Predispozitii Feng Shui pentru luna iulie. Remedii pentru sanatate si noi oportunitati

CAL

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

In luna aceasta nativii Cal vor intalni oameni cu intentii rele. Desi luna aceasta vei avea parte de noroc in ceea ce priveste castigurile financiare, s-ar putea sa fii luat prin surprindere de cheltuieli neasteptate, care isi vor pune amprenta pe soldul contului tau bancar. De aceea, este recomandat sa ai un Sobolan auriu cu Moneda prosperitatii, in sectorul Sectorul de N-V, pentru a gasi rezolvari la eventualele probleme si a-ti creste prosperitatea.

Si posibilitatea de a fi pacalit de persoane care uneltesc impotriva ta creste, mai ales pe partea profesionala. Va trebui sa te feresti de colegii rauvoitori si sa fii mai selectiv cu persoanele carora le acorzi incredere. Pentru a te feri de oamenii rau intentionati, poarta asupra ta Amuleta de protecție Kuan Kung, care te va proteja de orice fel de furturi materiale sau intelectuale. Luna iulie nu te fereste nici de riscurile de imbolnavire, iar pentru a fi ferit de toate energiile de boala si a le amplifica pe cele de sanatate, asaza Statueta cu Buddha medicinei pe biroul tau sau poarta Amuleta cu Wu Lou auriu, care este un puternic simbol al sanatatii si longevitatii.

OAIE

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Nativii Oaie trebuie sa evite focul luna aceasta. In luna iulie norocul si bunastarea nativilor Oaie cresc semnificativ, asa ca nu te opri din a depune efort pentru a-ti atinge aspiratiile. Pentru a te asigura ca energiile prosperitatii vor ramane in crestere, plaseaza in casa un Chi Lin din praf de jad pe suport.

Luna aceasta aduce momentul perfect pentru a formula noi planuri, pentru a-ti extinde afacerea sau pentru a avansa pe plan profesional. Pentru a amplifica aceasta energie buna si a-ti atinge telurile in cariera poarta in geanta Amuleta cu steaua nordului sau steaua polara sau amplaseaz-o in casa, in sectorul unde este Steaua 6. Exista un exces al energiilor de foc care ar putea sa te puna in pericol si ar putea duce la pierderi cauzate de foc. Ca sa te asiguri ca esti in siguranta foloseste o amuleta care iti ofera protectie precum un Card Tai Sui (taisui) anul 2020 si evita sa lasi orice fel de foc nesupravegheat.

MAIMUTA

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Nativii in maimuta vor intampina noi provocari in relatia de cuplu.Luna iulie este benefica pentru tine in ceea ce priveste succesul in afaceri, iar pentru a te asigura ca aceste energii sunt amplificate, amplaseaza in sectorul S-W Oglinda cu Chi Lin SI hotu – de aducere a oportunitatilor cu calculul HO TU pentru protectie si bunastare generala. Vei deborda de energie si vei fi mai inspirat decat de obicei, noi idei venind din toate partile. Pentru a-ti dubla norocul si fericirea si a te asigura ca momentele de inspiratie nu vor disparea dupa cateva minute, poarta Amuleta ALWAYS SUPERB – Dublul Dragon.

In ceea ce priveste relatiile personale, vei fi apreciat de colegi si prieteni, care se vor bucura de compania ta. In schimb, in relatia de cuplu vor aparea diverse lucruri care te vor distrage si nu vei mai acorda atat de multa atentie romantismului, ceea ce s-ar putea dovedi destul de frustrant pentru partenerul tau. Focuseaza-te mai mult pe timpul petrecut cu persoana iubita si asigura-te de linistea relatiei tale purtand Mar rosu – Marul pacii pentru atragerea armoniei.