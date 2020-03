Tot ce trebuie să știi despre acidul hialuronic

Acidul hialuronic este o substanță care apare în mod natural în piele, la nivel ocular și la nivelul articulațiilor. Funcția sa principală este de a reține apa din celulele țesutului, menținând astfel umiditatea oculară și aspectul sănătos al unghiilor.

Acidul hialuronic are, de asemenea, mai multe utilizări medicale și cosmetice. Este disponibil într-o varietate de forme, inclusiv: suplimente alimentare, creme, seruri, picături de ochi, preparate injectabile. În acest articol, vei afla mai multe despre utilizările și beneficiile acidului hialuronic, precum și posibilele sale efecte secundare și riscuri.

Utilizările și beneficiile acidului hialuronic

Acidul hialuronic este disponibil pentru aplicare locală sub formă de creme, seruri și picături de ochi.

Unele persoane folosesc acidul hialuronic pentru menținerea sănătății pielii și pentru a combate semnele îmbătrânirii. Acesta poate contribui la vindecarea rănilor. Unii medici folosesc acidul hialuronic pentru ameliorarea durerilor articulare în cazul persoanelor cu artrită.

Pielea conține aproximativ jumătate din acidul hialuronic din organism. Acidul hialuronic se leagă de moleculele de apă, ceea ce ajută la menținerea hidratării și supleții pielii.

Nivelurile de acid hialuronic în piele scad semnificativ pe măsură ce îmbătrânim, ceea ce poate duce la deshidratarea pielii și apariția ridurilor.Administrarea de suplimente cu acid hialuronic sau utilizarea de produse cosmetice cu acid hialuronic, poate îmbunătăți hidratarea pielii și poate reduce semnele îmbătrânirii.

Este acidul hialuronic eficient?

Cercetătorii au analizat dacă acidul hialuronic este eficient pentru o serie de utilizări: ca factor anti-aging și pentru vindecarea rănilor.

Utilizarea acidului hialuronic pentru prevenirea îmbătrânirii

Efectele anti-îmbătrânire ale produselor cu acid hialuronic pot varia de la o persoană la alta, în funcție de alți factori care influențează aspectul pielii, precum: factorii genetici, alimentația, fumatul și consumul de alcool, poluarea, expunerea la soare.

Într-un studiu din anul 2017, cercetătorii au examinat efectele anti-îmbătrânire ale suplimentelor cu acid hialuronic în cazul a 60 de adulți japonezi. Cercetătorii au atribuit aleatoriu participanții la studiu fie unui grup cu tratament cu acid hialuronic, fie unui grup placebo. Participanții care au ingerat suplimente de acid hialuronic au înregistrat o diminuare a ridurilor și o îmbunătățire a stării pielii în comparație cu cei din grupul placebo. Cu toate acestea, studiul a implicat un număr mic de participanți și a primit finanțare de la o companie care produce suplimente de acid hialuronic, lucru care ar fi putut influența rezultatele.

Un alt studiu mic a descoperit că acidul hialuronic poate îmbunătăți elasticitatea pielii și poate reduce rugozitatea acesteia în cel puțin 2–8 săptămâni.

Într-un studiu german din anul 2016, cercetătorii au comparat efectele anti-îmbătrânire în cazul a patru creme de față diferite care conțineau acid hialuronic. Cercetătorii au observat o îmbunătățire mai mare a aspectului pielii și o reducere de 10-20% a adâncimii ridurilor în cazul tuturor celor 20 de participanți.

Multe branduri de produse cosmetice susțin că produsele lor cu acid hialuronic pot estompa semnele îmbătrânirii. Cu toate acestea, cele mai multe produse cu aplicare locală conțin molecule de acid hialuronic mult prea mari pentru a trece prin stratul exterior al celulelor pielii, potrivit unui studiu științific din 2015.

Utilizarea acidului hialuronic ca adjuvant pentru vindecarea ranilor

Acidul hialuronic poate ajuta la vindecarea rănilor prin creșterea gradului de hidratare a pielii. Acidul hialuronic nu numai că favorizează hidratarea pielii, dar joacă și un rol important în vindecarea rănilor.

Conform unui articol științific din anul 2016, acidul hialuronic grăbește vindecarea rănilor prin controlul inflamației și redirecționarea vaselor de sânge către zone ale pielii deteriorate.

Într-un studiu realizat în anul 2019, cercetătorii au aplicat pe rănile de la nivelul pielii participanților la studio un gel biodegradabil care conținea acid hialuronic și poloxamer. Gelul a favorizat vindecarea rănilor prin prevenirea apariției infecțiilor bacteriene și hidratarea plăgii.

Efectele secundare ale acidului hialuronic

În general, suplimentele de acid hialuronic, produsele cu aplicare locală și cele injectabile sunt sigure atunci când sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile.

Cu toate acestea, acidul hialuronic poate produce reacții adverse și reacții alergice în cazul unor persoane.

Persoanele care își injectează acid hialuronic pot prezenta următoarele reacții adverse, care se diminuează în general într-o săptămână: dureri, roşeaţă, mâncărime, umflături, echimoze.

Aceste efecte secundare sunt cel mai probabil să apară ca urmare a procesului de injectare, mai puțin din cauza soluției de acid hialuronic în sine.

Riscurile acidului hialuronic

Pacienții ar trebui să discute cu medicul despre interacțiunile pe care le poate avea acidul hialuronic cu medicamentele pe care aceștia le iau.

Deoarece organismul produce în mod natural acid hialuronic, această substanță provoacă rareori efecte secundare severe sau reacții alergice.

Cu toate acestea, persoanele care au istoric de reacții alergice severe, cum ar fi anafilaxia, ar trebui să fie precaute atunci când se utilizează acid hialuronic.

Efectele sale în timpul sarcinii și în timpul alăptării rămân necunoscute, astfel încât femeile trebuie să evite să ia suplimente cu acid hialuronic în aceste perioade.

Concluzii

Acidul hialuronic este o substanță naturală care ajută la reținerea umidității la nivelul pielii, ochilor și la nivelul articulațiilor.

De asemenea, joacă un rol crucial în vindecarea rănilor prin controlul inflamației și redirecționarea fluxului de sânge către țesutul deteriorat.

Nivelurile de acid hialuronic scad odată cu înaintarea în vârstă și acest lucru poate contribui atât la semnele fizice ale îmbătrânirii, cum ar fi apariția ridurilor, cât și la bolile legate de vârstă, inclusiv osteoartrita.

Deși acidul hialuronic este prezent în numeroase produse cosmetice și medicamentoase, efectele acestuia pot varia de la o persoană la alta.

Acidul hialuronic poate fi achiziționat din farmacii sun formă de creme, seruri sau suplimente alimentare.

Articol scris de Lector univ. Dr. Farmacist Primar Alice Piperea

