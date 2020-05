44 de utilizari ale mierii de Manuka

Mierea de Manuka a fost utilizata inca de la inceput in tara de origine Noua Zeelanda datorita proprietatilor sale antivirale, antibacteriene, antifungice, dar si pentru rolul sau in cosmetica. Astazi, cand gama de miere de Manuka disponibila este tot mai mare, va prezentam si cele mai cunoscute 44 de utilizari ale acestei mieri si actiunile pe care le are pentru fiecare in parte.

Aciditate si reflux gastric Acnee Eczeme si alte dermatite Infectii cu stafilococul auriu Arsuri si rani Ingrijirea dintilor Ingrijirea gingiilor Imunitate Dureri de gat Alergii Sinuzita Tratamente faciale Imbunatatirea somnului Reducerea inflamatiilor Afectiuni gastro intestinale Colesterol marit Gripa si raceala Ulceratii ale pielii Foliculita in urma epilarii sau barbieritului Energie Matreata Intepaturi de insecte Cicatrici, chiar si cele chirurgicale Iritatie scutec Candida Helicobacter pylori Puncte negre Dureri de cap si migrene Efect antirid pentru fata, gat si maini Efect antibiotic Caderea parului Herpes Febra Ciuperci ale unghiilor sau piciorul atletului Mirosul neplacut la gurii – halena Albeste si decoloreaza pielea intunecata Neutralizeaza PH–ul Superaliment aportului nutritiv ridicat Sanatatea ochilor Calcaie uscate Hemoroizi si fisuri anale Afte bucale Detoxifiere Paraziti intestinali

✿ Aciditate si reflux

Mierea de Manuka este cunoscuta datorita capacitatii sale de a neutraliza PH corpului (atat interior cat si atunci cand este aplicata la exterior). Refluxul gastric si aciditatea indica o aciditatea crescuta la nivelul stomacului, iar mierea de Manuka are rolul de a calma aceste dureri si manifestari neplacute.

✿ Acnee

Mierea de Manuka are rol antibiotic si de aceea poate fi folosita pe zonele cu probleme avand capacitatea de a reduce inflamatia si de a steriliza locul infectat.

✿ Eczeme si alte dermatite

Cauzele eczemeleor si dermatitelor pot fi diferite ciuperci si bacterii. Rolul antibiotic al mierii de manuka neutralizeaza si elimina acesti daunatori de la nivelul pielii creand o bariera protectoare. De asemenea aceasta miere are rolul de a hidrata si de a grabi refacerea celulelor epidermei.

✿ Stafilococ auriu

Acest stafilococ se poate manifesta prin eruptii la nivelul pielii atat pe ten, dar si alte parti ale corpului, precum si in interior. In acest caz este necesara o administrare accentuata a mierii de manuka atat intern cat si la nivelul zonei afectate astfel incat factorul antibiotic sa neutralizeze si sa elimine stafilococul.

✿ Arsuri si rani

In aceasta situatie mierea va actiona ca un scut de protectie impotriva bacteriilor care ar putea duce la infectarea arsurii sau taieturii si de asemenea va grabi crearea de noi tesuturi care vor reface pielea, ceea ce duce la o cicatrizare rapida cu cat mai putine semne.

✿ Ingrijirea dintilor

Bacteriile de la nivelul cavitatii bucale sunt indepartate de catre mierea de manuka. Ca urmare se pot crea retete de pasta de dinti care sa includa miere de manuka sau in cazul unor inflamatii sau dureri ale dintilor se va aplica in zona cu probleme.

✿ Ingrijirea gingiilor

Gingiile pot deveni sensibile la periaj sau chiar si atunci cand se consuma anumite alimente de aceea este bine sa le ingrijim frecvent prin aplicatii locale cu miere de manuka. Aceasta are rolul de a calma inflamatia si de a proteja gingiile de bacteriile care cauzeaza procesul inflamator.

✿ Imunitate

Cel mai frecvent rol al mierii de manuka este acela de a lupta cu afectiuni ce au la baza virusi, paraziti si bacterii. De aceea, atunci cand va confruntati cu astfel de situatii este bine sa administrati mierea de manuka. Ea va actiona cu factorul sau antibiotic la sursa dezechilibrelor si va combate daunatorii atunci cand este administrata cu regularitate (ex: E coli, stafilococ auriu, candida albican)

✿ Dureri de gat

Durerile suparatoare specificile gripelor si racelilor sunt remediate cu ajutorul mierii de manuka care actioneaza asupra bacteriilor responsabile de inflamatia acestuia.

