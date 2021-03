Cum apar tulburarile alimentare pe baza psihica

Tulburarile alimentare pot aparea din cauza depresiei, a anxietatii, a stresului sau a altor factori emotionali. In aceste situatii, acestia isi pot modifica obiceiurile sanatoase de alimentatie. Astfel, o persoana poate manca mai mult sau mai putin decat are nevoie cauzand tulburari in alimentatie.

Factori emotionali care ne influenteaza dieta: Stresul, anxietatea, tensiunea, supararea pot influenta o persoana sa manance mai mult decat de obicei. O situatia favorabila poate fi un factor negativ in privinta dietei atunci cand persoana simte nevoia “sa se premieze” cu mancare care nu este inclusa, in mod normal, in dieta sanatoasa. In acelasi timp, o persoana poate sa refuze sa manance nemotivat, din cauza perceptiei eronate ca are o greutate prea mare.

Situatii in care putem fi influentati emotional sa ne modificam dieta: Atunci cand te afli in jurul unor persoane care mananca sau care te incurajeaza sa mananci esti tentat sa “sari” peste dieta sanatoasa./ Dieta poate fi influentata si atunci cand trecem printr-un loc in care se mananca,, o patiserie, o brutarie, un restaurant care ne determina sa cumparam un aliment pe care nu il consumam in mod normal. / Perceptia oamenilor asupra corpului tau te poate influenta negativ,in cazul in care ti se spune ca esti prea slab sau cantaresti prea mult.

Cum putem identifica o tulburare in alimentatie: Persoanele care “sar” peste mese trebuie sa aiba in vedere cauza pentru care nu mananca regulat./ Persoanele care se plang ca sunt grase, chiar daca ele au o greutate normala./ Cei care nu se simt confortabil sa manance in locuri publice, de fata cu alte persoane. Cele care pretind, in aceste cazuri, ca au mancat deja.

Ce afectiuni pot cauza tulburarile in alimentatie: Tulburarile in alimentatie cele mai frecvente sunt anorexia si bulimia. Studiile au aratat ca, la nivel global, 1 din 250 de femei si 1 din 2000 de barbati sufera de anorexie de-a lungul vietii. Poate aparea la varsta de 16, 17 ani. O persoana anorexica incearca sa-si pastreze o greutate cat mai joasa, prin refuzul de a manca si prin activitati fizice in exces. Bulimia, conform aceleeasi surse, afecteaza de 5 ori mai mult populatia si 90% dintre persoanele care au bulimie sunt femei. Ea poate sa se dezvolte in jurul varstei de 17-18 ani. Bulimia apare cand o persoana mananca in exces si apoi incearca sa-si mentina kilogramele prin utilizarea metodelor personale sau a medicamentelor pentru a elimina ce a mancat.