Sa intelegem ciclurile de somn. Alacul din perne terapeutice

In timp ce dormim, trecem de obicei prin trei faze de somn: stadiile 1, 2, 3 la care se adauga si somnul REM, caracterizat prin miscarea rapida a ochilor. Primele trei etape se mai numesc si somnul de tip non-REM (NREM).

Trecerea progresiva prin aceste etape de somn, de la stadiul 1 si pana la somnul REM formeaza un ciclu de somn, dupa care ciclul se reia. Un ciclu complet de somn la adulti dureaza intre 90 si 110 minute.

Literatura de specialitate arata ca petrecem aproximativ 20% in timpul somnului REM sugarii mici, in schimb, petrec aproape jumatate din orele de somn in timpul somnului REM.

Somnul REM si non-REM

Daca in timpul somnului, corpul poate fi nemiscat, creierul este insa destul de activ. In timpul somnului de tip non-REM, sistemul imunitar este stimulat, muschii si oasele se fortifica si tesuturile se regenereaza, iar in timpul somnului REM visam.

Stadiul 1 de somn

In aceasta etapa avem un somn lin, trecem cu usurinta de la starea de veghe la cea de somn si putem fi treziti chiar si de cel mai mic zgomot. Ochii nostri se misca foarte incet si activitatea musculara incetineste. De asemenea, experimentam contractii musculare bruste, involuntare numite mioclonii, adesea precedate de o senzatie de cadere in gol. Persoanele trezite din aceasta etapa isi amintesc adesea imagini vizuale fragmentate.

Stadiul 2 de somn

Atunci cand intram in etapa a doua de somn, miscarile ochilor se opresc, inima incepe sa bata mai lent, muschii se relaxeaza si temperatura corpului scade. De asemenea, undele cerebrale (fluctuatii ale activitatii electrice, care poate fi masurata prin electrozi) devin mai lente si apar o serie de unde ocazionale rapide numite fusuri de somn. Practic, organismul se pregateste pentru somnul profund.

Stadiul 3 de somn

Etapa 3 de somn este caracterizata de unde cerebrale extrem de lente si lipsa oricarei miscari a ochilor sau spasme musculare, fapt care favorizeaza somnul profund. Odata ajuns in acaesta etapa, este foarte dificil sa ne trezim. Cu toate acestea, nu este exclus. Persoanele trezite in timpul somnului profund nu se adapteaza imediat la realitate si, timp de cateva minute, sunt ametite si dezorientate.

Somnul REM

In aceasta etapa, ritmul cardiac, respiratia si miscarile ochilor devin din ce in ce mai rapide. Creierul devine mai activ, prelucrand lucrurile pe care le-am invatat in timpul zilei, pentru a ne ajuta sa formam amintiri. De obicei, in timpul somnului REM visam si de aceea persoanele care sunt trezite in aceasta etapa descriu adesea povesti bizare si lipsite de logica.

Modele de somn la adulti

La adulti, prima perioada de somn REM incepe, de obicei, la 70 – 90 de minute dupa ce adormim. Un ciclu complet de somn dureaza, in medie, intre 90 si 110 minute. Primele cicluri de somn cuprind perioade relativ scurte de somn REM si perioade lungi de somn profund. Pe parcursul noptii, perioadele de somn REM cresc in lungime, iar cele de somn profund devin mai scurte.

Modelele de somn pot fi afectate de mai multi factori, inclusiv varsta, raportul dintre starea de veghe si starea de somn, ceasul intern al unui individ, dar si diferite comportamente dinainte de culcare, cum ar fi exercitiul fizic, stresul si conditiile de mediu – temperatura si lumina.

Modele de somn la copii

Modele consolidate de somn nocturn si dezvoltarea completa a etapelor de somn Non-REM apar dupa primele 2-6 luni de viata. Somnul REM are o durata mai mare la copiii mici si scade constant odata cu varsta, chiar daca durata somnului nu se schimba.

In primul an de viata, somnul incepe de multe ori in etapa REM. Alternanta ciclica a somnului REM-Non-REM la nou-nascuti este prezenta inca de la nastere, insa aceasta dureaza mult mai putin decat la adulti, adica intre 50 si 60 de minute. Pe parcursul a 24 ore nou-nascutii vor avea 18-20 de cicluri de somn, fara a face diferenta intre noapte si zi. Daca 3 sau 4 cicluri de somn urmeaza unul dupa altul, copiii vor dormi 3-4 ore legate. In mod normal, acestia se pot trezi din somn o data la fiecare 60 de aminute.

In jurul varstei de 6 luni aceste cicluri de somn vor fi de aproximativ 70 minute si se vor concentra in principal pe parcursul noptii. Treptat ciclurile de somn vor fi mai lungi pana vor ajunge la 90-120 minute si se vor repeta de 4-5 ori pe noapte, la fel ca in somnul unui adult sanatos.

Somnul de dupa-amiaza

Somnul de dupa-amiaza coincide de obicei cu un scurt decalaj in sistemul intern de alertare al organismului. Acest semnal de alerta se intensifica pe tot parcursul zilei, pentru a compensa nevoia crescuta a organismului de somn si atinge punctul culminant dupa-amiaza. Starea de somnolenta de dupa-amiaza apare, de obicei, in timpul celei mai calde perioade a zilei, dupa savurarea unui pranz consistent.

In general, somnul de dupa-amiaza dureaza intre 30 si 60 de minute. Daca se depaseste acest interval, creste riscul ca persoana respectiva sa “cada” intr-un somn adanc si sa se trezeasca foarte greu. Dupa aceasta scurta perioada de somn, multe persoane se simt revigorate si mult mai capabile sa duca la bun sfarsit toate sarcinile din ziua respectiva. Acest efect se mentine numai daca durata somnului de dupa-amiaza nu depaseste o ora. In caz contrar, este posibil sa afecteze rutina obisnuita de somn nocturn, determinand oamenii sa adorma mai tarziu decat in mod normal si, prin urmare, sa doarma mai putin de 7 ore pe noapte.