✿ Alergii

Factorii externi pot provoca reactii alergice in corpul nostru care pot fi deranjante. Mierea de Manuka combate factorii care provoaca alergiile datorita rolului antibiotic, antifungic si antibacterian.

✿ Sinuzita

Este o afectiune frecventa care poate afecta organele respiratorii, urechile, ochii. Se recomanda consumul de fructe si legume proaspete, precum si un amestec de apa calda (nu fierbinte!) cu lamaie si 2 lingurite de miere de manuka. Ea va combate factorii inflamatorii si va ameliora simptomele sinuzitei.

✿ Tratamente faciale

Mierea de Manuka joaca un rol important in sfera frumusetii deoarece actioneaza atat pe partea bacteriana, hidratare si nutritie a epidermei, dar are si efect antirid. Tratamentele cu mierea de manuka se fac sub forma unor masti aplicate cu regularitate sau se pot crea retete de creme care includ si mierea de manuka. Măștile sunt recomandate în special persoanelor cu pielea sensibilă. Nu in ultimul rand, mierea de manuka contribuie la regenerarea celulara de la nivelul pielii.

✿ Imbunatatirea somnului

Calitatea somnului este imbunatatita in cazul consumului de miere de manuka, deoarece aceasta eliberea glycogen, substanta necesare functiilor corpului pe perioada somnului. Consumand lapte cu o lingurita de miere de manuka inainte de culcare ajuta corpul sa elibereze melatonina, substanta ce ajunge la creies si induce un somn profund.

✿ Reducerea inflamatiilor

Cauzele inflamatiilor pot fi diverse, dar ceea ce se produce in corp este o crestere a aciditatii, scade bariera imuna si pot aparea inflamatii ale diferitelor zone sau organe. Adminsitraea interna a mierii de manuka lupta cu aceste efecte, restabileste pH-ul si intareste imunitatae si scutul antibacterian ce ne ajuta sa fim sanatosi.

✿ Afectiuni gastro-intestinale

Simtomele ulcerului gastric sunt suparatoare dar aici intervenim iarasi cu ajutorul mierii de manuka care elibereaza stomacul de bacteriile daunatoare si combatele si alte efecte neplacute ca balonarile, gazele, miscarile intestinale, colon iritabil, etc. Mierea are rolul de a tine sub control procesul de protectie si de eliminare a cauzelor ce duc la aparitia acestor afectiuni datorita rolul antibacterian si detoxifiant.

✿ Colesterol marit

Antioxidantii din mierea de Manuka au rolul de a scadea nivelul colesterolului rau din sange. Se spune ca nivelul de antioxidanti din mierea de Manuka este aproape la fel de mare ca cel continut de legumele verzi. Se stie ca cu cat este mai mare nivelul de antioxidanti din sange cu atat este mai mic nivelul de grasimi rele si colesterol din corp putand astfel sa ne mentinem atat greutatae cat si sanatatea.

✿ Gripa si raceala

Sunt afectiuni ce ne afecteaza intreg sistemul imunitar prin actiunea unor virusi sau bacterii. Rolul antibiotic, antiviral al mierii de manuka ne ajuta sa ne punem pe picioare si de asemenea ne ofera protectie si energie necesare din plin in aceasta perioada. Paote fi folosita si pentru copii bineinteles.

✿ Ulceratii ale pielii

Unul din cele mai frecvente motive de folosire al mierii de manuak este acela de a remedia ulcerul de piele chiar si formele avnsate. Rezultatele pozitive au fost confirmate in urma unor studii, datorita efectului sau antibacterian.Singurul inconvenient in utilizarea mierii pe piele este faptul ca este lipicioasa, in rest poate fi folosita pe termen lung fara a avea efect neplacute.

