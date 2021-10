“Focus to Green-Eco-life”, susținut de AQUA Carpatica, sprijina mediul ȋnconjurător şi viaţa verde a planetei, prin evenimente lunare si o informare adecvată.

Stii ca din ce in ce mai multi oameni sufera datorita excesului de greutate in comparatie cu numarul celor care sufera de foame? In contextul in care cifrele despre obezitatea mondiala sunt din ce in ce mai mari, 16 octombrie, Ziua Internationala a Mancarii (World Food Day), reprezinta o oportunitate pentru a intreprinde actiuni care sa faca alimentatia sanatoasa disponibila pentru toata lumea.

In acelasi timp, se face un apel la atentie – incepe sa te gandesti la ceea ce mananci. State, factori de decizie, companii private, societatea civila si TU – pot sa actioneze pentru a atinge doua obiective importante pentru sanatate: alimentatie sanatoasa si zero infometare, concept care se refera nu doar la eliminarea infometarii, ci la hranirea oamenilor in paralel cu hranirea intregii planete, nu doar suficient cantitativ, cat si divers si sanatos.

Actiunile noastre sunt viitorul nostru

O alimentatie sanatoasa pentru o lume fara infometare. In ultimele decenii, alimentatia si obiceiurile noastre alimentare s-au schimbat dramatic ca urmare a globalizarii, a urbanizarii si a cresterii veniturilor. Am trecut de la feluri de mancare sezoniere, in special bazate pe legume si bogate in fibre, la o alimentatie cu un continut ridicat de carbohidrati rafinati, zahar, grasimi, sare, alimente procesate, carne si alte produse de origine animala. Petrecem mai putin timp pentru pregatirea meselor acasa, iar consumatorii, in special din zonele urbane, se bazeaza din ce in ce mai mult pe supermarketuri, restaurante fast-food sau cu livrare la domiciliu. Iar obiceiurile alimentare se transmit de la o generatie la alta. Un aspect interesant este ca, dintre cele 6000 de specii de plante cultivate pentru hrana de-a lungul istoriei umanitatii, in prezent, doar 8 dintre ele asigura peste 50% dintre caloriile noastre zilnice.

Efectele alimentatiei moderne

Asocierea alimentatie sanatoasa si stil de viata sedentar a dus la cresterea cifrelor privind obezitatea, iar acest lucru se intampla nu doar in tarile dezvoltate, ci si in tarile cu venituri scazute, unde infometarea si obezitatea adeseori coexista. In prezent, la nivel mondial, 670 de milioane de adulti si 120 de milioane de fete si baieti (5-19 ani) sunt obezi, iar peste 40 de milioane de copii sub 5 ani sunt supraponderali, in timp ce peste 800 de milioane de persoane de pe glob sufera de infometare. Alimentatia nesanatoasa este factorul principal de risc de deces din boli netransmisibile intre care afectiunile cardiovasculare, diabetul si anumite cancere.

Ce inseamna o alimentatie sanatoasa

O alimentatie sanatoasa este aceea care intruneste nevoile nutritionale ale indivizilor, furnizand alimente suficiente, sigure, nutritive si diverse pentru a putea avea o viata activa si a reduce riscul de imbolnavire. Alimentatia sanatoasa include, intre altele, fructele, legumele, leguminoasele (fasolea, lintea, mazarea), nucile, semintele si cerealele integrale, precum si alimentele cu continut scazut de grasimi (in special, grasimi saturate), de zahar si de sare.

Ştim cât e de importantă diversitatea alimentară, aşa că nu-i rost de plictis când vine vorba de meniul tau zilnic. Vino si tu alaturi de noi la FoodKit, unde exista optiuni pentru pranzul tau sanatos. Sau pentru cina!?

Vom afla cum sa alegem meniul optim pentru nevoile noastre de hrana verde si sanatoasa, pe 16 octombrie, in cadrul evenimentului #focustogreenecolife din bucataria FoodKit.

Ne dorim ca si tu sa fii informat, astfel incat sa devii constient de importanta atitudinii personale fata de mediul inconjurator.

Deşi acţiunile noastre de curatare pot fi modeste, acestea sunt menite să transmită un mesaj.

Evenimentul lunar “Focus to Green-ECO-Life”, sustinut de Aqua Carpatica, este organizat de Focus to Life (focustolife.ro), in parteneriat cu Clubul Media (clubulmedia.ro) și Portalul PR Spiritual TOT CEEA CE ESTE (totceeaceeste.ro).