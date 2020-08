“Focus to Green-Eco-Life” hidrateaza „Gladiatorii” din Bucuresti

“Focus to Green-Eco-Life”, eveniment susținut de AQUA Carpatica, sprijina mediul şi viaţa verde a planetei, sub toate formele.

Antrenamentele in grup si jocurile sportive in interiorul salilor sunt momentan un vis. Dar cum e musai sa mentinem ritmul si tonusul pentru momentul in care competitiile sportive se vor relua pe deplin, fiecare incearca sa gaseasca solutii. Fie online, fie offline.

In pofida temperaturilor crescute din luna lui cuptor, „regulile” pandemiei ne-au scos afara la miscare, in natura, mai mult ca alta data.

Asa i-am descoperit si pe „gladiatori” in parc, in zona Arenei Nationale, antrenandu-se in aer liber, avand in vedere ca, momentan, nu pot sustine meciuri de baschet in sala. E vorba de juniorii de la Baschet Club Gladiatorii Bucuresti, condusi de domnul antrenor Niculae Florin Nita.

Copiii se antreneaza zilnic in parcurile sectorului 2, din Bucuresti, in speranta ca isi vor relua cat mai curand competitiile, pentru a-si pune in valoare calitatile sportive, dar si „puterea si onoarea” (sloganul lor!). Pentru ca, nu-i asa, unor gladiatori le sta cel mai bine in … arena!

„Daca vrei sa fii voinic, fii gladiator de mic”!

Gladiatorii se mentin in forma cu bicicletele ….

… facand alergari si exercitii in zona stadionului si hidratandu-se corect cu apa Aqua Carpatica.

La Performbaschet, printre gladiatori se afla si viitoare vedete ale baschetului: Ionescu Sebastian, Nicolae Tiberius si Vizii Eduard, care ii indeamna pe copiii pana in 15 ani sa se alature baschetului. Fie in grupele de minibaschet, fie la juniori.

Astazi, apa Aqua Carpatica i-a ajutat sa se hidrateze corect pe parcursul antrenamentului efectuat in aer liber.

In speranta ca actiunile lor v-au inspirit si v-au trezit pofta de verde si de miscare, va invitam sa le urmati exemplul si sa va alaturati antrenamentelor in parc sau in natura.

Si nu in ultimul rand, amintiti-va sa pastrati un mediu curat, oriunde veti merge.

