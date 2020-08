Angajamentul fata de manifestarea propriului Sine

DEZINTERES – ANGAJAMENT – DEVOTIUNE (17-22.08.2020)

De la inceputul saptamanii contemplam cheia genelor cu numarul 29 – “Saltul in vid” sau Abisul.

Dezinteresul si partenerul sau Dorinta, creeaza unele dintre cele mai mari haosuri emotionale posibile: angajamentul excesiv si lipsa angajamentului.

Secretul oricarui angajament consta in felul in care incepi sa faci ceva. Viitorul este creat de aceasta energie initiala. Ceva merita facut doar daca te implici din inima.

Daca incerci sa faci ceva fara tragere de inima, indiferent ca actionezi din dragoste sau din ura, mai bine nu incerci deloc. Privezi actiunea ta de noroc sau mai bine zis de sustinerea Universului, deoarece orice actiune intreprinsa cu dedicatie deplina poarta samanta reusitei. Aceasta lege univerala nu se bazeaza pe morala, ci este o invitatie pentru a avea incredere in viata si a participa la misterul ei.

Lipsa angajamentului te face o victima a destinului si nu un actor care joaca in piesa de teatru a vietii.

Cand faci ceva fara tragere de inima joci necinstit; nu fata de ceilalti, ci fata de tine si de viata.

Angajamentul functioneaza in cicluri, iar la sfatsitul unui ciclu fie se reinoieste automat, fie se eibereaza de la sine si se manifesta in alta parte. Un ciclu autentic dureaza sapte ani sau mai mult.

Ciclurile dorintei pot dura mai putin si ele trebuie parcurse pana se incheie in mod natural. Daca intrerupi un ciclu prea devreme, in viata ta se vor manifsta aceleasi tipare pana cand inchei ciclul respectiv si inveti lectiile pe care ti le ofera.

Doar angajamentul autentic iti ofera energia necesara pentru a depasi obstacolele si adversitatea.

Daca renunti la primul obstacol, dezinteresul tau isi are originea intr-o frica profunda pe care nu ai imbratisat-o.

Daca renunti prea devreme, ramai in aceeasi bucla, dar daca parcurgi experientele pana la capat, vei face progrese atat in ceea ce priveste norocul, cat si implinirea personala.

Aceasta umbra are un efect benefic pe termen lung, ea ne invata valoarea experientelor prin care am trecut, atunci cand privim in urma.

Daca in viata ta se repeta aceleasi tipare, in cele din urma vei afla ce faci sau nu faci pentru a activa acele tipare.

Cheia 29 te face sa te confrunti in mod repetat cu situatii extrem de dificile in care ti se testeaza angajametul.

Odata ce ai adoptat o anumita cale esti pe pilot automat.

Doar puterea angajamentului tau te poate ajuta sa traversezi prapastia (Abisul).

Daca ai inima indoita, te vei intreba mereu unde te va duce acea cale si daca ai luat decizia potrivita. Asa traiesti viata doar pe jumatate.

A trai cu dezinteres inseamna ca niciodata nu iti asumi propriile decizii si nu ai incredere deplina in ele. Daca iti depasesti fricile interioare atunci creezi conditiile transcendentei si succesul, deoarece angajamentul atrage dupa sine norocul.

Angajamentul autentic nu tine de morala. Dureaza cat dureaza. Cand ciclul se incheie fiecare simte asta. Fie ca dureaza o singura noapte sau o viata, relatiile sunt apreciate pentru bogatia si profunzimea pe care ne-o ofera si nu pentru faptul ca reprezinta un esec sau un succes.

A te angaja inseamna totodata a te abandona naturii tale superioare. In loc sa faci eforturi uriase pentru a mentine angajametul, pur si simplu te abandonezi acestuia.

Devotiunea este calea inimii. Este o cale prin care sinele tau se pierde complet in sinele altuia sau intr-o misiune, iar intr-un final, toata iubirea care s-a revarsat catre obiectul devotiunii incepe dintr-o data sa se reverse inapoi catre cel devotat, aducand o stare de beatitudine.

A fi devotat inseamna a sta pentru totdeauna in bratele Divinitatii.

RECOMANDARI Exercitiile de respiratie sunt simple, la indemana si aduc claritate. Opreste-te si respira profund de cateva ori atunci cand nu te simti confortabil. Iti vei regasi usor si rapid ritmul natural si claritatea pentru a lua deciziile potrivite. O alta tehnica simpla de centrare este atentia asupra centrului limbii. Tinand ochii inchisi si gura intre-deschisa, focalizeaza-ti atentia pe centrul limbii, cautand sa o mentii fixa. Vei vedea cum gandurile incep sa se rareasca, fiindca intre centrul limbii si vorbirea interna exista o stransa legatura.

Apreciaza-te cu fiecare ocazie, chiar si pentru cele mai marunte lucruri pozitive pe care le-ai realizat si evita sa te mai compari cu altii.

Nu te retine deloc si fii sicer cu tine insuti si cu ceilalti. Asuma-ti propriile decizii. Singurul angajament real este angajamentul fata de propria calauza interioara in prezent. Iti recomand REMEDIILE FORALE BACH: Scleranthus (Porumbar salbatic) – pentru a depasi indoiala si nehotararea

Mladite de castan (Chestnut Bud) – pentru atentie sporita/focus

Larita (Larch) – pentru a depasi frica de esec

Cerato – pentru cresterea increderii in propria intuitie

Castan alb (White Chestnut) – pentru a indeparta gandurile recurente de ingrijorare In urmatoarele zile, zona fiziologica aflata in centrul atentiei este PLEXUL SACRAL, impreuna cu aminoacidul VALINA, ce ajuta la construirea și tonifierea musculara, dar si la regenerarea tesuturilor. Pentru sustinerea corpului consumati alimente bogate in valina:

• Carne, pește, lapte, iaurt, brânză, oua.

• Boabe de soia, fasole, mazăre și porumb;

• Caju, nuci de brazilia, migdale, arahide, alune, nuci;

• Cacao, secară, orz;

• Vinete, sfecla, usturoi, ceapa. Sunt benefice ULEIURILE ESENTIALE pentru: Incredere: ghimbir, lamaie, lime, menta si ylang-ylang

Fericire: musetel, salvie, grapefruit, lavanda si portocala

Claritate mentala: grapefruit, bergamota, busuioc si lamaie Pasarile si animalele TOTEM care vin ca mesageri in aceasta perioada, indiferent ca-ti apar in vis sau in realitatea cotidiana, sunt PAPAGALUL (CACADU) si PORCUL, iar piatra/mineralul perioadei este TURCOAZUL. Pentru a intelege care este mesajul pe care vor sa ti-l transmita, observa ce ganduri, imagini sau senzatii iti apar in corp si vei deslusi raspunsul. Sa ne fie de folos pentru o viata in armonie. Ileana Vladut