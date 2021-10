#Apecurateasumate, proiect sustinut de Aqua Carpatica, ne invita de aceasta data la introspectie. Sa vedem prin ce ape ne scaldam fiecare. Nu apele exteriare, ci emotiile noastre.

Se stie ca de-a lungul timpului s-a facut o mare legatura intre starea emotionala si cea fizica, ca sanatatea emotionala o determina pe cea fizica. In ce fel? Gandurile noastre determina emotiile, iar in functie de natura emotiilor vom trai niste stari care ne vor influenta sanatatea. Cu cat emotiile sunt mai pozitive, mai incarcate de recunostinta, de iubire, de generozitate, acceptare si iertare, cu atat starea noastra emotiionala va fi mai pozitiva.

In cartea “Dezvaluirea spiritului” de Jon Whale, se afla o schema care ne ajuta sa ne identificam nivelul la care ne aflam din punct de vedere emotional. Din aceasta carte poti intelege de ce nu te-ai putut niciodata apropia de anumite persoane, de ce altele erau antipatice, sau de ce au esuat alte relatii. Relatii de prietenie mai ales.

Cu totii functionam pe anumite “frecvente” si atunci cand suntem prea diferiti este greu sa ne adaptam unii la ceilalti, iar in acel moment are loc ruptura. Adesea prieteniile dureaza atat timp cat ai nevoie sa inveti ceva de la persoana respectiva. Intr-adevar asa este. De ce? Pentru ca o persoana pozitiva cu greu va putea rezista in preajma uneia pesimiste. O persoana conservatoare cu greu va sta langa una excentrica, o persoana ambitioasa nu va accepta delasatorii, lenesii. Pasivii cu greu vor accepta agresivii, curajosii pe cei fricosi – poate doar sa abuzeze de ei. Iar atunci cand lectia a fost invatata, fiecare va merge pe calea sa.

Haideti sa ne identificam emotiile si nivelul unde ne aflam pe scara sanatatii emotionale:

Seninatate, Calm, Toleranta, Stapanire, Incredere Pozitiv +5 Euforie, Armonie, Triumf, Abundenta, Coerenta Pozitiv +4 Bunavoie, Extaz, Entuziasm, Vitalitate, Ambitie Pozitiv +3 Avant, Apreciere, inflacarare, Recunoastere, Devotament Pozitiv +2 Conservatorism, Conservare, Moderatie, Independenta, Discretie Pozitiv +1 Indiferenta, Plictiseala, Letargie, Pasivitate Neutru 0,0 Respingere, Condamnare, Dispret, Critica, Antagonism Negativ -1 Furie, Agresivitate, Delincventa, Razvratire Negativ -2 Manipulare ascunsa, Ostilitate ascunsa, Rea-vointa secreta Negativ -3 Anxietate, Mila, Conformism, Tristete, Frica Negativ -4 Apatie, Descurajare, Suferinta, Nefericire, Dezintegrare Negativ -5

Integrarea celor 11 niveluri de sanatate in viata voastra este o chestiune simpla. Incercati sa faceti o lista cu oamenii pe care i-ati cunoscut sau pe care ii cunoasteti bine. Pot fi rude, vecini, colegi, politicieni, prim-ministri, presedinti, personaje istorice, personalitati de televiziune si media, reporteri de stiri si comentatori, de fapt ii puteti include pe toti cei pe care ii cunoasteti, vii sau decedati. De exemplu, multe seriale TV (gen telenovele) prezinta personaje care actioneaza in nivelurile inferioare cronice ale starii emotionale de pe scara, in timp ce scenaristii care scriu comedii, folosesc, adesea, personaje care actioneaza la nivelurile superioare de sanatate emotionala. Dupa ce ati intocmit lista, comparati comportamentele fiecarei persoane cu cele 11 niveluri de sanatate emotionala, pentru a le determina nivelul emotional cronic sau de lunga durata. (Jon Whale)

Autorul Jon Whale si-a cultivat pacea si iubirea interioara pentru ca mai apoi sa isi dea seama ca nu erau deajuns. In momentul in care incerca sa influenteze alti oameni, cei negativi profitau de el si incercau sa-l aduca la un nivel scazut emotional. Atunci si-a dat seama ca trebuie sa aleaga cu atentie si sa se afle mereu in compania celor care sunt pe aceeasi frecventa cu el.