✿ Foliculita

Inflamatiile foliculilor de par in urma epilarii pot aparea atat la femei cat si la barbati. Efectele lor sunt ameliorate si indepartate cu ajutorul mierii de manuka. Se foloseste atat intern cat si extern pentru ca in primul rand anihileaza bacteria respunzatoare si neutralizeaza PH ul. Extern pielea va fi regenerata, roseata specifica este indepartata si in plus pielea va fi hidratata. Este nevoie de rabdare si perseveranta in aplicatii astfel incat sa putem permiote substantei active din miere sa lupte cu bacteriile responsabile de aceasta afectiune frecventa mai ales in sezonul estival, cand poate fi amplificata de caldura, transpiratie si praf.

✿ Energie

Persoanele surmenate fizic si intelectual, batranii sau orice persoana care simte o sadere a vitalizatii poate apela la mierea de Manuka datorita continutului sau nutritiv ridicat (contine minerale, vitamine si antioxidanti in procente importante). Vom beneficia pe toate planurile de adminsitrarea mierii de Manuka.

✿ Matreata

Matreata si mancarimile scapului au un remediu in aceasta miere cu grad de antibiotic si efect antibacterian. Se va aplica sub forma de masca impreuna cu uleiuri nutritive (de cocos, de masline, de argan)si vitamine precum A si E (vitaminele sunt optionale) si se va lasa sa actioneze. Ne vom bucura de un scalp sanatos si fara iritatii sau mancarimi. Poate si folosita si ca un excelent balsam de par cu rol nutritiv si de descalcire a parului fin sau cret.

✿ Intepaturi de insecte

Ca si in cazul ranilor si intepaturile se pot inflama sau chiar infecta. Mierea de manuka anuleaza efectele intepaturii si va proteza zona de efectele bacteriene ce pot aparea. In cazul intepaturilor de tantari ne va calma si senzatia de mancarime.

✿ Cicatrici

Mierea de Manuka ajuta la regenerarea celulara si grbeste formarea tesutului nou, dupa ce in prealabil si-a manifestat si actiunea sa antibacteriana. Pielea va fi stimulata sa produs in mod accelerat celule noi si astfel suprafata ranii se va micsora in ritm alert. Ca urmare zona cu cicatrici sau semn post operatorii va fi mai mica si mai luminoasa. Se aplica si in cazul cicatricilor provocate de acnee profunda a carei vindecare solicta un timp mai mare. Este bine sa se actioneze inca de la inceput pentru a putea benefica de efectele prezentate.

✿ Iritatii scutec

Pielea sensibila a bebelusilor este frecvent afectata de ioritatii si unele dintre ele pot fi persistente. Se paite crea o reteta de crema pe baza de miere de manuka care va actiona atat prin efectul antibacterian, dar va si grabi vindecarea prin crearae celelor noi si va crea un strat protector pentru a impiedica aparitia altor iritatii noi.

✿ Candida

Si aceasta afectiune este des intalnita maia les in randul femeilor si multe dintre ele au si episoade recidivante. In aceste cazuri se va administra mierea de Manuka care va actiona prin efectul sau antibacterian puternic.Mierea va inhiba dezvoltarea acestei ciuperci si va grabi vindecarea prin stimularea sistemului imunitar.

✿ Helicobacter pylori

Tractul gastro intestinal este afectat de aceasta infectie destul de rezistenta in unele cazuri sau greu de detectat. Consumulde miere de manuka va stopa ifecta si de asemenea va impiedica recidiva sa, pentru ca stimuleaza imunitatea, intareste organismul si ofera un aport important de antioxidanti atat la nivelul tubului digestiv cat si in general.

✿ Puncte negre

Inca o data mierea de Mnuka isi arata binefacerile pe partea de cosmetice in lupta cu punctele negre. Cauzele punctelor negre sunt porii mariti care permit acumularea de grasime si praf cauzand un aspect inestetic. Cu mierea de manuka vom actiona in doua moduri in aceasta situatie. Prima actiune presupune exfolierea cu ajutorul unei masti pe baza de albus de ou si miere de manuka (se pot folosi si scruburi pe baza de miere de manuka si samburi de ciase, miere de manuka si malai, miere de manuka si fulgi de ovaz macinati, etc). Se va lasa masca sa actioneze dupa care clatimcu apa calduta. A doua parte presupune intretinerea tenului, adica masti regulate cu miere de manuka care vor hidrata si vor dezinfecta pielea, nepermitand bacteriilor sa formeze noi puncte negre.

