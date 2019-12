THE ICONIC ESTATE, o prezență remarcabilă la târgurile de vinuri din această toamnă

THE ICONIC ESTATE, cel mai tânăr membru al Alexandrion Group, și-a întâmpinat consumatorii la toate marile târguri de vinuri din România, din toamna aceasta: Wine and Street Food Festival în București, Festivalul de vin și gastronomie în Baia Mare, RO Wine în București și Cluj-Napoca, Vicii și Delicii în Arad, Festivalul de vin Amigos’s de la Miercurea Ciuc și cel mai recent, GoodWine în București. Acestea au reprezentat unele dintre cele mai ample evenimente de profil autohtone, ele atrăgând mii de vizitatori, producători și importatori de vinuri.

Standul THE ICONIC ESTATE a reprezentat una din atracțiile principale ale târgurilor de vinuri, acesta prezentându-și pentru degustare, atât portofoliul de produse locale, cât și cel cu produse de import. Eleganța vinurilor THE ICONIC ESTATE a putut fi regăsită, de asemenea, în conceptul de imagine pe care compania îl promovează pentru evenimentele de profil.

THE ICONIC ESTATE, producător, exportator și importator selectiv de vinuri spumante și liniștite, a participat cu liniile de brand Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Colina Piatra Albă, Byzantium, dar și cu linii de brand de la celebre crame din afara țării.

Marca Rhein Extra este cea mai veche și recunoscută marcă de vin spumant din România, produsă încă din 1892, fără întrerupere de la acel moment. Calitățile deosebite ale spumantului au fost recunoscute încă din 1906, când acesta a obținut cea mai mare distincție la “Expoziția Generală Română”. În acea perioadă, spumantul Rhein Extra era privit drept singura marcă “superioară, indigenă și naturală”, fiind produs după o metodă tradițională franțuzească. Ulterior, Rhein Extra a devenit un produs oficial al Casei Regale Române în 1920, fiind servit la meniul ceremoniei de încoronare a Regelui Ferdinand, de la Alba-Iulia, în 15 octombrie 1922. La Pivnițele Rhein, “ Furnizor al Casei Regale Române” istoria se scrie în continuare: în ultimii doi ani, Rhein Extra a fost premiat la numeroase competiții internaționale cum ar fi Decanter World Wine Award, Concours Mondial de Bruxelles și International Wine Challenge.

Millennium este un spumant elegant, cu un perlaj fin, produs prin metoda Charmat. Magia fiecărui moment poate fi descoperită cu ușurință alături de acest spumant – simbol al bucuriei și pasiunii – ce asociat cu ușurință cu un desert, datorită texturii sale aerate.

Segmentul vinurilor liniștite a fost valorificat de THE ICONIC ESTATE, la evenimentele toamnei, prin brandurile Hyperion, Colina Piatra Albă și Byzantium care au drept numitori comuni înalta calitate, rafinamentul și distincția rezultate din fructificarea diversității viticole a României.

Reprezentantul gamei mitologice a THE ICONIC ESTATE, vinul Hyperion, a fost prezent la târguri, în două variante: Pinot Grigio 2017 și Fetească Neagră 2014, ele fiind distinse în cadrul competițiilor internaționale ca: China Wines&Spirits Awards (China), International Wine&Spirits Competition (Marea Britanie), Concours Mondial de Bruxelles (Belgia) și Michelangelo Int. Wine & Spirits Awards (Marea Britanie și Rusia). Hyperion Fetească Neagră este produs din cel mai valoros soi românesc de struguri, surprinzându-și consumatorul printr-o structură cu numeroase note discrete care amintesc de eleganța baricurilor din stejar franțuzesc în care acestea sunt lăsate cel puțin 9 luni la maturat.

Colina Piatra Albă descrie prin intermediul unui vin de excepție o vastă istorie a tărâmurilor de unde strugurii sunt recoltați. Mineralitatea distinctivă a acestui vin este dată de originea sa, unde solul abundă în fosile marine. Stâncile albe, formate din scoici fosilizate de melci și midii, sunt dovadă că acum milioane de ani zona era acoperită de Marea Sarmatică. Atributele deosebite ale acestui vin se evidențiază în cele trei variante disponibile: Alb, cupaj de Chardonnay, Viognier și Fetească Albă; Rose, vinificat din Pinot Noir, și Roșu, cupaj de Cabernet Sauvignon, Shiraz și Cabernet Franc.

