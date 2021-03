De ce boli te protejeaza vitamina D

E garantia unei sarcini armonioase si a unui bebelus sanatos

Se pare ca femeile insarcinate care au un nivel scazut de vitamina D (nu neaparat deficienta) se supun riscului de preeclampsie (hipertensiune arteriala si proteine in exces in urina femeilor insarcinate), nastere prematura, cezariana. Altfel spus, conform studiilor, prezenta vitaminei D te poate feri de complicatii la nastere. De asemenea, vitamina D poate imbunatati si imunitatea copiilor, previne obezitatea in cazul acestora, precum si bolile de plamani.

Ar putea preveni diabetul

Una dintre cele mai raspandite afectiuni ale societatii actuale este diabetul. Din nou, vitamina D l-ar putea preveni, corelatia fiind acum realizata cu nivelul suficient al acestei substante nutritive in primii ani de viata. Conform unei cercetari, copiii care prezentau in primul an de viata concentratii ridicate de vitamina D aveau un risc cu 88% mai mic de a face diabet in urmatorii 30 de ani.

Reduce riscul de cancer

Daca nu esti inca sigura de faptul ca vitamina D iti salveaza viata, afla ca ea te protejeaza si de cancerul la san. Se pare ca femeile care s-au expus suficient la soare in anii tineretii aveau un risc mult mai mic de a face cancer la san decat cele care prezentau niveluri mici de vitamina D. Cercetarea a fost publicata in American Journal of Epidemiology si poate reprezenta un punct important in lupta impotriva acestei boli. De asemenea, vitamina D poate reduce si riscul de cancer de colon, de prostata si pancreatic.

Mentine sanatatea inimii

Da, cancerul ne ucide mai repede, insa bolile cardiovasculare fac mai multe victime. Vitamina D e esentiala in sanatatea inimii, specialistii afirmand inclusiv ca poate repara daunele care au fost provocate sistemului cardiovascular de tensiunea ridicata sau de diabet. De asemenea, este cheia pentru artere sanatoase si scade riscul de moarte prematura in cazul persoanelor care sufera deja de boli cardiovasculare.

Previne dementa si Alzheimer

Sanatatea creierului e la randul sau o arie importanta de actiune pentru vitamina D. Conform unui studiu desfasurat in 2014, oamenii cu deficiente ale acestei vitamine prezentau un risc de doua ori mai mare de a dezvolta Alzheimer sau dementa.

Te apara de raceala si de gripa

Epidemia actuala, soldata cu atat de multe decese, ar trebui sa reprezinte un semnal de alarma. Desi vitamina C e considerata eroina sistemului imunitar, nici vitamina D nu ar trebui ignorata. Un studiu ne-a atras atentia asupra faptului ca adultii cu niveluri potrivite de vitamina D se supuneau unui risc mult mai mic de a dezvolta infectii respiratorii.

Te fereste de depresie

Poate cea mai cumplita boala a societatii moderne este depresia, care loveste cu atat mai violent cu cat ramane inca nedetectata. Vitamina D participa la secretia de serotonina, imbunatatind astfel dispozitia. Exista inclusiv cazuri de femei diagnosticate cu depresie moderata spre severa care s-au vindecat dupa ce au fost tratate de deficienta de vitamina D.

Imbunatateste echilibrul

In cazul in care ti se pare ca acest beneficiu nu e prea important, tine cont de faptul ca o cazatura poate pune capat vietii unui batran, de exemplu. Insa un nivel suficient de vitamina D sprijina mobilitatea si echilibrul, cu precadere in cazul seniorilor. Pe langa aceste beneficii care practic iti salveaza viata, vitamina D protejeaza impotriva bolilor autoimune, intareste oasele, usureaza simptomele afectiunilor digestive, inclusiv ale sindromului de colon iritabil, calmeaza migrenele, protejeaza de autism si de scleroza multipla, te apara de infarct si de atacurile de astm.

Putem afirma, fara teama ca ne inselam, ca vitamina D e garantia unei vieti sanatoase si armonioase. sursa: divahair.ro