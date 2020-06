Robin Norwood, autoarea bestsellerului international Femei care iubesc prea mult, raspunde la cateva dintre cele mai dificile intrebari ale vietii De ce eu, de ce asa, de ce acum? Cine nu si-a dorit sa gaseasca raspuns la aceste intrebari in momente de cumpana?

Prin intermediul acestei carti, autoarea ii poarta pe cititori intr-o calatorie pe taramul spiritului, oferind o perspectiva revolutionara asupra adversitatii si luand in discutie intrebarile noastre cele mai intime si mai tulburatoare, precum: „De ce mi se intampla asa ceva?“, „Ce rost are suferinta?“ sau „Ce incearca sa-mi spuna corpul meu?“

Oamenii din ziua de azi isi doresc o perspectiva realista asupra spiritualitatii, una care sa aiba sens in toate aspectele vietii lor, in special in ceea ce priveste dificultatile cu care se confrunta. In De ce eu, de ce asa, de ce acum?, Robin Norwood prezinta povesti captivante ale unor persoane reale cu scopul de a lamuri rolul adversitatilor in fiecare etapa a evolutiei noastre spirituale. Autoarea ne invata cum sa discernem care este menirea sufletului, dincolo de confruntarile noastre cu adversitatile, si ne da puterea de a ne controla propriul destin, de a trai o viata mai buna si de a ne vindeca pana si cele mai adanci rani sufletesti. Gasesti cartea la Libris.

Cele 8 intrebari dificile ale vietii:

1. De ce mi se intampla asta tocmai mie?

2. Ce incearca sa -mi spuna corpul meu?

3. Exista ceva ce mie imi scapa?

4. Ce rost are suferinta?

5. De ce sunt relatiile mele atat de problematice?

6. Cum de am ajuns sa am asemenea rude?

7. Incotro ma indrept si cand am sa ajung acolo?

8. Cum sa ma vindec pe mine si pe ceilalti?

Fiind deschisi la o perspectiva asupra adversitatii ca o cale de vindecare, putem avea incredere chiar si in momentele de disperare. Ce presupune aceasta vindecare din partea noastra? In primul rand, disponibilitatea de a fi deschisi la o perspectiva asupra realitatii, ce contine adevaruri ale inimii si sufletului, subiective si „nedovedite stiintific“ pana acum.

Putem avea incredere nu numai ca durerea va trece, dar si ca suferinta noastra are un rost, scop si demnitate. Tocmai pentru ca credem in vindecarea intregii omeniri, din care si noi suntem parte, iata aici spre considerare cateva posibile raspunsuri la aceste intrebari imposibile: DE CE EU, DE CE ASA, DE CE ACUM?

O carte care schimba destine. – Erica Jong

Cu adevarat geniala… m-am regasit in povestea ei. – Daily Record

Robin Norwood, autoarea bestsellerului international Femei care iubesc prea mult, este terapeut specializat in terapia de cuplu, terapia familiala si pediatrica. Este specializata in tratarea tiparelor nesanatoase de implicare in relatiile de iubire, dar si a dependentelor, traiului in preajma unui dependent, mancatului compulsiv si depresiei.