Goodwine 2019 by © Ciprian Vlăduț – www.cipane.com

Byzantium amintește de istoria și valorile bizantine: complexitate, bogăție, artă și putere . Acesta ne oferă trei tipuri de vinuri seci: Blanc, Rose și Rosso, care încapsulează cele mai fine note ale strugurilor din regiunea Dealu Mare. Byzantium Blanc este definit de note discrete de ananas și flori albe, cel Rose descrie într-o manieră unică patina aromatică a căpșunelor proaspete într-un melanj echilibrat de gustul subtil de grapefruit, iar Byzantium Rosso completează portofoliul aducând în prim-plan note de cireșe negre și fructe de pădure.

Abordarea pieței românești de vinuri și adaptarea la comportamentul de consum al clientului reprezintă una dintre marile provocări ale pieței de profil, iar acestea trebuie să aibă loc în contextul dinamic al zilelor noastre.

”Conform promisiunii pe care am făcut-o în cadrul lansării THE ICONIC ESTATE, aceea de a genera acțiuni extinse de comunicare și promovare pentru a ne asigura de o interacțiune constantă și intensă cu shopperul și consumatorul nostru, suntem prezenți la toate târgurile importante de vinuri. Acțiunile noastre sunt bine primite de consumatorii noștri actuali și potențiali , deoarece aceștia regăsesc valorile care ne reprezintă: calitatea, istoria și inovația. Strategia noastră de dezvoltare, prin generarea unor experiente unice și memorabile, va continua într-un mod consecvent, fiind, astfel, parte a importantelor ocazii dedicate întânirii cu iubitorii vinurilor.” a declarat Marinela Popescu, Director de Marketing Alexandrion Group.

De asemenea, în cadrul târgurilor de profil din această toamnă, THE ICONIC ESTATE, a prezentat vizitatorilor și protofoliul său extins, cu liniile de brand de import. Mărcile reliefate la aceste evenimente au fost: Bottega Gold Prosecco DOC (Bottega), Casilliero del Diablo (Concha Y Toro), Vina Esmeralda (Torres), Tinazzi (Feudo Croce) și Paul Mas (Paul Mas), Silver Lake (Villa Maria).

THE ICONIC ESTATE, membru al Alexandrion Group, este producător, exportator și importator selectiv de vinuri spumante și liniștite. Compania deține instalații de producție și depozitare, trei linii de îmbuteliere, depozit cu temperatură controlată și pivnițe subterane. Vinăria din Tohani, Gura Vadului, are una dintre cele mai mari pivnițe din regiunea Dealu Mare și o capacitate de procesare de 5000 tone de struguri pe an, fiind produse aproximativ 3,6 milioane de litri de vin anual, reprezentând aproximativ 5 milioane de sticle. An de an, vinurile produse au fost premiate în diverse competiții internaționale. THE ICONIC ESTATE vinde vinurile sale în mai mult de 40 de țări din întreaga lume și a devenit al doilea cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din România.

THE ICONIC ESTATE deține peste 255 de hectare de podgorii, cea mai mare parte dintre ele într-una dintre cele mai fertile regiuni viticole din România, Dealu Mare – o regiune care asigură o parte semnificativă a strugurilor folosiți pentru obținerea vinurilor excepționale, similară cu două celebre regiuni vini-viticole europene: Piemonte în Italia și Bordeaux în Franța.

Calitatea vinurilor, valoarea, rafinamentul și distincția lor fac din THE ICONIC ESTATE unul dintre cei mai buni producători români de vin, care au valorificat potențialul și diversitatea viticolă a țării prin vinurile producție proprie: Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Neptunus, Kronos, Rhea, Theia, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley, Floare de Lună, Floarea Soarelui, La Umbra, La Crama și altele.

Pivnițele Rhein & CIE Azuga, parte din THE ICONIC ESTATE sunt cea mai veche locaţie unde se produce, fără întrerupere de la înființare (1892) și până în prezent vinul spumant după o metoda tradițională din Franța. Casa Regală a României apreciază vinurile din pivnițele noastre pentru calitatea lor superioară, numind THE ICONIC ESTATE furnizor oficial pentru vinurile liniștite și spumante.