✿ Dureri de cap si migrene

In locul clasicelor analgezice in cazul durerilor de cap se poate lua miere de manuka datorita rolului sau antiinflamator si datorita continutului sau de minetrale precum potasiu si magneziu care ajuta la calmarea durerilor. Mineralele au rolul de a relaxa arterele, scazand presiunea sau prevenind aparitia altora noi.

✿ Efect antirid ten, decolteu si maini

Pe langa efectul de hidratare mierea de manuka are si un mare plus si anume efectul antirid miraculos. Elementele nutritive din mierea de manuka isi pun amprenta asupra aspectului pielii facand-o supla, hidratata si ferma. Ea actioneaza prin imbunatatirea elasticitatii pielii, intinzand fibrele epidermei. De asemenea mierea de manuka ne protejeaza de radicalii liberi anuland efectele cateodata nocive ale factorilor externi (soare, poluare, vant, radiatii, etc). Mierea de manuka raw retine gradul de umezeala in piele, nepermitand deshidratarea si uscare principalele cauze ale degradarii pielii.

✿ Efect antibiotic

Efectul antibiotic al mierii de manuka este masurat si apoi impartit in diferite grade de activitate. Cele care au grade mai mici de activitate antibiotica se folosesc pentru afectiuni minore si de intretinere, cele cu grad de activitate mai ridicat se folosesc pentrua fectiuni medii si pana al cele mai grave. Fiecare borcan de miere de Manuka prezinta indicatii privind gradul de activitate (UMG, Kfactor, Activa +etc), precum si daca mierea de manuka este raw sau nu. Daca mierea de manuka este Raw inseamna ca nu a fost procesata termic si toate elementele nutritive componente sunt intacte. Spre deosebire de antibioticele clasice mierea de manuka nu are efecte secundare si poate fi administrata si copiilor (varsta de la care poate fi adminsitrata este indicata pe borcan.)

✿ Caderea parului

Efectele mierri de Manuka asupra fenomenului de cadere a parului a inceput sa fie studiat tot mai mult.

Se pare ca uscarea scalpului si activitatea microbacteriana sunt doi factori majori care contribuie la caderea parului. De aceea masajul cu amierea de manuka ajuta la hidratarea pielii capului, eliminarea uscaciunii si de asemenea combaterea factorilor bacterieni. Ca atare firele de par se regenereaza, scalpul este hidratat si sanatos. Poate fi folosita ca si remediu atat de catre femei cat si de catre barbati.

✿ Herpes

Efectul antiviral si antibacterian al mierii de manuka se plica sin cazul herpesului. Se va aplica pe zona afectata putina miere si se va lasa cat mai mult. Pielea va fi protejata de miere, nu se va mai usca si herpesul nu se va mai putea extinde, permitand astfel vindecarea rapida. Se va actiona de la primele semne ale aparitiei.

✿ Febra

Febra indica faptul ca corpul nostru incearca sa lupte cu o infectie sau bacterie. De aceea este bine sa il ajutam cu miere de manuka cu grad mai mare. Ne va ajuta sa ne revenim mai usor energizandu-ne si impiedicand dezvoltarea infectiei.

✿ Ciuperci ale unghiei, piciorul atletului

Ambele sunt cauzate de niste ciuperci greu de combatut in unele situatii si cu aspecte neplacute. Gradul de antibiotic din mierea de manuka va actiona asupra lor neutralizandu-le. Este necesar sa facem aplicatii locale de mai mulet ori pe zi si sa tinem mierea pe zona afectata cat mai mult.

✿ Mirosul neplacut al gurii

Cauza halenei sunt bacteriile prezente in cavitatea bucala. Se va face o apa de gura pe baza de miere de manuka si dupa periajul normal se va face gargara si se va clati insistent gura cu aceasta apa. Se paote tine si mierea de manuka mai mult timp in guta plimband -o insistent. Se va consuma si intern si voma vea grija si la alimentatie.

✿ Albeste si decoloreaza zonele pigmentate

Mierea de manuka poate fi aplica acolo unde pielea prezinte din diferite cauze o culoare mai intunecata (la subrat, zona inghinala, etc) dar si in cazul petele maronii de la soare, de la batranete sau chiar si pe cearcane. Substanta din mierea de manuka numita gluzcose peroxide are rolul de a decolora pielea fara a fi agresata sau uscata, fiind si foarte stabila la caldura. De aceea va hidrata pielea, iar in unele zone va plusa si prin efectul antibacterian. Se poate decolora si parul cu ajutorul mierii de Manuka amestecata cu lamaie si expunand apoi parul la soare (nu insa la orele nepermise in sezonul cald).

