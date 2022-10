Hraneste-te constient si sanatos pentru armonia vietii tale!

Stii ca din ce in ce mai multi oameni sufera datorita excesului de greutate in comparatie cu numarul celor care sufera de foame? In contextul in care cifrele despre obezitatea mondiala sunt din ce in ce mai mari, in acest an, pe 16 octombrie, Ziua Internationala a Mancarii (World Food Day) reprezinta o oportunitate pentru a intreprinde actiuni care sa faca alimentatia sanatoasa disponibila pentru toata lumea.

Tema anului 2022 este „NU LASA PE NIMENI IN URMA”.

In acelasi timp, se face un apel la atentie – incepe sa te gandesti constient la ceea ce mananci. State, factori de decizie, companii private, societatea civila si TU – pot sa actioneze pentru a atinge obiective importante pentru sanatate: alimentatie sanatoasa si hranirea oamenilor in paralel cu hranirea intregii planete, nu doar suficient cantitativ, cat si divers si sanatos.

Actiunile noastre sunt viitorul nostru

O alimentatie sanatoasa pentru o lume fara infometare. In ultimele decenii, alimentatia si obiceiurile noastre alimentare s-au schimbat dramatic ca urmare a globalizarii, a urbanizarii si a cresterii veniturilor. Am trecut de la feluri de mancare sezoniere, in special bazate pe legume si bogate in fibre, la o alimentatie cu un continut ridicat de carbohidrati rafinati, zahar, grasimi, sare, alimente procesate, carne si alte produse de origine animala.

Efectele alimentatiei moderne

Asocierea alimentatie sanatoasa si stil de viata sedentar a dus la cresterea cifrelor privind obezitatea, iar acest lucru se intampla nu doar in tarile dezvoltate, ci si in tarile cu venituri scazute, unde infometarea si obezitatea adeseori coexista. Alimentatia nesanatoasa este factorul principal de risc de deces din boli netransmisibile intre care afectiunile cardiovasculare, diabetul si anumite cancere.

Ce inseamna o alimentatie sanatoasa

O alimentatie sanatoasa este aceea care intruneste nevoile nutritionale ale indivizilor, furnizand alimente suficiente, sigure, nutritive si diverse pentru a putea avea o viata activa si a reduce riscul de imbolnavire.

Alimentatia sanatoasa include, intre altele, fructele, legumele, leguminoasele (fasolea, lintea, mazarea), nucile, semintele si cerealele integrale, precum si alimentele cu continut scazut de grasimi (in special, grasimi saturate), de zahar si de sare.

În ultimii ani, accentul este pus din ce în ce mai serios pe adoptarea unui stil de viață sănătos – mai ales pe dietă, exercițiile fizice și o hidratare corecta. „Desi actiunile noastre pot fi modeste, acestea sunt menite sa transmita un mesaj”.