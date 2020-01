Omul este triada mental-emotional-fizic. Cea care „nu are loc” si „comenteaza mereu” este mintea. Ba nu este de acord cu corpul pentru ca „nu e aratos”, ba nu e de acord cu partea emotionala, pentru ca „nu ar trebui sa aiba astfel de trairi”. Ba chiar nici cu ea insasi nu e de acord in dese randuri, cum ca „nu e sclipitoare si spontana” si ca „nu a luat ieri decizia cea mai buna”, sau ca… „nu mai are tinere de minte”. Ideea este ca mintea ne separa.

In caile spirituale, mintea este data la o parte din rolul ei de sfatuitor si nu mai e luata in seama.

Sa revenim: mintea spune ca e ceva in neregula cu greutatea corpului. Emotionalul „inghite galusca” si incepe sa se vaite „ca s-a saturat” si el. Corpul se vede astfel „pus la zid”, tratat ca „ultimul om”.

In termeni NMG (Noua Medicina Germana), conflictul resimtit este de devalorizare estetica. In faza activa are loc o pierdere usoara de strat adipos, iar in faza de rezolvare se reface stratul, dar pe plus (mai mult decat a fost initial). Intotdeauna pe plus! Asta este mecanismul. E cunoscut cazul „cu cat mai mult vreau sa slabesc , cu atat mai mult ma ingras”. Da, pentru ca exista si multa devalorizare estetica acolo.

Mecanismul incepe asa: pantalonii de anul trecut nu imi mai vin, fac o prima devalorizare, urmata de un prim plus de tesut adipos. La scurt timp urc pe cantar si fac a doua devalorizare, apoi al doilea plus. Merg la sala si … „parca eu sunt cea mai plinuta de acolo”. Al treilea plus! Si tot asa, intr-un cerc vicios.

Cheia este ca inainte de orice dieta sau regim, inainte de orice am vrea sa facem pentru a „corecta greutatea”, esential este sa facem pace cu corpul. Sa il acceptam, sa avem recunostinta pentru ca ne slujeste, sa ii multumim pentru ca prin el putem experimenta viata. Abia apoi „ne apucam de treaba”. Dar numai IMPREUNA cu el. Adica in echipa. Nu in rol de „pedepsit”, ci in rol de coechipier.

Si uite asa, toate drumurile duc la alinierea GANDURILOR noastre cu ADEVARUL nostru. Partea care iti spune toate trancanelile de mai sus, este mintea ta SUBCONSTIENTA, care nu are liber arbitru. A fost deja programata din copilarie de catre familie, circumstante exterioare si mediu inconjurator.

Este fundamental sa pui negru pe alb, toate limitele acestea si gandurile pe care le-ai atasat inconstient mancarii, miscarii, tie! Le scoti din subconstient si le muti in mintea ta CONSTIENTA care, ghici ce? ARE LIBER ARBITRU! Tu poti decide ce si cum schimbi!

Apoi, prin REPETITIE ZILNICA transferi noua credinta in SUBCONSTIENT. Cu alte cuvinte, te RE-PROGRAMEZI in functie de noile tale adevaruri fara a mai permite experientelor trecute, sa te controleze la nesfarsit.

Provocarea nu este atat de mult a mancarii si miscarii, cat este a MINTII! Intre cele 2 urechi se da cu adevarat lupta!