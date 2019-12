6 moduri in care iarna ne afecteaza starea de sanatate

Organismul uman este influentat de ritmul circadian, “ceasul nostru intern” care ajuta la reglarea functiilor importante, inclusiv ciclurile de somn, perioada de veghe, precum si starea de spirit. Iarna, acest ritm este, insa perturbat, fapt care ne poate afecta starea de spirit si chiar sanatatea mentala.

Iarna zilele sunt mai scurte si mai intunecate, iar noptile devin mai lungi. Stam mai mult timp in interior din cauza temperaturilor scazute si mergem mai rar la sala. Cu toate acestea, rutina zilnica ne obliga sa ne continuam activitatile ca si cand nu s-a schimbat nimic. Aceasta situatie, impreuna cu mai multi factori, poate afecta dispozitia si chiar sanatatea mentala.

De asemenea, starea de dispozitie este influentata si de nivelul de vitamina D. Pentru a produce vitamina D, organismul are nevoie de o cantitate minima de lumina naturala, care scade semnificativ in lunile de iarna.

Iarna ne afecteaza atat fizic, cat si mental

Iarna predispune la tulburari afective sezoniere.

Tulburarile afective sezoniere sunt o forma de depresie, care are legatura cu schimbarile anotimpurilor. Sunt caracterizate de somnolenta extrema, cresterea poftei de mancare, pierderea interesului, stres, anxietate, iritabilitate, letargie sau evitarea activitatilor sociale. Simptomele incep, de obicei, toamna si continua sa se accentueze in lunile de iarna. Foarte rar, acestea se fac simtite primavara si la inceputul verii. Medicii pot recomanda terapia cu lumina, practicarea regulata de exercitii fizice si terapia cognitiv-comportamentala pentru a depasi tulburarile afective sezoniere.

Iarna favorizeaza aparitia sindromului ochiilor uscati.

Senzatia de arsura, mancarime sau senzatia de nisip in ochi sunt cateva semne care pot indica prezenta sindromului ochilor uscati – o afectiune caracterizata prin faptul ca ochii nu produc suficiente lacrimi pentru a lubrifia globul ocular. Apare adesea in timpul iernii din cauza aerului uscat si rece. Simptomele pot fi reduse si chiar inlaturate prin aplicarea de lacrimi artificiale, schimbarea dietei si administrarea de, picaturi oftalmologice prescrise de medic. Cazurile mai complicate sunt tratate prin interventii chirurgicale.

Modificarile de temperatura pot declansa migrene.

Desi cercetarile privind legatura dintre migrene si modificarile de temperatura nu sunt definitive, se banuieste ca exista o legatura puternica intre cele doua. Temperaturile extreme, schimbarile bruste de temperatura si presiunea barometrica joaca un rol important in declansarea migrenelor. Mergi la medic daca migrenele persista timp de mai multe saptamani!

Vremea rece din timpul iernii usuca pielea.

Pielea este primul organ afectat vizibil de frig si ger in timpul iernii, cand umiditatea este scazuta atat in interior cat si in exterior. Tocmai de aceea, pielea are nevoie de mult mai multa atentie. Incearca sa faci dusuri scurte si nu bai lungi, care tind sa usuce si mai mult pielea. Foloseste o crema hidratanta pe tot parcursul zilei si nu uita de crema cu factor de protectie solara. Contrar credintei populare, expunerea la soare in timpul iernii poate provoca la fel de multe daune asupra pielii ca in zilele fierbinti din vara.

Iarna favorizeaza schimbarea obiceiurilor alimentare.

In timpul iernii, organismul experimenteaza modificari ale nivelului de energie, metabolismului si chiar legate de preferintele alimentare. Poti contracara impulsurile de a consuma alimente mai putin sanatoase, prin a incepe sa faci alegeri alimentare inteligente: supe pregatite in casa, alimente neprocesate si cu un continut scazut in sodiu. Este recomandat sa eviti consumul constant de ciocolata calda si prajiturele.

Perioada de hibernare poate da peste cap planul de exercitii fizice.

Zilele reci si noptile intunecate de iarna te indeamna sa hibernezi si sa lenevesti mai mult, fapt care iti poate afecta greutatea si starea de spirit. Cauta sa fii cat mai activa posibil, chiar daca nu mergi la sala. Mergi pe jos, urca scarile mai des si fa cateva exercitii usoare acasa. Nu uita ca ai la dispozitie o varietate de sporturi de iarna la care poti apela: ski, patinaj, etc.

Cum poti combate efectele negative ale iernii asupra starii de sanatate?

Exista multe lucruri pe care le poti face pentru a reduce si chiar minimaliza efectele negative ale iernii asupra strarii de spirit.

Mentine-ti starea de bine!

Miscarea, practicarea unei activitati de relaxare, cum este meditatia, si intretinerea relatiei cu prietenii sunt componente de baza ale mentinerii unui stil de viata sanatos. Miscarea inlatura stresul, iar practicarea a 30 de minute pe zi de exercitii fizice ajuta la eliberarea endorfinelor („hormonii fericirii”), crescand buna dispozitie.

In ceea ce priveste meditatia, exista studii care au fost demonstrat ca aceasta tehnica de relaxare imbunatateste simptomele la persoanele care sufera de depresie si anxietate. Cu siguranta ajuta si la mentinerea starii de bine. Si poti obtine rezultate si daca meditezi timp de 10 minute pe zi. Exista o multime de aplicatii si filmulete video pe care le poti folosi in acest sens. De asemenea, poti opta si pentru alte practici meditative, cum ar fi yoga sau o plimbare linistita prin parc.

Mananca sanatos!

Consumul de alimente sanatoase poate fi dificil in timpul iernii, insa merita efortul intrucat dieta sanatoasa are un efect pozitiv asupra mentinerii bunei dispozitii. Consuma cu incredere fructe si legume si evita alimentele bogate in grasimi trans, deoarece acestea au efect negativ asupra starii de spirit. Printre alimentele bogate in grasimi trans se numara:

• Margarina

• Alimente prajite: gogosi, cartofi prajiti, snitele

• Uleiuri vegetale

• Alimentele cu un continut ridicat de ulei: placinte, prajituri, pizza

• Produse semi-preparate congelate

• Snacksuri: chipsuri, napolitane, pop-corn

Dormi suficient, dar nu prea mult!

Somnul odihnitor este unul dintre cei mai importanti factori in mentinerea bunei dispozitii si a sanatatii mentale. Numeroase studii clinice sugereaza o legatura puternica intre calitatea somnului si starea de spirit. De fapt, oamenii de stiinta sustin ca aproximativ trei sferturi dintre pacientii cu depresie au simptome de insomnie. Potrivit specialistilor in somnologie, un adult are nevoie intre 7 si 9 ore de somn pe noapte pentru a-si putea duce la bun sfarsit activitatile zilnice.

Cand trebuie sa apelez la medic?

Depresia poate aparea in orice anotimp si, desi unele persoane trec foarte usor peste ea, este important mergi cat mai repede la medicul psiholog daca ai unul din semnele de depresie de mai jos:

• Esti deprimat in cea mai mare parte a zilei

• Ti-ai pierdut interesul pentru activitati pe care in trecut le faceai cu placere

• Nu reusesti sa adormi sau dormi mai mult decat de obicei

• Te deplasezi cu lehamite sau esti hiperactiv in timpul zilei

• Ai o senzatie de oboseala si esti mai putin energic

• Te simti neimportanta sau excesiv de vinovata

• Te concentrezi mai greu decat de obicei