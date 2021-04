Snobbish Society, ajutorul „de firmă” al hainelor tale!

Am ajuns să trăim într-o perioadă în care timpul trece pe lângă noi aproape cu viteza luminii. Devine parcă din ce în ce mai dificil să faci față ritmului alert în care trăim și tot mai greu să îți aloci timp pentru tine. Ne fixăm țeluri tot mai înalte fără să știm dacă acestea ne fac sau nu fericiți și ne dedicăm întregul timp lor. Ne uităm pe noi înșine, uităm de stilul nostru, cu alte cuvinte ne pierdem în mulțime.

Nu mai aștepta până mâine și începe de astăzi să faci o schimbare pentru tine. Lucrează cu tine ca să ajungi să fii în echilibru. Poți începe cu o schimbare a stilului vestimentar. O haină bună și de calitate îți va da întotdeauna încredere și te va face remarcată în mulțime. Și nu, banii nu cumpără stilul. Cu siguranță acum când citești acest articol mă vei contrazice. Dar lasă-mă să îți explic.

Stilul vestimentar nu este ceva cu care te naști. Stilul vestimentar se creează, se învață și se dezvoltă. Iar pentru asta am persoana potrivită pentru tine. E vorba de Loredana, omul care din 3 vorbe și două mișcări te-a pregătit de o petrecere cu ștaif în lumea bună a Capitalei. Loredana, o antreprenoare cu o experiență vastă în fashion, deține brandul Snobbish Society, un pre-owned din București.

M-am întâlnit cu Loredana în paradisul hainelor de la Snobbish Society. Mi-a deschis ușa ei și m-a primit cu mare drag. M-a așteptat cu un pahar de prosecco și un platou cu brânzeturi. Nici nu am făcut bine câțiva pași în încăpere că deja ochii mi se învârteau în toate colțurile camerei. Am văzut genți Chanel, Hermes, Gucci, Loius Vuitton, Prada, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Burberry, Fendi, Balenciaga, Versace. Am ciocnit un pahar cu prosecco ca să ma dezmeticesc și să pot să ma uit mai bine. Dar, Loredana ma trage de mână și mă duce în camera unde erau aranjate pe umerașe haine de blană naturală, costume, rochii, geci, fuste, cămăși, tricouri, sacouri, pantaloni ale celor mai cunoscuți și scumpi designeri ai lumii. Și asta nu e tot. Tot aici la Loredana am văzut o camera plină cu pantofi de firmă. Și când zic plină, vă rog să mă credeți pe cuvânt. Pantofi de toate culorile, de toate mărimile puși în cutii și săculeți cu certificate de garanție. Am crezut că e tot, dar nu a fost. Cireașa de la Snobbish Society e data de cele mai exclusiviste bijuterii și ceasuri. Am mai avut nevoie de un pahar de prosecco înainte să încep să ma uit prin toate acestea și să probez. Și am început să probez, să mânânc, să beau, să defilez și să conversez cu frumoasa Loredana pe care aveam impresia că o știu de câțiva ani buni. Dacă ar fi să compar cu ceva experiența asta, mi-aș permite să spun că m-am simțit ca și cum aș locui în una din cele mai luxoase case din Los Angeles iar acasă îmi vin renumiți designeri să îmi prezinte colecțiile lor. Știi sentimental acesta? Sunt sigură că l-ai văzut în filme până acum. Da, așa te simți la Loredana când vii la Snobbish Society. Și știi care e partea cea mai interesată din toată această experiență? Că toate hainele acestea sunt originale și nu dai o avere pe ele. Pentru că asta e și ideea unui pre-owned. Bunurile au aparținut cuiva înainte, iar acum au ajuns într-un asemenea paradis al hainelor și își caută stăpân. Prețurile nu se compară cu cele originale și pot fi chiar și pentru buzunarul tău. Da, exact! Zâmbește!

Ți-am zis la început că banii nu cumpără stilul și am avut dreptate. La Snobbiosh Society nu îți trebuie bani mulți ca să ieși de acolo bine îmbrăcat și toată lumea să întoarcă capul după tine pe stradă. Acum e momentul tău de glorie. Dă-ți timp pentru tine și ai să vezi câtă încredere vei câștiga! Eu am încercat Snobbish Society și azi mă simt mai norocoasă, am mai multă încredere în mine și am mai mult timp pentru aceste plăceri ca stilul pe care Loredana m-a ajutat să mi-l creez!

Dacă ți-am stârnit interesul, caut-o pe Loredana pe Instagram în pagina Snobbish Society, dă-i mesaj și te vei simți și tu ca în L.A.!

Stil frumos și voie bună vă doresc tuturor!