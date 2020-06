Cum sa eviti riscurile in luna IUNIE si cum sa obtii rezultatele dorite folosind remedii Feng Shui

IEPURE

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

O luna in care nativii Iepure pot intampina probleme de sanatate.

In aceasta perioada ar trebui sa eviti pe cat de mult posibil activitatile fizice ce necesita un efort ridicat. Poarta Amuleta pentru protecție la accidente pentru a diminua din energiile negative ce pot duce la accidentari. Steaua 2, Steaua bolilor, se afla in sectorul tau in aceasta luna, asa ca e de preferat sa eviti locurile aglomerate. Daca totusi esti nevoit sa iesi afara din casa, ia-ti toate masurile de protectie. Pentru a reduce riscurile imbolnaviri este de preferat sa ai asupra ta Amuleta cu Buddha medicinei.

DRAGON

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Luna iunie este o perioada in care nativii Dragon se pot redescoperi.

Este o luna in care trebuie sa fii activ si productiv. Prezenta Stelei Invataturii in sectorul tau va face ca orice informatie ce iti este prezentata sa fie absorbita instant. Este un moment bun sa te dedici studiului, vei descoperi ca ai anumite abilitati de care nici nu erai constient. Pentru a acumula cunostintele mai usor si mai rapid, plaseaza pe birou Amuleta cu Pagoda cu 13 nivele. In ceea priveste planul amoros, este posibil ca persoana pe care o asteptai de atata timp sa isi faca aparitia in viata ta. Daca simti ca este persoana potrivita pentru tine nu ezita si fa primul pas. Potenteaza energiile pozitive si sporeste sansele in dragoste plasand pe birou Copacul cu cuart roz pe suport. In aceasta luna sectorul abundentei este intr-o pozitie favorabila. Potenteaza aceste energii purtand asupra ta Amuleta mangusta si mantre de succes.

SARPE

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Nativii Sarpe pot avea parte de conflicte neasteptate in aceasta luna.

In luna iunie pot reaparea persoane cu care ai avut anumite conflicte în trecut. Evita sa aduci in discutie subiectul care in trecut a cauzat cearta, iar daca simti ca persoana respectiva are o atitudine agresiva, retrage-te, nu e un moment potrivit pentru a intra in discutii contradictorii. Elimina tensiunile si protejeaza-te impotriva conflictelor amplasand langa fereasta Marul pacii pentru atragerea armoniei. Lipsa energiei este si ea un factor ce te va afecta in aceasta perioada. Incearca sa eviti activitatile fizice, deoarece exista riscul unei accidentari. Poarta haine in culoarea rosu pentru a diminua efectele energiilor negative. Aprinde betisoare parfumate in sectorul Sud-Estic al casei pentru a elimina energiile negative ce va pot aduce conflicte in camin.