Pentru a recunoaste mai bine acesti oameni iata caracteristicile acestor niveluri, mai in detaliu:

Nivel -5 -apatie, descurajare, suferinta, nefericire, dezintegrare

-cel mai scazut nivel de sanatate emotionala

-comportament antisocial

-nivelul dependentilor de droguri, alcoolici, dependenti de jocuri de noroc, sinucigasi, vagabonzi, traficanti de droguri, criminali

-nu vad rostul de a detine ceva, fac datorii care sunt rareori achitate.

-permit ca bunurile si proprietatea sa se deterioreze.

-se simt neajutorati si incapabili sa-si poarte de grija.

-se autodistrug, si ii demoralizeaza si pe ceilalti.

-isi pun bazele in pomeni si caritate.

-s-au saturat de viata, de lume, de societate, care pentru ei sunt supeficiale si nu mai prezinta interes.

Negativ -4 Anxietate, mila, conformism, tristete, frica

-coplesiti de frica

-ii ajuta pe ratati, bolnavi, nefericiti in scopul de a-i folosi pentru a-si demonstra generozitatea plina de mila, de compasiune si de intentii bune.

-aceste strategii fatarnice sunt folosite pentru a induce sentimente de vina si rusine in oamenii aflati la niveluri emotionale superioare pozitive.

-au o mare frica de a-i rani pe ceilalti si nu intorc niciodata spatele cuiva, care, cred ei, ca se afla la nevoie.

-dau nenumarate justificari pentru esec, presupun ca nimeni nu este cu adevarat rau si ofera intotdeauna prezumtia pentru nevinovatie.

-prin faptul ca le fac tuturor hatarurile, ii servesc, le fac favoruri, dar refuza ceva in schimb, toate acestea ii impiedica pe jeajutorati sa-si recapete increderea in sine, in valoarea de sine si in demnitatea lor.

-copiii lor sunt tratati la fel. Acestia vor fi copii care vor vrea sa primeasca atentie si mila, vor plange mult, vor tipa, vor fi agresivi tocmai pentru a primi atentie, fara sa invete sa se simta bine cu ei insisi, sau sa se autoeduce.

-se agata de sentimentalism, tristete si suferinta pentru a se autoproteja si pentru a atrage sentimente de milam simpatie si empatie.

-isi fac mereu griji in privinta sanatatii, a accidentelor, a crimei si dezastrelor.

-paranoici si suspiciosi, aproape totul este amenintator: microbii, boala si criminalii se afla la fiecare colt, abia asteapta sa atace.

-prin urmare, nu-si asuma niciodata riscuri si sunt prea atenti, intrucat nu stiu niciodata ce s-ar putea intampla

-viata i-a tratat cumplit, se plang ei, sunt melancolici, traiesc in trecut, se simt tradati.

-totul este dureros, nu au bani, sluja si nimeni nui iubeste.

-le este frica sa nu raneasca pe ceilalti si sunt caracterizati de indecizie.

-dau dovada de loialitate oarba si accepta mereu ceea ce li se propune.

Negativ -3 Manipulare ascunsa, ostilitate ascunsa, rea-vointa secreta

-prezinta intotdeauna o fatada vesela, adesea cu un ras nervos, si un zambet constant.

-par calmi, placuti si descurcareti.

-par sa fie preocupati de persoana ta, si de ceea ce ti se intampla.

-furia lor este invizibila, dar sunt ingroziti de oricine se infurie.

-gelosi si extrem de periculosi.

-lasi si cruzi.

-manipulatori, barfesc usor.

-intrucat sunt prea lenesi sau fricosi pentru a intreprinde ceva de unii singuri, ii manipuleaza si ii subjuga pe ascuns pe cei aflati la nivelurile cronice -4, -5 si -2, pentru a le inplini ordinele.

-nu au timp pentru copii, decat pentru a se folosi de ei.

-obiectivul lor de neclintit este acela de a cauza distrugere, de a discredita realizarile celorlalti si de a dezmembra relatii.

Negativ -2 Furie, agresivitate, delincventa, razvratire

-persoanele aflate la acest nivel sunt macinate de animozitate si sunt furioase.

-ii domina si ii intimideaza pe ceilalti, pentru a-i face sa se supuna si sa-i asculte.

