Miercuri, 7 aprilie, este Ziua mondiala a sanatatii. Cum apa este principala componenta a corpului omenesc (55%-78% apa), consumul adecvat de lichide inseamna culegerea de numeroase beneficii pentru sanatate, in schimbul unui aport nul de calorii, grasimi, carbohidrati sau zahar. Prin urmare, apa face cu adevarat minuni pentru sanatate, de vreme ce fiecare celula a corpului o utilizeaza pentru a absorbi nutrienti si a expulza produsele reziduale. Va reamintim 10 dintre beneficiile cele mai importante ale apei. Efectele pozitive ale apei asupra sanatatii

1. Apa previne imbatranirea prematura

Elixirul tineretii poate fi mai accesibil decat se crede. Consumul corespunzator de apa este prima conditie a mentinerii sanatatii pielii, deoarece contribuie la hidratarea tesutului cutanat, sustinerea productiei de colagen si prevenirea deshidratarii. Aplicarea de creme si lotiuni nu poate substitui sursa de apa din interior, care alimenteaza celulele cutanate si amana aparitia ridurilor si a liniilor fine.

Mai mult decat atat, deficitul de apa determina organismul sa retina mai multe lichide, ceea ce inseamna o predispozitie crescuta la formarea pungilor de sub ochi, balonare etc.

2. Apa intretine silueta subtire

Apa este si un adjuvant excelent in accelerarea metabolismului si inducerea senzatiei de satietate, mai exact in intretinerea unei forme fizice optime. Persoanele care inlocuiesc bauturile carbogazoase cu apa scapa mai repede de kilogramele in plus, spun rezultatele mai multor studii de specialitate.

In plus, consumul unui pahar de apa inainte de masa reduce din apetit, ajutand la un consum redus de mancare. Unii cercetatori sustin ca apa rece este cu atat mai eficienta in accelerarea metabolismului, deoarece organismul lucreaza mai intens incercand sa regleze temperatura fluidului si arde, astfel, cateva calorii in plus in timpul acestui proces.

3. Apa are efect energizant

Oboseala accentuata este o problema frecventa a erei moderne, insa din fericire exista un remediu impotriva ei, la indemana oricui un pahar cu apa. Deshidratarea organismului poate conduce la instalarea senzatiei de epuizare, de aceea suplimentarea aportului de apa are un efect energizant imediat.

Mai mult decat atat, cantitatea suficienta de apa de care beneficiaza organismul ajuta inima sa pompeze sangele mai bine. Tot apa este cea care ajuta sangele sa transporte oxigenul si nutrientii esentiali catre celule. Aceste doua roluri importante ale apei ii justifica efectul revigorant.

4. Apa creste rezistenta in fata stresului

Intrucat tesutul cerebral este compus in proportie de 70%-80% din apa, deshidratarea conduce la sensibilitatea crescuta in fata stresului. Odata ce apare senzatia de sete, corpul este deja deshidratat intr-o mica masura. Din acest motiv, expertii medicali recomanda consumul constant de apa pe tot parcursul zilei, in cantitati mici, pentru cresterea rezistentei in fata stresului.

5. Apa imbunatateste randamentul fizic

Un aport suficient de apa previne instalarea crampelor musculare si lubrifiaza articulatiile, doua beneficii importante pentru sustinerea activitatilor fizice intense. Astfel, suplimentand consumul de apa, reusiti sa rezistati mai bine antrenamentelor fizice si sa va tineti departe de durerile si disconfortul pe care efortul fizic le poate induce.

Tot apa ajuta musculatura sa se dezvolte, alimentandu-le celulele cu oxigen si crescandu-le rezistenta la efort.

6. Apa mentine sanatatea tractului digestiv

Alaturi de fibrele alimentare, apa este esentiala pentru o digestie sanatoasa. De altfel, cei mai multi pacienti cu constipatie cronica marturisesc frecvent ca nu beau suficienta apa.

Fluidele ajuta la dizolvarea particulelor din resturile alimentare si la expulzarea lor eficienta prin tractul digestiv. Odata instalata deshidratarea, organismul incepe sa retina apa, privand colonul de lubrifiere si impiedicandu-l sa elimine corespunzator materiile fecale.

7. Apa reduce riscul aparitiei pietrelor la rinichi

La fel ca si constipatia cronica, calculii renali sunt favorizati de consumul insuficient de apa, care are rolul de a dilua sarurile si mineralele din urina, ce pot ajunge sa se solidifice, sub forma pietrelor la rinichi.

8. Apa imbunatateste functiile cognitive

O alta minune infaptuita de apa este imbunatatirea functiilor cognitive. Creierul are nevoie de cantitati importante de oxigen pentru a functiona in parametri optimi, iar apa ii asigura rezervele necesare.

Un studiu de specialitate a descoperit ca persoanele care consuma intre 8 si 10 pahare de apa in fiecare zi isi pot imbunatati performanta cognitiva cu pana la 30%.

Aportul generos de apa sprijina si functionalitatea celulelor nervoase. Aceasta regleaza nivelul electrolitilor din sange, astfel incat mesajele sa fie transmise, prin nervi, in mod corect catre creier.

9. Apa mentine sanatatea articulatiilor

Unul dintre beneficiile mai putin cunoscute ale apei este acela al mentinerii sanatatii articulare. Un aport corespunzator de lichide inseamna incheieturi mai puternice, mai sanatoase si mai bine lubrifiate.

Articulatiile au nevoie de apa pentru a-si mentine flexibilitatea, o caracteristica esentiala pentru functionalitatea lor. Pacientii care sufera de boli articulare sunt sfatuiti sa isi concentreze atentia catre suplimentarea portiilor de lichide in fiecare zi, intrucat aceasta strategie ajuta la ameliorarea durerilor si a celorlalte simptome specifice.

10. Apa mentine sistemul imunitar puternic

Cea de-a zecea minune a apei este aceea ca reduce considerabil riscul de imbolnavire, protejand impotriva gripei, infectiilor si a altor boli cronice. Consumul corect de lichide este echivalent cu un sistem imunitar mai puternic!

