Cum te reprogramezi? Imaginea de sine si bariere de aici pana acolo …

Stiai ca luam decizii cu mintea noastra constienta? Poate ca da, poate ca nu. Dar, problema este ca nu actionam constient in viata noastra decat foarte putin. Comportamentele noastre sunt PROGRAMATE in mintea noastra subconstienta. Avem acolo valorile, credintele, convingerile, paradigmele, atitudinile, imaginea noastra de sine. Iar toate acestea ne determina comportamentele si, in consecinta rezultatele.

Atunci cand vrem sa schimbam rezultate, incercam in zadar sa schimbam un efect, in loc sa ne ducem la cauze. Iar cauza este in mintea noastra. Mai exact, in mintea noastra subconstienta. Care este conditionata. Programata. Si care ne determina actiunile, comportamentele si rezultatele.

Ai fost deja programat. Esti rezultatul tuturor ideilor, sfaturilor, preconceptiilor, valorilor, convingerilor, gandurilor, opiniilor, imaginilor care ti-au fost implementate prin repetitie, de-a lungul anilor, mai ales in copilarie.

Ai anumite convingeri. Ele reprezinta adevarul tau. Si pentru ca le crezi adevarate, iti armonizezi actiunile in functie de aceste convingeri. Problema este ca unele sunt niste minciuni.

Iti dau un exemplu:

„Stai linistit. Nimeni nu-i perfect.” Iti suna cunoscut?

„Ce sa fac…nu sunt perfect, nimeni nu-i perfect…Suntem doar niste oameni..” Si aceasta convingere care implica ideea ca esti limitat, ca nu esti destul de bun, te face sa actionezi limitat.

Iata inca una:

„Nu le putem face pe toate, trebuie sa ne multumim cu ce avem. Altii o duc mult mai rau decat noi”.

Sigur, hai sa fim mediocri! La urma urmei, altii sunt mai rau. De ce sa traim o viata fericita, implinita, in care sa facem ceea ce ne pasioneaza, in care sa facem o diferenta in jurul nostru, in care sa ne extindem mereu limitele si sa traim la potential maxim?

„Nu le putem face pe toate…nu toata lumea are norocul tau.” Asta e alta idee care te programeaza sa gandesti si sa actionezi mic…

Mai vrei una?

„Trebuie sa fii in rand cu lumea, puiul mamii. Sa faci si tu cum vezi la ceilalti copii ca fac, da? E important in viata sa fii in rand cu lumea. Sa nu ma faci de rusine, bine?”

Serios? Sa faci ce face toata lumea? Da, acesta devine un program din care apoi actionezi in viata si care te determina sa te conformezi si sa nu cumva sa iesi din rand prea mult. Cum? Cine esti tu, la urma urmei, sa ai toate acele visuri marete? Stai linistit…nu se schimba nimic in tara asta.

Hey, asta e un alt program!!!

„Nu vorbi decat daca esti intrebat! Bine? Sa fii cuminte, sa nu pui intrebari si sa nu te bagi nasul peste tot, da? Si, mai ales, sa nu cumva sa vorbesti cu strainii!”. Acest program ne face sa nu avem initiative, sa nu ne conectam cu oamenii, sa nu punem intrebari ca sa nu parem lipsiti de bun simt sau, mai rau, ignoranti…Pentru ca, nu-i asa, „profesorii pun intrebari, iar elevii raspund cuminti, cand sunt intrebati”. Iar, daca nu stii raspunsul, esti depunctat.

Cum sa pui intrebari curioase, pentru a descoperi cat mai multe lucruri si pentru a invata? Doamne fereste!

„Nu vorbi neintrebat. Vorbeste doar cand iti vine randul si doar daca esti intrebat!”

Uite unul pe care sigur il recunosti:

„Banii nu sunt importanti, draga. Mai bine sarac si cinstit! Oamenii cu bani s-au imbogatit luand de la noi, saracii. Ei fac tot felul de hotii. Noi suntem cinstiti. Ei nu. Banii sunt ochiul dracului. Banii sunt c..a. Nu pune mana, sunt murdari!”

Asta e unul din cele mai puternice programe care ne sunt implementate. Si, apoi, ca adult, ai un mare conflict: vrei sa faci mai multi bani, dar vrei sa fii si cinstit. Si mintea ta subconstienta zice: „Nu se poate. Mai bine sarac si cinstit!” De ce nu: mai bine bogat si cinstit? Stiai ca, pana la urma, cei mai multi delincventi provin dintre oamenii saraci? Sigur, mass-media are grija sa ne arate altceva, pentru ca asta vinde…Suntem programati.

Te regasesti in vreunul de mai sus? Sau poate ca este altul…

Care a fost credinta cu care tu ai fost programat(a) in copilarie? Care este o credinta pe care o identifici acum ca fiind limitativa din copilaria ta?

Sigur, sper ca te-ai nascut si ai crescut intr-o familie frumoasa, cu parinti iubitori si deschisi. Poate programele tale sunt diferite. Poate. Oricum, parintii nostri au si ei, la randul lor, programarile lor. Pe care le transfera. Si o fac din dragoste pentru noi. Pentru ca au convingeri despre care cred ca sunt adevaruri. Si vor sa ne ajute. Au intentii foarte bune. Iar noi, la randul nostru, ne educam copiii in functie de conditionarile noastre. Si nu e vorba doar de parinti. E vorba de educatori, profesori, ceilalti copii. Apoi de tot ce inseamna mediul nostru.

Pana la o anumita varsta, mintea constienta nu exista. Pana la 6 ani. Pana la 6 ani, suntem intr-o stare hipnotica, programabila. Majoritatea acestor programe au fost instalate pana atunci. Altele si mai tarziu. Prin repetare si emotie.

Ai nevoie de REPROGRAMARE.

De RESETARE.

Ai nevoie sa intelegi ca, uneori, crezi niste minciuni. Niste neadevaruri. Ai nevoie sa te cunosti. Sa-ti constientizezi potentialul. Sa renunti la bagajul, prea greu, plin de limitari, de temeri, de prejudecati, de conflicte interioare, de resentimente fata de tine si fata de anumite persoane din trecutul tau, de ranchiuna, invidie, invinovatire, ura uneori.