De 11 ani vacanţe cu Madagascar Travel! Călătorii menite să ne creeze relaxare, bucurie şi amintiri unice

In ultimii doi ani de zile am experimentat cu totii o perioada delicata si dificila, care ne-a dat peste cap vietile personale si/sau profesionale. Traiam din plin bucuria renuntarii la restrictii si a revenirii la normalitate, si, cand credeam ca am scapat, am primit ingrijorarea pentru ceea ce se intampla la granita noastra.

Pe buna dreptate multi nu stiu ce sa faca si ce informatii sa asculte, multe persoane se comporta normal, increzatori ca totul va fi bine, altele se sperie de ce-ar putea fi, daca ar fi….

Ne dorim sa transmitem tuturor mesajul nostru de a cauta sa isi infrumuseteze pe cat posibil vietile prin a aduce elemente care conduc la fericirea fiecaruia. Si, cine nu doreste sa fie fericit? Uneori cautam fericirea in actiuni si activitati marete, in planuri care ne ingreuneaza sau ne indatoreaza.

Calatoriile sunt menite sa ne creeze relaxare, bucurie, sa ne ajute sa pastram o amintire vie, unica, sa ne imbogateasca, sa ne innobileze si sa ne faca fericiti! Deci, haideti sa calatorim si sa fim fericiti!

In luna aprilie 2022 agentia Madagascar Travel implineste 11 ani de activitate pe piata de profil, fiind o agentie tour-operatoare infiintata din dorinta de a contribui la bucuria oamenilor de a petrece concediile in vacante bine organizate si sigure, combinand turismul de grup cu cel individual, oferind solutii inclusiv pentru corporatii dar si tinerilor dornici de calatorii si aventura.





„Inca din 2011 oferim servicii complete pentru organizarea vacantelor interne sau externe, propunand solutii de la bilete de avion, cazari, transferuri, asigurari de calatorie in strainatate cu sau fara storno, rent-a-car, bilete pentru anumite obiective sau excursii, bilete de odihna si tratament pana la evenimente pentru companii mici, medii sau mari (team-building, conferinte, incentive-uri etc) toate avand la baza consultata in alegerea destinatiei in functie de cerintele clientului si de bugetul acestuia.





De asemenea am implementat in acest timp sistemul de plata la distanta oferind posibilitatea clientilor din intreaga tara sa apeleze la serviciile noastre, am devenit partenerii emitentilor tichetelor si cardurilor de vacanta astfel incat niciun client sa nu fie refuzat, am selectat atent partenerii cu care lucram pentru a oferi siguranta calatoriilor turistilor nostri.



Suntem in plin proces de implementare a unui nou site, pe langa cel existent, prin intermediul caruia clientii nostri vor putea vedea ofertele actualizate in timp real si vor putea rezerva direct si foarte simplu. Poate uneori nu reusim sa facem fata solicitarilor si unii clienti isi doresc oferta rapid iar noi nu reusim sa o transmitem drept pentru care acest site vine in intampinarea nevoilor tuturor. Speram totusi sa tinem si aproape unii de altii pentru ca relatia dintre noi si clientii nostri este cu adevarat cea mai speciala si cea care ne aduce cea mai mare bucurie.





Nu in ultimul rand oferim suport si consiliere in alegerea vacantelor bazate pe experientele proprii de calatorie sau ale clientilor existenti, oferim intelegere, timp si dragoste clientilor si activitatii noastre, considerand ca exact aceste elemente fac diferenta! Sunt multe agentii de turism pe piata, sunt multi colegi priceputi si multe oferte similare dar pinguinii de la Madagascar sunt unici!