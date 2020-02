Afla cum sa ai grija de pantofii tai pentru a te putea bucura de ei cat mai mult timp

Femeile iubesc pantofii si niciodata nu au prea multe perechi. Ajunse in magazin, nu pot rezista tentatiei si achizitioneaza din ce in ce mai multi. Chiar daca isi doresc sa se bucure de ei cat mai multi ani, daca acestia nu sunt ingrijiti corespunzator se deterioreaza rapid. Chiar daca sunt de calitate, asta nu ii face nemuritori. Daca si tu te numeri printre cele care vor sa se bucure de incaltamintea preferata cat mai mult timp, trebuie sa ii acorzi un gram de atentie si , in acest fel, poti sa ii prelungesti considerabil viata. Fie ca este vorba de pantofi cu toc, cizme, botine sau mocasini, exista cate o solutie pentru fiecare.

Sfaturi pentru ingrijirea pantofilor

Ai grija de talpa

Cum probabil ti-ai dat seama pana acum, talpa este prima care se toceste sau, in cel mai rau caz, cedeaza. Ce poti face tu este sa mergi la un pantofar priceput, care sa iti monteze o protectie pentru aceasta. Astfel, le va dubla viata pantofilor tai preferati. Pe langa acest lucru, conteaza foarte mult si modul in care mergi tu. Daca preferi sa iti tarasti picioarele in loc sa le ridici corespunzator de la sol, talpa se va toci mult mai repede.

Depozitarea este importanta

Pe langa curatarea pantofilor, un alt lucru extrem de important este si depozitarea acestora. In cazul in care vei prefera sa ii arunci pe unde vezi sau sa ii inghesui intr-un dulap mult prea mic, trebuie sa stii ca acestia se vor zgaria. Poti fie sa ii depozitezi in cutiile lor, fie sa iti cumperi un dulap special. Poti afla de aici mai multe informatii despre acest aspect..

Curatarea corespunzatoare este esentiala

In cazul in care ai o pereche de pantofi din piele, trebuie sa le acorzi mai multa atentie, dar ii vei putea purta si o perioada mai lunga de timp, fiind un material mult mai rezistent. Daca nu ai inca una, poti incerca mocasinii din piele de la reverse.ro, in ce nuanta doresti. Acum, pentru a scapa de murdarie, ai nevoie de o carpa din bumbac si de putina apa. In cazul in care iti doresti mai mult luciu, ii poti curata direct cu o laveta uscata. Pe langa acest lucru, vei avea nevoie de o crema speciala, mai ales pe timpul anotimpului ploios. Daca respecti aceste reguli simple, cu siguranta, vei avea cei mai frumosi pantofi.

Achizitioneaza calapoade

Cel mai bine este ca, in interiorul pantofilor, sa introduci calapoade, deoarece vor preveni schimbarea formei acestora. Te poti orienta asupra unora din lemn sau plastic, in functie de propria preferinta. In acest fel, incaltamintea ta va ramane intacta, iar ridurile inestetice nu se vor forma.

In concluzie, este necesar sa le acorzi pantofilor tai un minim de atentie pentru a te putea bucura de ei cat mai mult timp.

sursa foto: shutterstock.com