✿ Neutralizeaza PH-ul

Starea de inflamatie, infectie si boala apre pe fondul unui PH acid in corp. Pentru a putea lupta cu boala va trebui sa actionam si la acest nivel. Aici intervine mierea de Mnuka care are exact acest rol mai intai neutralizeaza terenul de actiune si apoi intensifica lupta cu cauza afectiunii. Substanta activa din mierea de manuka este cea care ii confera aceasta proprietate alaturi de nivelul mare de antioxidanti care lupta cu radicalii liberi si neutralizeaza efectele acestora. Asa cum sucurile versi contin antioxidanti ce alcalinizeaza Ph-ul asa si mierea de Manuka prin continutul sau puternic are rolul de a neutraliza acidul din corp.

✿ Superaliment

Mierea de manuka isi merita numele de superaliment datorita aportului sau nutriv ridicat si actiunii sale puternice.

Ea contine methylglyoxal -MG factorul care ii confera factorul antibacterian – de activitate sau UMF. De asemenea mai contine si peroxyd de hydrogen/ glucose peroxyde, care iarasi are rol antebacterian si in plus minerale, aminoaczi esentiali, vitamine, polen si nu in ultimul rand proteine.

Este un aliment benefic in multe afectiuni sau chiar si in perioade stresante ale vietii noastre.

✿ Remediu pentru ochi uscati

Uscaciunea ochilor se poate datora varstei, statului prelungit la calculator, laptor, televizor si faptului ca nu clipim suficient de des. Pentru a veni in ajutorul lor se poate folisi mierea de manuka diluata sub forma de picaturi oculare. Se va imbunatati in acest mod capacitatea vizuala, se va inlatura uscaciunea ochilor, si poate inlatura efectul de ochi rosii de la curent sau alte inflamatii, inclusiv cele bacteriene.

✿ Calcaie crapate

Este posibil ca in cazul calcaielor care se tot crapa , iar vindecarea se face mai greu sau tot recidiveaza sa fie vorba de o cauza bacteriana sau doar nehidratarea coresopunzatoare a zonei. Se intampla de cele mai multe ori in sezonul rece, insa nu este o regula. Se vor face aplicatii locale pe calcaie, se va pune o soseta de bumbac si se va lasa peste noapte. Veti uita de calcaiele crapate si inestetice sau chiar dureroase.

✿ Hemoroizi si fisuri anale

Atunci cand zona anala este afectata de aceste probleme se va actiona local cu miere de manuka, deoarece restabileste PH-ul zonei, automat va ameliora senzatia de arsura si durere si va elimina inflamatia. In cazul fisurilor anale pielea se va regenera mai rapid, iar statul de miere de manuka va actiona ca un film protector si nutritiv, accelerand vindecarea.

✿ Afte bucale

Aftele bucale sunt tot un mod prin care organismul ne transmite ca la nivelul cavitatii bucale exista un exces de aciditate si o inflamtie de multe ori foarte dureroasa. O vom calma prin aplicatii locale frecvente cu miere de manuka cu gard mai ridicat. Inflatie se va retrage usor usor deoarece mierea nu vamai permite bacteriilor sa se dezvolte.

✿ Detoxifiere

Miracolul din mierea de manuka este gradul de activitate antibacteriana si neutralizarea Phului. Ca atare corpul va fi debarasat de bacterii si reziduri nefolositoare, reusind sa isi restabileasca starea naturala de sanatate. Putem include miere de manuka in smoothiuri cu pulberi verzi , fructe si legume prospete. Daca este o cura de intretinere se va folosi un grad mic de activitate antibacteriana.

✿ Paraziti intestinali

Efectul antibacterian, antiviral este impletit si cu efectul antiparazitar. Stim ca cea mai frecventa utilizare a mierii este la nivelul tractului gastro-intestinal. Aici va actiona la nivelul parazitilor intestinali, pe care ii va combate si va neutraliza dezvoltarea lor.