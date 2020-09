Predispozitii Feng Shui pentru luna septembrie

COCOS

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Steaua certurilor se afla in sectorul nativilor Cocos, motiv pentru care vor fi tentati sa se implice in conflicte si sa ia parte la certuri. Desi esti perfectionist, luna aceasta ai putea incerca sa fii mai intelegator cu cei din jur si sa nu gasesti un motiv de cearta pentru orice detaliu nesemnificativ. Pentru a te proteja impotriva Stelei 3 si a evita conflictele, poarta Amuleta cu Dragon cu bila de foc – remediu anti conflict. In acest fel, orice energie dezagreabila care se poate manifesta in conflicte va fi eliminata. Deoarece in aceasta luna ai putea fi implicat in argumente serioase care ar putea conduce la un proces, poarta Amuleta Ministrul prețios – Amuleta impotriva proceselor , a certurilor si a barfelor pentru a castiga procese de orice fel.

Luna aceasta ajungi la concluzia ca prieteniile actuale nu te mai implinesc si ar fi indicat sa iti largesti cercul de prieteni. Pentru a atrage prietenii loiale si de lunga durata poarta Amuleta Prieteniei cu Elefant, Maimuta, Iepure si Pasare. Acesta este un remediu atat pentru prietenie, cat si pentru relatii bune in familie.

CAINE

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Steaua sanatatii si a bolilor se afla in sectorul Cainelui in luna Septembrie, de aceea nivelul tau de energie este mai scazut decat de obicei. Va fi o provocare sa duci la bun sfarsit actiunile in care te-ai implicat, mai ales ca majoritatea proiectelor tale au un termen limita. Se ivesc oportunitati care s-ar putea sa te ajute financiar, dar nu le acorda o importanta deosebita daca acestea iti vor pune sanatatatea pe planul secundar. Pentru a elimina orice influente ale raului care te pot impiedica sa iti atingi telurile si sa iti sporesti bunastarea, plaseaza Caini Fu aurii din rasinain exteriorul usii principale, la un nivel ridicat.

Daca esti nevoit sa calatoresti in aceasta perioada, ar fi bine sa amani aceste planuri pentru a nu iti pune sanatatea in pericol. Daca decizi ca aceste calatorii nu pot astepta, asigura-te ca porti o amuleta care sa te protejeze impotriva bolilor. Poarta cu tine Amuleta pentru sanatate cu Wu Lou pentru a te feri de boli sau lipeste pe usa un Abtibild cu Buddha medicinei albastra cu floare de lotus pentru a inlatura amenintarile Stelei 2.