Viata vedetelor cu diabet. Cum reusesc sa aiba o viata normala

Frumusetea, faima si banii nu reprezinta un scut impotriva bolilor. Diabetul este o afectiune tot mai comuna, iar o multime de celebritati ii fac fata zi de zi si ii imblanzesc efectele. Exemplul lor ofera suport moral si putere de lupta persoanelor cu diabet din intreaga lume, demonstrand ca se poate tine sub control.

Depinde in cea mai mare parte de tine! Consideri diabetul ca pe o limitare sau il poti privi ca pe o modalitate a corpului tau de a te „forta” sa fii mai responsabil, mai ordonat si mai bland cu tine, pentru a-ti trata corpul intr-un mod sanatos, bland si cu mai multa acceptare.

Iata povestile lor, dar mai ales ce actiuni au intreprins pentru a-si face viata mai usoara vedete precum Halle Berry, Tom Hanks sau Nick Jonas.

Halle Berry

Sa fii una dintre cele mai frumoase femei din lume nu inseamna o viata fara probleme. Halle Berry, prima femeie de origine afro-americana care a castigat premiul Oscar pentru un rol principal (2002 – Monster’s Ball), a avut parte de momente dramatice in 1989, atunci cand a intrat in coma diabetica. Diabetul nu a oprit-o, insa, sa aiba o cariera exceptionala si sa incerce sa isi ajute admiratorii cu sfaturi despre cum sa il controleze.

„Luptandu-ma cu diabetul, o mare parte din viata mea, am fost nevoita sa fiu foarte atenta la alimentatie. Asa ca, ani de zile, am urmat dieta ketogenica. Daca sunteti ca mine, puteti ameliora diabetul, veti avea o rezistenta fizica mai buna si o piele mai frumoasa. Ajuta chiar si la ameliorarea migrenelor!”, a scris Halle pe contul ei de Instagram.

Tom Hanks

Castigator a doua premii Oscar pentru cel mai bun actor, carismaticul Tom Hanks recunoaste ca a facut diabet pentru ca nu a avut grija la alimentatie, stilul de viata fiind principala problema. „Fac parte dintre americanii lenesi care nu au vazut pericolele (n.r. stilului de viata), iar acum s-au ales cu o boala. (…) Eram greoi. M-ati vazut in filme, stiti cum aratam. Am fost un idiot!”, a declarat eroul din Forrest Gump pentru Radio Times. Acum Tom si-a schimbat complet atitudinea, reducand cantitatea de zahar si facand zilnic exercitii fizice, totul cu scopul de a-si tine greutatea sub control.

Nick Jonas

Cantaretul american Nick Jonas sufera de diabet tip 1. Nu si-a ascuns boala si a fondat chiar si o organizatie pentru educarea oamenilor in privinta pericolului reprezentat de diabet. Cu mult curaj, cu ambitie si determinare urmeaza un stil de viata sanatos si incearca sa ii convinga si pe cei care il urmaresc sa faca acelasi lucru. „Sunt fericit si sanatos! Am dat prioritate sanatatii mele, fac miscare, mananc sanatos si imi tin glicemia sub control. Sunt stapan 100% pe viata mea de diabetic. Traiti-va viata frumos si nu lasati pe nimeni sa va tina in loc!”, a scris artistul pe Instagram.

Anne Rice

Credit foto: annericeauthor instagram

Chiar daca nu se afla in permanenta in lumina reflectoarelor, nu o puteam omite din lista pe celebra scriitoare Anne Rice. Autoarea romanului Interviu cu un vampir, care a dus la realizarea filmului de mare succes cu acelasi nume, a fost aproape de moarte din cauza diabetului tip 1.

Inainte de a sti ca sufera de diabet, Anne Rice a intrat in coma diabetica, doar interventia promta a medicilor salvandu-i viata. Ajunsa la 77 de ani, Anne este dovada clara a faptului ca organizarea si respectarea unor reguli nu ii impiedica pe pacientii cu diabet sa isi traiasca viata din plin.

„Acum am o stare de sanatate foarte buna. Ma bucur ca am avut o a doua sansa. Cand suferi de o boala cronica precum diabetul devii mult mai constienta de sanatatea ta, incepi sa mananci mai sanatos, te odihnesti suficient si faci exercitii fizice”, a declarat scriitoarea pentru healthmonitor.com.

Vanessa Williams

Cantareata si acrita americana Vanessa Williams, prima Miss America de origine afro-americana, sufera si ea de diabet tip 1. Pe langa un stil de viata sanatos, Vanessa este o apriga sustinatoare a fundatiilor de caritate pentru bolnavii de diabet si este implicata in numeroase actiuni de constientizare ale pericolelor care se afla in spatele acestei boli.

Sharon Stone

Ajunsa la 60 de ani, Sharon Stone are un look impecabil si un mod pozitiv de a privi viata. Despre actrita care in anii ’90 devenise una dintre cele mai dorite femei din lume, in urma prestatiei din Basic Instinct, se zvoneste ca ar avea diabet tip 1 si ca este dependenta de insulina. Totusi, aceasta a negat in 2012 ca ar suferi de diabet, dar mass-media si fanii continua chair si astazi sa discute pe acest subiect.

Bret Michaels:, solist al trupei Poison, se lupta cu diabetul si alte probleme de sanatate in timp ce reuseste sa aiba grija de imaginea sa de star rock si de televiziune. El trebuie sa-si faca 4 injectii cu insulina si 8 teste de sange in fiecare zi, conform site-ului propriu. Diagnostocul i-a fost pus cand avea numai 6 ani.

2010 a adus o serie de necazuri pentru el, inclusiv o hemoragie cerebrala, dar a reusit sa castige faimosul show The Celebrity Apprentice, impreuna cu 250.000 de dolari pe care i-a donat Asociatiei Americane de Diabet.

Mary Tyler Moore: actrita are diabet de tipul 1, fiind diagnosticata la varsta de 30 de ani, cand a fost spitalizata dupa ce a pierdut o sarcina. Un test de rutina din spital a aratat de ce afectiune suferea, incepand imediat tratamentul cu insulina, dupa ce nivelul ei de zahar din sange ajunsese la 750. Acum are 70 de ani si este extrem de implicata in organizatia Internationala a Fundatiei ce Cercetare a Diabetului Juvenil.