10 angajamente catre tine insuti care-ti vor schimba viata

Daca ai stii ca o anumita schimbare pe care o faci in viata ta, te va ajuta foarte mult, atunci de ce nu ai face-o? Cand iti iei un angajament catre tine insuti, iti promiti ca vei face acea schimbare. Asa ca priveste in interiorul tau si spune-ti: “Imi iau un angajament sa…”

1. Invat si sa ma dezvolt in urma situatiilor dificile pe care le intalnesc

In urma situatiilor dificile prin care treci, ai putea sa treci prin stari de uimire, sa te trezesti la realitate, sa fii schimbat in urma acestora, insa in cele din urma lucrul cel mai important este sa alegi sa inveti sa te dezvolti, si nu sa fii tras in jos. Ia-ti un angajament catre tine insuti sa traiesti o viata fericita, indiferent de provocarile pe care le intalnesti si sa-ti transformi dezamagirile in povesti de succes.

2. Urmez calea pe care simt ca vreau sa o parcurg

Pentru ca viata este prea scurta ca sa o traiesti regretand. Asa ca urmeaza calea care te face sa zambesti, renunta la lucurile care te fac sa plangi si da-ti seama ca totul se intampla cu un scop anume. Urmeaza calea pe care simti ca vrei sa o parcurgi. Daca primesti o sansa, beneficiaza de ea. Daca aceasta iti va schimba viata, atunci lasa lucrurile sa decurga natural. Esti departe de punctul din care ai plecat la un moment dat, insa te asteapta o calatorie prin care devii cea mai buna varianta a ta.

3. Apreciez frumusetea momentelor simple din viata

Viata ta va fi la fel de frumoasa precum gandurile care-ti trec prin minte. Mereu exista cate ceva pentru care sa fii recunoscator si cate un motiv pentru care sa zambesti. Sa stii ca oamenii fericiti nu sunt cei care au in viata lor orice isi doresc. Mai degraba sunt cei care, in timp ce-si indeplinesc obiectivele pe care ei considera ca merita sa le urmareasca, apreciaza si sunt recunoscatori pentru frumusetea momentelor simple din viata.

4. Ma accept asa cum sunt, cu bune si cu rele

Stima de sine poate fi influentata foarte mult de un singur lucru: daca esti convins sau nu ca ai de oferit ceva important acestei lumi. Asa ca nu-ti ramane decat sa ai incredere in tine, in timp ce-ti dai seama ca petreci foarte multe zile comparandu-te cu alte persoana si dorindu-ti sa fii altcineva. Fiecare are propriile puncte forte si propriile slabiciuni si atunci cand inveti sa te accepti asa cum esti, cu bune si cu rele, atunci vei reusi sa fii fericit si sa simti ca ai succes in ceea ce faci.

5. Fac ceea ce simt ca este corect

Sunt situatii in viata in care vei observa ca atunci cand ai obtinut ceva usor, acele circumstante s-ar putea sa nu se repete foarte des. Iar atunci cand reusesti sa faci ceva care va avea efect pe termen lung, drumul pe care l-ai parcurs pana sa ajungi acolo s-ar putea sa nu fi fost unul usor. Asa ca alege sa faci lucrurile pe care le consideri corecte, si nu pe cele care le consideri usor de facut. Indiferent ce-ti apare in durm, indiferent de obstacolele interioare pe care le intalnesti, mereu ai de ales. Oricum se aseaza evenimentele, mereu poti alege sa faci acel lucru care simti ca este corect.

6. Apreciez oamenii din jur exact asa cum sunt

Sunt multe situatii in care ceea ce crezi despre o persoana, este foarte diferit de modul in care este acel om. La suprafata poti sa vezi o persoana care-i fericita sau care-i trista, insa nu stii tot ceea ce se afla in interiorul acesteia. Asa ca observa cu atentie ceea ce se intampla in jur si invata sa-i apreciezi pe oamenii la care tii pentru ceea ce sunt si nu pentru ceea ce crezi ca ar trebui sa fie. Pe termen lung ii vei ajuta foarte mult sa-si puna in valoarea cea mai buna varianta a lor.

7. Incetez sa tot incerc sa controlez totul

Imi pare rau ca trebuie sa afli asta de la mine insa nu poti sa controlezi totul in viata, indiferent cate planuri de rezerva iti faci. Insa din fericire, nu-i nevoie sa controlezi totul pentru a avea parte de echilibru si fericire. Acestea sunt mereu in tine. In loc sa incerci sa stapanesti anumite nuante ale ideii de control, mai bine ti-ai indrepta atentia catre modalitati prin care sa renunti intentionat la aceasta. Observa ce se intampla atunci cand te lasi purtat de evenimentele prin care treci, lasand lucrurile sa decurga natural, fara sa incerci sa controlezi fiecare pas pe care-l faci.

8. Aleg constient cuvintele pe care le folosesc cand vorbesc cu ceilalti cat si cu mine.

Inainte sa deschizi gura, gandeste-te foarte bine la ceea ce urmeaza sa spui. Evita sa combini o stare negativa cu niste cuvinte urate. Cauta sa-ti mentii o stare de calm in timp ce-ti gestionezi starile emotionale. Vei avea multe ocazii in care sa-ti schimbi starea insa s-ar putea sa-ti fie destul de greu sa-ti mai retragi cuvintele pe care le-ai spus.

De asemenea, cat e ziua de lunga purtam in surdina un dialog cu noi insine si exista o parte din noi care crede fiecare cuvant pe care ni-l spunem. Asa ca mentine-ti mintea in momentul prezent, fa cativa pasi in spate si gandeste-te daca prin ceea ce-ti spui iti face mai mult bine sau de fapt iti face mai mult rau.

9. Imi descopar punctele forte si sa le pun in valoare

Una din modalitile prin care oamenii se pun singuri jos, este sa considere ca nu au niciun punct forte. In acelasi timp, cred ca fiecare om are o serie de puncte forte cu care vine echipat prin nastere. Intr-o lume in care nimic nu este sigur, este important sa indraznesti sa visezi. Intr-o lume in care violenta isi face de cap, este important sa indraznesti sa ierti. Intr-o lume in care oamenii sunt dusmanosi unii cu ceilalti, este important sa indraznesti sa iubesti. Intr-o lume in care oamenii au ajuns sa nu mai creada in nimic, este important sa indraznesti sa crezi. Cand faci toate aceste lucruri, iti dai seama ca ai la indemana acele puncte forte pe care credeai ca nu le ai, ce sunt gata acum sa fie puse in valoare.

10. Ma simt bine in timp ce aplic punctele de mai sus

Sunt unii oameni care tin cu dintii de o definite a ceea ce cred ca inseamna succes, ca si cum intreaga lor stima de sine va fi distrusa daca nu ajung sa fie numarul 1. Isi seteaza obiective si rutine foarte stricte pe care le repeta in fiecare zi, fara nicio pauza daca se poate. Stilul acesta te poate uza destul de rau cu timpul. Nu ma intelege gresit; consider ca disciplina este un lucru important care trebuie dozat si nu dus in extreme. Una din variantele echilibrate este sa faci toate lucrurile care ti le-ai propus, in timp ce te simti bine si mai si zambesti din cand in cand. Cand totul se termina te vei uita inapoi zambind, in timp ce observi povestea frumoasa pe care tocmai ai scris-o. Apoi te uiti inainte si observi capitolul frumos care te asteapta.

„Fiecare om este o lucrare in curs de desfasurare, adica nu suntem completi pana cand nu ne intoarcem la scanteia ce ne-a adus in aceasta lume.” (Calatoriiprinsunet)