-ii invinuiesc pe toti pentru problemele lor.

-aduna ranchiune pentru a-si justifica furia si le arunca asupra oricui sau oricarei situatii care le iese in cale.

-distrug proprietati, locuri publice si vieti.

pentru ei, orice persoana pe care o intalnesc nu este potrivita si considera ca se interpune in calea ambitiilor lor.

-ii trateaza pe copii cu tiranie, si, uneori, ii pedepseste cu brutalitate pentru a-i forta, prin durere, sa faca tot ceea ce vor ei.

-nu sunt interesati de alte puncte de vedere, decat daca le reintaresc pe ale lor, nu asculta interlocutorul, si intrerup mereu discutiile celorlalti.

Negativ -1 Respingere, condamnare, dispret, critica, antagonism



-se bucura, chiar rad, de nefericirea altora si nu se joaca niciodata doar din placerea de a se juca.

-vor sa domine orice activitate

-pentru ca sunt pizmasi si sfidatori, subzistenta lor depinde de gasirea si antrenarea unui roval.

-sunt insensibili, nepoliticosi, incorecti.

-le place sa se certe si sa argumenteze totul, ca sa-i aduca pe ceilalti in pragul furiei si al sentimentelor mai joase.

-nu asculta niciodata, intrerup mereu, nu accepta niciodata ca persoana cealalta sa0si prezinte punctul de vedere.

-denatureaza realitatea pentru a-si apara si satisface propria realitate si fac tot ce le sta in putere pentru a sabota pozitia celorlalti.



Neutru 0,0 Indiferenta, plictiseala, letargie, pasivitate

-sunt observatori, indiferenti, usor placuti, inofensivi, lipsiti de scopuri si neinteresati de nicio chestiune,

-totul reprezinta prea mult efort.

-pentru ca le lipseste concentrarea si ambitia, nu realizeaza niciodata ceva extraordinar.

-deoarece nu au vreun obiectiv, insa sunt lasi si neglijenti, nici multumiti dar nici nemultumiti, ei nu sunt de ajutor si nici nu intimideaza pe nimeni.

-la fel ca toti cei aflati la nivelurile negative inferioare, ei vor sa aiba mai multa abundentam sar nu pot accepta sa detina prea multe lucuri.

-desi trec neobservati si raman blocati la vreo sujba de rutina, fara sa deranjeze vreodata pe cineva, ei sunt acceptati de majoritatea oamenilor.

Pozitiv +1 Conservatorism, conservare, moderatie, independenta, discretie

-conformistul, persoana reticenta, care ia in considerare totul cu multa atentie.

-cer dovezi, inainte de a crede sau de a actiona.

-aleg varianta usoara, sigura, pentru a ramane multumiti, si se bazeaza pe autoritati ca sa0i protejeze si sa-si faca datoria.

-se opun schimbarii si descurajeaza explorarea si inovatia.

-nu sunt foarte toleranti cu ce aflati la nivelurile negative cronice si insita ca ar trebui sa se creeze legi care sa-i stapaneasca.

Pozitiv +2 Avant, apreciere, inflacarare, recunoastere, devotament

-persoana autentic saritoare si constructiva, care are incredere in sine.

-au un simt tacut de bunastarea si asteapta cu nerabdare sa-si inceapa activitatile zilnice.

-isi pot exprima o gama larga de emotii, atunci cand este nevoie.

-desi nu sunt lideri, sunt oameni activi, care-i inspira pe ceilalti sa actioneze.

-sunt mereu dispusi sa accepte mai multa responsabilitat, pentru a se indrepta catre un orizont mai larg.

-le place sa aiba un bun nivel de trai.

-pot petrece mult timp cu cei aflati la nivelurile emotionale inferioare, fara sa se deprime, sa le fie mila de ei si sa devina epuizati.

Pozitiv +3 Bunavoie, extaz, entuziasm, vitalitate, ambitie

-personalitate charismatica

-atrag oamenii fara efort

-aproape toata lumea ii iubeste

-pot avea un interes puternic, sustinut, fata de subiectii lor.

-preocupati de implicare si creativitate, nu initiaza ceva ca mai apoi sa cedeze cu usurinta.

-nu sunt lacomi sau hrapareti, dar nu le este teama sa aiba bunuri.

