Conferința internațională „ Sănătatea perinatală – o abordare psiho-socio-medicală”. Un succes pentru mama si copil!

Conferința internațională „ Sănătatea perinatală – o abordare psiho-socio-medicală”, ce a avut loc in perioada 25-26 septembrie 2020, s-a bucurat de un real succes, cu speakeri de talie internationala si un public numeros prezent online.

Subiectele captivante si informatiile bine documentate, rod al cercetarii interdisciplinare internationale si al experientei proprii a specialistilor, ne-au incantat pe parcursul celor doua zile ale conferintei.

Relatia speciala si complexa dintre mama si copil, creata pe perioada sarcinii si dupa nastere, ne-a fost dezvaluita intr-un context holistic, abordand latura medicala, psihologica, sociala, dar si de suflet. Speakerii ne-au oferit si solutii pentru o gama variata de probleme, ori dificultati cu care se confrunta tinerele mame.

Am avut parte de prezentari interactive, ce au oferit raspunsuri la intrebarile participantilor, am avut premii constand in carti de specialitate oferite de Edituratrei.ro si am avut cu siguranta parte de compania celor mai implicati oameni in a transmite un measaj catre publicul din toata lumea: acela ca sanatatea perinatala are o importanta deosebita, cu implicatii pe termen lung in viata mamei si a copilului, dar si in viata noastra, a tuturor. Iar preventia si educatia pot contribui si reduce cu certitudine o mare parte dintre traumele si suferintele fizice, emotionale sau psihice cauzate de necunoasterea, neintelegerea sau ignorarea aspectelor „nevazute” sau mai putin evidente ale sanatatii perinatale.

Le transmitem si noi multumiri organizatorilor, moderatorilor, speakerilor si in mod special doamnei Drd. Daniela Marincaș si doamnei Psh. Simina Angelescu, pentru implicare si daruire, ingrediente care au focut posibila realizarea aceastei conferinta.

Daca nu ati reusit sa participati la conferinta, aveti mai jos desfasuratorul subiectelor abordare de specialisti, pentru a va face o imagine despre complexitatea acestei tematici:

ZIUA 1, 25 septembrie

Conf. univ. dr. Florinda Golu – Rolul atașamentului timpuriu în relația mama – copil

Prof. univ. dr. Amara Renate Eckert, Dr.psh. Alin Cotiga – Pre and Perinatal bonding trauma – neurobiology, psychotherapy and prevention

Drd. Katharina Pittner – Fetal Programming of Brain Development – Role of Maternal-Placental-Fetal Stress Biology

Dr. med. Ludwig Janus – Prenatal and Perinatal Psychology – State of the Art

Conf. univ. dr. Elena Vladislav – Impactul traumei timpurii de atașament asupra dezvoltării emoționale și identitare a copilului

Dr. Laurence Carlier – Soigner la naissance (Îngrijirea nașterii/Intervenția în maternologie )

Psh. Bertrand Schneider – Le bébé du non-événement / The child of non-event

Dr. Daniela Marincaș, Psh. Simina Angelescu , Prof. Univ. Dr. Coriolan Ulmeanu – Prevenție și intervenție postnatală pentru sănătatea diadei mamă-bebeluș – abordare maternologică

Conf.univ. dr. Speranța Farca – Cum transformăm îngrijorarea în grijă

Psih. drd. Diana Iordăchescu – Intervenția psihologică pre- și post-natală. Studiu de caz

Psih. Florentina Niculescu – Rezilient încă din pântec

Dr. Akira Ikegawa și Yuko Igarashi – Prenatal Memory is the Future of Epigenetics

Psih. dr. Corina Paica – Consilierea psihologică prenatală și postnatală

Ed.prenatal Milijana Majstorović – Kožul- Prenatal musical workshops

Dr. Diana Dragomir – Homeopatia pentru mamă și bebeluș

Drd. Daniela Stan, moașă – Mame minore, probleme majore

Drd. Daniela Marincaș, Psh. Simina Angelescu și Conf. univ. dr. Elena Otilia Vladislav

ZIUA 2, 26 septembrie

Șef lucrări dr. Păcurar Daniela – Cum protejăm copiii de infecția cu virusuri hepatitice

Conf. univ. dr. Diana Loreta Păun – Consecințele deficitului geoclimatic de iod asupra gravidei și fătului

Dr. Mihaela Oros – Ritmul circadian și complexitatea adaptării la mediul postnatal

Șef lucrări dr. Gabriela Ion – Controverse în practica medicală neonatală

Psh.dr. Antonella Sansone – A Mindfulness Relationship-Based Model to Support Maternal Mental Health, Mother-Prenate Relationship and Mother-Infant Relationship

Dr. Dragoș-Nicolae Albu – Aspecte psihologice ale infertilității

Sociolog Ana Luana Stoicea Deram – Maternitatea surogat: ce riscuri reprezintă ea pentru sănătatea mamei și a copilului

Psh. Daniela Damian – Provocările unei mame singure

Keynote speaker Lector univ dr. Carmen Mikulovic – Aspecte psihologice ale doliului perinatal

Psh. Cristina Schmidt – Dificultăți în primul an al rolului de mamă. Umbre ale poveștilor din trecutul familiei.

Psh. Olga Gouni – Interpersonal & Intrapersonal Communication Within the Broader Maternal Environment Context: The impact of transgenerational pre/perinatal trauma

Psh. dr. Camelia Chețu – Intervenția psihologică de optimizare a atașamentului prenatal la gravidele cu diagnostic de avort spontan

As.med. Georgeta Sultana – Stimularea psihomotorie a nou–născutului și copilului mic prin Metoda Sultana

Lector univ. dr. Aurora Martin – Mutilări genitale – efecte pe termen scurt și pe termen lung. Provocări în acordarea asistenței medicale la naștere

Dr. Ramona Gheorghe – Tulburările de alimentație la copilul mic

Prof. univ. dr. Ramona Mihăilă – Maternitatea ca și construct social și istoric în scrierile secolului XIX

Keynote Prof. dr. Sven Hildebrandt – Moașe și medici ca primii pedagogi ai copilului

Psh. Frieder Pfrommer – Pregătirea pentru naștere a viitorilor tați

Psh. Nese Karabekir – The role of Birth Psychotherapist in labour

dr. Hakan Coker – Birth with no regrets – Birth Team

(articol de Ileana Vladut – terapeut BFRP & consiler dezvoltare personala prin arte)