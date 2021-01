Febra dorintei de schimbare

Fii tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume, spunea candva Mahatma Ghandi, unul dintre liderii remarcabili ai istoriei.

Din pacate sau din fericire, oricat ne-am dori ca schimbarea sa vina din exterior, de la ceilalti, schimbarea incepe doar de la fiecare dintre noi, din interiorul nostru. Si se vad mugurii schimbarii. Oamenii incep sa fie mai responsabili, sa isi asume mai mult propriile alegeri, sa inteleaga mai mult. Mai e mult pana departe, dar nu avem nicio siguranta ca in timpul vietilor noastre chiar vom trai intr-o cu totul alta tara. Doar eforturile noastre de zi cu zi vor construi caramizile acelei lumi pe care ni-o dorim cu totii.

The Dark Night of the Soul

Asta ne dorim toti, unii de la altii: sa ne trezim. Mentalitatile se schimba. De asemenea, imi e destul ca clar ca oamneii vor lupta tot mai mult pentru schimbare. Mai ales, cu ei insisi si cu mentalitatile celor din jur. E un drum lung, foarte greu, un drum care se arata incet, iar tragediile vor continua fara doar si poate.

Asa cum se trezesc oamenii, asa se trezesc si tarile. Suntem ca tara in ”the Dark Night of the Soul”, la fel cum si oamenii aflati in trezire, trec prin asta, prin Valea Plangerii, trece intreaga Romanie. Simtim profund fiecare ce inseamna asta si, cum spuneam si mai sus, tragediile vor continua, din pacate, pentru ca numai asa se poate naste altceva. Tragediile au existat si vor exista intotdeauna, dar pana acum nu prea le-am vazut si nu le-am simtit…. nu le-am trait. Acum, le vedem si le traim cu intensitate. Acum, pur si simplu ni se arata, pentru ca nu mai putem fi orbi. Creste constientizarea societatii. Asta e un lucru minunat. Creste solidaritatea, redevenim oameni, incepem sa vedem unde si cum gresim, ne conectam mai mult la umanitatea din noi. Si astea sunt tot niste lucruri minunate. Asta e drumul maturizarii. Simt ca e bine, ca suntem pe drumul nostru, pentru ca noi toti suntem Calea. Nu exista o cale mai usoara sau o cale mai grea. Totul este perfect exact asa cum este.

Imi asum responsabilitatea

Cum spuneam, schimbarea incepe de la mine si de la tine. Incepe de la a-mi propune in fiecare zi sa fiu un om corect, sa fiu cinstit, sa mint cat mai putin spre deloc, sa ma mint cat mai putin spre deloc, sa fiu mai bun cu cei din jur, mai bland cu mine, sa incerc sa inteleg mai bine ce vrea celelalt de la mine, sa imi asum responsabilitatea pentru deciziile mele, pentru ca viata mi-am creat-o singur. De cate ori ai spus in ultimul an: ”imi asum responsabilitatea” sau ”imi pare rau, am gresit”? Poate multi nu vor intelege despre ce scriu, dar sunt sigura ca, la un moment dat, vor vedea ce au creat si vor lua masuri.

Da, se poate!

Corectitudinea pleaca de la a plati biletul de autobuz, indiferent cat e de lunga sau de scurta calatoria. Cinstea pleaca de la a-ti plati furnizorii la timp si la fel si taxele si impozitele. Dorinta de curatenie in tara pleaca de la a aduna gunoaie lasate de altii. Atat de multe sau de putine cat poti. Asumarea e despre a-i spune celuilalt cand face ceva care te deranjeaza pe un ton cat mai civilizat si cu rabdare de ce nu este ok ce face. Schimbarea incepe cu fiecare. Iar mugurii ei se vad in fiecare zi. Pana cand nu vom intelege ca noi toti suntem sistemul pe care vrem sa-l fentam, pana cand nu vom simti ca putem forma comunitati, ca putem fi mai buni parinti, mai buni prieteni, mai buni iubiti, mai buni colegi, mai buni vecini si ca toata puterea e la noi, degeaba vom astepta ca tara in care traim sa se schimbe. Puterea e la fiecare dintre noi. Ne-am invatat prea mult cu ura, cu separarea, cu dezbinarea si nu mai stim sa ne manifestam iubirea, ”pasarea”, compasiunea, blandetea.

Dar putem reinvata. In fiecare zi, schimbarea are nevoie doar de cateva minute de iubire, bunatate, blandete. Cum suna: azi imi dau voie sa fiu macar cinci minute iubitor, rabdator, bun, bland si vulnerabil fara sa ma tem ca ceilaltoi vor profita de mine sau ma vor considera un naiv? Fii cea mai buna versiunea a ta! Macar pentru cinci minute, in fiecare zi. ( articol Simona C. Dobre)