la reducerea iritabilitatii si combate oboseala. Vitaminele B ajuta la producerea serotoninei in mod nautal si amelioreaza simptomele depresive.

Sunatoare

Sunatoarea combate depresia si anxietatea fara efecte secundare.

Desi cercetatorii nu sunt siguri cum actioneaza aceasta planta, se crede ca ar putea fi asociata cu capacitatea de a stimula secretia de serotonina, dopamina si norepinefrina. Acesti neurotransmitatori ajuta la stimularea starii de spirit si la inlaturarea simptomelor depresiei.

Ulei de lavanda

Uleiul de lavanda ajuta la ameliorarea stresului, la promovarea sentimentului de pace si la imbunatatirea somnului. Are o istorie lunga de utilizare medicamentoasa pentru tulburarile de dispozitie deoarece are proprietati sedative si calmante.

Musetel

Uleiul esential de musetel functioneaza ca un usor sedativ, care calmeaza in mod natural nervii si favorizeaza relaxarea. Cercetarile arata ca uleiul de musetel poate fi utilizat singur sau in combinatie cu uleiul de lavanda pentru a imbunatati somnul si starea de spirit.

Consiliere

Deoarece depresia este cauzata cel mai frecvent de probleme emotionale, poate deveni mai grava din cauza lipsei relatiilor pozitive, a increderii in sine scazute si a lipsei unui sens in viata. Gasiti o comunitate puternica de prieteni care va pot sustine si incuraja. De asemenea, este util sa solicitati consiliere cu un profesionist, astfel incat sa puteti gestiona stresul.

Sport

Exercitiile fizice iti ofera un impuls de energie, te ajuta sa dormi mai bine si iti imbunatateste stima de sine aceste beneficii ale exercitiului fixic vor imbunatati simptomele depresive si vor promova sentimentele de fericire si valoare.

Petreceti timpul in aer liber

Cercetarile arata ca imbunatatirea nivelului de vitamina D ajuta la reducerea simptomelor depresiei. De fapt, relatia dintre depresie si deficienta de vitamina D din lipsa expunerii la soare a fost remarcata in urma cu peste 2000 de ani, potrivit cercetatorilor de la Universitatea din Australia de Sud. Obiectivul minim este de 10-20 de minute de a petrece zilnic la soare.