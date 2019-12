Sau, mai bine zis, se practica! Pana in 1990 nici macar nu exista conceptul de psihologie pozitiva, ca sa nu mai vorbim de psihoterapie care isi propunea, ca obiectiv central, sa descopere cauzele raului, sa identifice de ce nu ne este bine.

Ca si cum daca stim cauza schimba cu ceva efectele… Ce folos sa descoperi ca totul vine din copilarie, sa vezi ca acolo este o trauma, daca tu nu reusesti sa te comporti diferit? Si a te comporta diferit nu inseamna sa transformi raul in bine (absurd si imposibil), ci sa accepti raul si sa nu-l mai lasi sa te afecteze atat. Suntem proiectati pentru nefericire, natura a considerat ca din experientele negative avem de invatat, de aceea nu ne lasa sa le uitam. Din pozitiv si fericire nu primim decat stare de bine, lucru neimportant pentru supravietuirea speciei!

De ce depinde starea noastra de bine?

50% este ereditate, tine de mostenirea genetica

10% este determinata de conditiile de viata, de factorii externi, de evenimentele anterioare

40% tine de actiunile individuale, de ceea ce faci. In acest ultim rand sta tot secretul, rezolvarea, solutia!

Starea de bine e ca un muschi

Starea de bine se invata, se dezvolta, se exerseaza. E ca un muschi care trebuie antrenat continuu, altfel se atrofiaza. 40% inseamna enorm, e un procent colosal! Cu alte cuvinte, sansele sunt de partea noastra, e imposibil sa nu reusim, doar trebuie inceput. Nu suntem condamnati la nefericire, doar ca e la indemana sa ne complacem in ea. La un raport 60/40, eu zic ca este suficient sa-ti doresti sa iesi din ea si se poate indeplini. Durerea, tristetea si emotiile negative sunt ca o eclipsa, ca un nor negru care mascheaza soarele. Asta nu inseamna ca nu exista soare, doar ca nu-l vedem temporar. Esential este sa stim cu tarie ca el este acolo! Si sa avem curajul sa facem lucrurile diferit, ca sa vedem lucrurile diferit. Schimbati sabloane, ritualuri, pozitii, obiceiuri, locuri, oameni… Daca te asezi mereu la umbra, nu e nimeni de vina ca ti-e frig! Soare e din plin pentru toti, profitati si va bucurati!

Care sunt acei infractori care atenteaza la starea de bine?

Asteptarile

Cum recunosti ca ai asteptari? Cand te surprinzi ca starea ta de bine este afectata de faptele cuiva sau felul cuiva de a fi, cand el se comporta intr-un fel sau face ceva si tu te astepti la altceva din partea acelei persoane. Cand primesti 1 leu si te astepti sa fi primit 2 lei. Cand iti propui anumite obiective si rezultatele pe care le obtii nu sunt pe masura lucrurilor pe care ti le-ai dorit si experimentezi o stare de nemultumire, insatisfactie, neplacere, neimplinire.

Daca te uiti in urma si realizezi ca nu odata ai primit ceva sau ai avut ceva si tot nemultumit si nesatisfacut erai, poti sa vezi ca e un mecanism care ruleaza de ceva vreme in interiorul tau.

Asteptarile sunt cauzate, in mare parte, de dorinta ego-ului de confirmari: de recunoastere, de valorizare, de dovezi de iubire, de dovezi de succes, de control. Nefiind constientizate ca sursa a motivatiei pentru care ne indreptam spre o directie sau alta, ego-ul va fi imposibil de multumit vreodata. El tot va cere si va cere si nu va realiza ca este intr-o asteptare permanenta a ceva ce se afla doar in interiorul lui. Pana la un punct. Cand se trezeste.

Nu e nimic in neregula in a avea asteptari. Acestea ne aduc mai aproape de ceea ce ne dorim. Ideal este sa nu uitam sa identificam ca fiind asteptari si nu cine suntem cu adevarat: sursa de iubire, creativitate, bucurie, prosperitate.

Focusul pe ce ar trebui sa faca sau sa nu faca o alta persoana, duce la pierderea Puterii si a starii de bine, in loc sa ne concentram asupra propriilor senzatii si sentimente, sa le constientizam si sa facem ce avem de facut noi, independent emotional de altii.

Neprevazutul

Planificarea face parte din viata cotidiana. Ne planificam un concediu, sa cumparam ceva anume la un moment dat, evolutia unui contract, a unui bussines, etc. Dar poate ca intervine ceva, care dincolo de ceea ce am crezut noi ca este cursul normal al evolutiei „asteptate” si atunci nu mai suntem in control, nu mai stim ce urmeaza, cum va fi, ce va fi.

Acest „Neprevazut / Necunoscut” ataca starea de bine, suntem aparent in deriva si nu stim cum sa gestionam ceva care nu a fost preconizat. De aceea in bussines, exista stiinta gestiunii riscului. In viata de zi cu zi nu prea ne gandim la Neprevazutul care poate sa apara pe parcurs si cu toate acestea uneori este inerent.

Nerabdarea

Dorinta de a fi altundeva decat unde esti in momentul de fata, de a face si a avea altceva decat este in momentul actual, cu alte cuvinte: neprezenta. Zadarnic astepti sa fie mai bine mai tarziu, mai ales daca nici nu ai identificat acel bine, ce astepti prin acel bine, cum l-ai recunoaste si in ce anume se materializeaza. Pana nu incepi sa te simti bine in momentul de fata, sa te bucuri si sa experimentezi satisfactia si placerea in momentul actual, nici urmatoarele momente nu au cum sa fie diferite, ci doar, eventual sa se inrautateasca, pentru ca asteptarea este nerealista, iar speranta desarta.

Drobul de sare

Mintea noastra e mereu pusa pe construit scenarii. Daca mai are si patima de a crea scenarii de groaza, cu ce ni se poate intampla, cand nu s-a intamplat nimic, nici nu traim in prezent, nici nu putem pastra o stare de constienta si claritate asupra ceea ce este si ce putem face astfel incat sa imbunatatim ceea ce ne dorim sau sa realizam ceea ce ne-am propus.

A renunta la ingrijorari necesita o practica si prezenta constanta, pana cand aceste obisnuinte sunt date uitarii si inlocuite cu altele mai vesele si mai practice. Pentru a scapa de temeri si ingrijorari de preferat ar fi concentrarea pe prezent, ca si a te intreba pur si simplu: Si ce daca se vor intampla aceste lucruri? Ce voi face mai departe?

Interpretarile

Si cineva a spus ceva si noi am interpretat altceva. Las ca stiu eu ce ai vrut sa spui. Si de cele mai multe ori nu auzim ce ni se spune ci doar interpretam in fel si chip. Suntem o masinarie de facut semnificatii si pana nu te prinzi ca tu asculti ceea ce este deja in capul tau si ca incerci sa interpretezi ce spune o persoana dupa ceea ce stii deja esti total deconectat, in suferinta si in nedumerire.

A asculta curat (fara a interpreta), a comunica ceea ce nu ai inteles, a verifica mesajul pe care l-ai transmis sau l-ai primit face parte din placerea de a fi cu cineva si a avea o conversatie de calitate.

Si daca scopul este sa ai o stare de bine, indiferent de circumstantele care pot aparea la un moment dat, dupa identificarea inamicilor de mai sus, urmeaza acceptarea lor si, evident, de luat focusul de pe inamici si mutat pe starea de bine.