-nu pot tolera barfa sau defaimarea.

-asteapta date cinstite si pana nu le primesc, inceteaza sa mai comunice.

-pot concepe planuri si idei de impact, care bat spre un viitor mai bun pentru ei insisi si pentru ceilalti.

-le este usor sa se imbogateasca si pot imbratisa, in mod normal, ambitii de abundenta, pentru a supravietui.

Pozitiv +4 Euforie, armonie, triumf, abundenta, coerenta

-aceste persoane cred si respecta drepturile celorlalti.

-cinstea, afectiunea, etica, loialitatea, diplomatia, confidentialitatea, discretia, discriminarea, comunicativitatea sunt unele din trasaturile acestui nivel.

-nu se amesteca in vietile, in afacerile profesionale sau personale ale altora ca sa faca rau, in schimb sunt mult mai preocupati de supravietuirea si de viitorul societatii si al mediului inonjurator.

-pentru ca incearca intotdeauna sa le ridice standardele celor alfati la nivelurile inferioare ale scarii, ii asculta pe ceilalti, ii inteleg usor, si ii pot ajuta sa urce, fara sa fie critici sau depreciativi.

-ca se bucura de prezenta copiilor, ii incurajeze sa se exprime si le pasa de bunastarea lor mentala si fizica.

-acest nivel superior este contagios si promoveaza comunicari usor de inteles

-acumuleaza mai mult decat au nevoie pentru a-si acoperi necesitatile imediate

-daca se prabusesc, isi revin usor si gasesc diverse mijloace prin cae sa-si atinga obiectivele.



Pozitiv +5 Seninatate, calm, tolerant, stapanire, incredere.

-acesta este cel mai inalt nivel emotional.

-eroul binevoitor si campionul.

-fara sa fie nici modesti, nici egoisti, evita investigatia si nu-i lasa pe ceilalti sa se bage cu nasul in treburile lor.

-isi cunosc capacitatile si stiu cat valoreaza.

-se plac pe ei insisi, si nu le lasa de ceea ce cred altii

-pot urma ordine, dar sub nici o forma nu-si vor compromite etica, daca sunt fortati s-o faca, se vor indeparta hotarati din acea situatie.

-daca se decid sa faca un lucru, il vor face, iar daca o persoana incearca sa-i opreasca, fac asta pe proprie raspundere.

-nu au niciodata resentimente, si raman in bune relatii c majoritatea oamenilor, pentru ca pastreaza o natura marinimoasa si lipsita de griji.

-entuziasmul si increderea lor ii inspira pe ceilalti sa atinga niveluri superioare si sa faca lucruri pentru ei insisi.

-au o putere personala extraordinara de a-i calma pe oamenii ingrijorati sau tulburati si gasesc solutii la problemele din lume.

Cum facem sa interactionam cu oamenii negativi?

“Atunci cand circumstantele vietii imi cer sa interactionez cu oameni negativi, sunt foarte atent la ceea ce spun sau dezvalui. Am obiceiul de a pastra confidentialitatea in ceea ce ma priveste si in privinta afacerilor mele, si, in special, a prietenilor mei. Insa nu mi-e frica sa le fac observatie oamenilor atunci cand comportamentul lor este dur sau lipsit de etica.” (JW)

Atunci cand realizezi ca oamenii se grupeaza dupa afinitati, si ca totul incepe de fapt de la emotii, de la atitudini, poti lua decizii mai bune cu privire la actiunile tale. Si, fiind constienti de faptul ca simtim mila, in loc de a simti compasiune, frica in loc de curaj, furie in loc de iertare, ura in loc de iubire, putem alege sa schimbam sentimentul, sa-l inlocuim cu o emotie frumoasa, inaltatoare.

Iata cu ce putem inlocui emotiile negative:

Mandria – Prudenta

Invidia – Cumpatarea

Mania – Dreptatea

Lenea – Taria

Avaritia – Milostenia

Lacomia – Speranta

Desfranarea – Credinta

Atunci cand vei cultiva ganduri si emotii bune, vei evita critica si barfa, ii vei observa mai mult pe cei care practica aceste obiceiuri. Solutia autorului este petrecerea a cat mai putin timp cu cei negativi, intrucat, spune el, viata i s-a imbunatatit considerabil in urma petrecerii timpului cu oamenii pozitivi: