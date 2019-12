David R. Hawkins – autor a 2 carti excelente despre vindecare si kinesiologie

Bolile si sanatatea, planurile fizice, mentale si spirituale, nivelurile cele mai inalte ale vindecarii, relatia dintre corp, minte si spirit, energia emotiilor, saltul in constiinta, adevarul interior, studiul kinesiologiei si multe altele – acestea sunt subiecte importante din activitatea de cercetare a medicului psihiatru David R. Hawkins, Doctor in Stiinte Medicale, cunoscut pe plan international ca invatator spiritual, autor si conferentiar pe tema starilor spirituale avansate, cercetarea constiintei si Realizarea Prezentei lui Dumnezeu ca Sine.

Din multitudinea de lucrari semnate de Sir David R. Hawkins, va propunem doua carti excelente despre vindecare si kinesiologie, care se bucura de un imens succes la nivel mondial.

“Vindecare si recuperare” de David R. Hawkins

Aceasta carte reprezinta o revolutie in domeniul sanatatii si al auto-vindecarii, in relatia corp-minte-spirit. Doctorul, psihiatrul si cercetatorul spiritual David R. Hawkins si-a concentrat atentia si studiile stiintifice asupra modului in care trupul este constientizat de catre minte si cum se creeaza constienta: “Corpul este experientizat doar in minte. Corpul exprima ceea ce exista si este pastrat in minte. Mintea nici ea nu se poate experimenta pe sine, ci trebuie sa fie experimentata dintr-un camp energetic si mai inalt, denumit constiinta.”

Nu intamplator, lucrarile doctorului David R. Hawkins, care i-au fost publicate, precum si inregistrarile conferintelor sale au fost recunoscute pe scara larga drept unice prin aceea ca o stare foarte avansata de constientizare spirituala a avut loc intr-o persoana cu pregatire stiintifica si clinica ce a fost ulterior capabila sa exprime si sa explice fenomenele neobisnuite intr-o maniera limpede si inteligibila.

“S-a descoperit ca, gratie puterii campurilor energetice, vindecarea apare din atitudine si din sistemele de credinte ce sunt mentinute in mintea noastra. Prin urmare, sanatatea este o expresie a nivelurilor de constiinta.”

Cartea (editura Cartea Daath Publishing House) pune accentul pe modul cum putem gestiona crizele majore ale vietii, in diferite momente, precum si pe tehnicile ce pot fi utilizate pentru a ne descurca cu aceste experiente. Energia emotiilor este, de fapt, esentiala in acest proces si, in acest context, este deosebit de important reactia noastra emotionala la evenimentele dramatice din viata noastra. Acest lucru trebuie rezolvat.

De asemenea, invataturile Dr. Hawkins converg catre intelegerea Adevarului si relatia Adevar-Dumnezeu: “Adevarul nu “cauzeaza” durerea si este gresit sa veneram durerea gandind ca ea este calea regala catre Iluminare. Prin intelegerea faptului ca a suferi, suferinta in sine, nu se datoreaza adevarului, ci lipsei de vointa si dorinta de a renunta la fals, astfel ajungem acolo – ajungem la revelarea adevarului prin capitularea, predarea in mainile lui Dumnezeu.”

O carte profunda, eliberatoare, pe care o citesti si recitesti de multe ori, pentru a ajunge la adevarurile profunde ale fiintei umane si la integrarea ta in Prezenta lui Dumnezeu. O carte care iti transforma, cu siguranta, existenta si modul de a gandi manifestarile ego-ului, limitarile sale inerente si modul in care acestea pot fi depasite. VEZI AICI CARTEA

“Putere versus forta. Determinantii ascunsi ai comportamentului uman” de David R. Hawkins

Aceasta carte este parte dintr-o trilogie semnata de medicul psihiatru David R. Hawkins, doctor in medicina si filosofie, renumit conferentiar si expert in procesele mentale, consultant al guvernelor straine pe probleme de diplomatie internationala si co-autor, alaturi de laureatul premiului Nobel Linus Pauling, al studiului novator Orthomolecular Psychiatry („Psihiatrie ortomoleculara”), lucrarea fiind primind aprecieri chiar si din partea Maicii Tereza.

Tranzitia de la starea de ego obisnuita a mintii pana la eliminarea acesteia de catre Prezenta apare descrisa in aceasta carte, care a fost tradusa in principalele limbi ale lumii: “Noi credem ca traim in virtutea unor forte pe care le controlam, dar, de fapt, suntem guvernati de o putere necunoscuta, asupra careia nu avem nici un control.”

Cercetarile doctorului Hawkins cu privire la natura constiintei au inclus si studiul kinesologiei, intrat pentru prima oara in atentia stiintei in a doua jumatate a secolului XX, prin intermediul cercetarilor doctorului George Goodheart, care a descoperit faptul ca organismul uman are capacitatea de a “sti” ce este bun, respectiv rau, prin aceasta tehnica a testarii muschilor. Un element foarte important al acestui fenomen este natura binara a raspunsului. Hawkins a descoperit ca intrebarile trebuie puse in asa fel incat raspunsul sa fie unul foarte clar, prin da sau nu, ca o sinapsa nervoasa care se deschide sau se inchide, (asemanatoare celor mai primare forme de “cunoastere” celulara, asa cum fizicienii de varf afirma ca este natura esentiala a energiei universale). Sa fie oare mintea umana, la nivel primar, un computer uluitor, legat de un camp energetic universal, care stie mult mai multe decat crede ca stie?

De aceea aceasta carte (editura Cartea Daath Publishing House) este uluitoare si cea mai importanta descoperire a dr. Hawkins a constat intr-un mijloc de a calibra scala relativa a adevarului. Prin intermediul acestui instrument, pozitiile intelectuale, afirmatiile ori ideologiile puteau fi masurate pe o scala de la 1 la 1000. Se putea intreba: “acest subiect (carte, filosofie, invatator) calibreaza la nivelul 200? (Da/Nu); la 250? (Da/Nu) ”; si asa mai departe, pana la punctul in care calibrarea putea fi determinata precis.

Printr-o munca de douazeci de ani de asemenea calibrari, Hawkins a putut analiza spectrul complet al nivelelor constiintei, dezvoltand o harta fascinanta a geografiei experientei umane. Aceasta „anatomie a constiintei” produce un profil al intregii conditii umane, permitand o analiza comprehensiva a dezvoltarii emotionale si spirituale a indivizilor, societatilor si a rasei in general. O viziune atat de profunda si de cuprinzatoare nu ofera doar un nou instrument de intelegere a calatoriei omului in univers, ci si un ghid care sa ne ajute pe fiecare dintre noi sa determinam unde anume ne aflam pe scara iluminarii spirituale.

Doctorul Hawkins reuneste in acest volum fructele unei munci de cercetare ce s-a intins pe decenii, abordand si subiectul descoperirilor revolutionare din domeniile fizicii avansate a particulelor si a dinamicilor nonlineare. Scopul general al acestei lucrari de o viata este acela de a reinterpreta experienta umana in termenii evolutiei constiintei si de a integra o intelegere atat a mintii, cat si a spiritului ca expresii ale Divinitatii innascute, care reprezinta substratul si sursa permanenta a vietii si a Existentei. (sursa:greatfashion.ro)