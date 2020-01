Ce este Ego-ul?

EGO – Element prim de compunere savantă însemnând „eu”, „propria persoană”(Dex). Ego-ul nu este bun sau rau, dulce sau amar, ci pur si simplu este persoana in sine cu tot ceea ce reprezinta ea. Ceea ce urmeaza sa citesti are intentia de a te face sa constientizezi anumite actiuni sau reactiuni care iti pot dauna:

ÎNCETEAZĂ SĂ TE MAI SIMŢI OFENSAT/Ă

Comportamentul celorlalti nu este un motiv pentru a-ţi paraliza actiunile. Ceea ce te ofenseaza, te slabeste si mai mult. Cine cautata ocazii pentru a se simti ofensat, le va gasi cu siguranta. Ego-ul tau in plina actiune insista sa te convinga ca lumea nu ar trebui sa fie asa cum este. Apreciaza viata asa cum este si nu-i judeca pe altii pentru alegerile lor ! Trebuie sa actionezi pentru a eradica ororile lumii care emana din identificarea masiva cu ego-ul, fara sa iesi tu insuţi din starea de echilibru. A te simti ofensat inseamna a crea aceasi energie distructiva care te-a ofensat si asta va conduce catre atac, contraatac si razboi.

ELIBEREAZĂ-TE DE DORINŢA DE A CÂŞTIGA

Ego-ului ii place sa ne categoriseasca in castigatori si invinsi. Cautarea castigului ca pe ceva sigur, inseamna evitarea contactului constient cu intentia. De ce? Pentru ca in final, castigul este imposibil tot timpul. Cineva va fi mai rapid, mai norocos, mai tanar, mai puternic si mai destept si asta te va face sa te simti fara valoare si insignifiant. Tu nu eşti castigurile sau victoriile tale. Poate ca îţi face plăcere să concurezi, si te distrezi intr-o lume in care castigul este totul, dar nu trebuie sa fii acolo in gandurile tale.

Nu exista invinsi intr-o lume in care noi toti impartim aceeasi energie.Tot ceea ce poţi spune este ca intr-o zi faci ceva la un anumit nivel in comparatie cu nivelele celorlalti. Dar maine va fi o noua zi, cu alti competitori si noi circumstante. Tu eşti in continuare prezenţa infinita intr-un corp mai batran decat ieri, cu o zi.

Eliberează nevoia de a castiga, nu promova ideea invingatorului si învinsului. Aceasta este frica ego-ului. Daca corpul tău nu functioneaza într-o forma de invingator în această zi, pur si simplu nu conteaza cand nu eşti identificat exclusiv cu ego-ul tău. Fii în pace şi potriveşte-te cu energia intentiei. Si paradoxal, desi abia observi, mai multe din aceste victorii vor aparea in viata ta daca nu vei mai alerga atat de mult dupa ele.

ELIBEREAZĂ-TE DE NEVOIA DE A AVEA DREPTATE

Ego-ul este sursa multor conflicte si disensiuni pentru ca te impinge sa spui altor oameni ca ei gresesc. Cand eşti ostil, te-ai deconectat de la puterea intentiei. Spiritul creativ este blând, iubitor si receptiv; nu este furios, plin de resentimente sau tristete. Eliberand nevoia de a avea dreptate in discutiile si relatiile tale este ca si cum i-ai declara ego-ului : ”eu nu sunt sclavul tau. Eu vreau sa imbratisez bunatatea, si resping nevoia ta de a avea dreptate.

De fapt, ii voi oferi acestei persoane o şansă de a se simti mai bine spunand ca ea are dreptate si sa ii multumesc pentru ca mi-a aratat directia adevarului”. Cand eliberezi nevoia de a avea dreptate, vei fi capabil sa întareşti legatura cu puterea intentiei. Dar, aminteşte-ţi ca ego-ul este un combatant redutabil. Am vazut oameni care au rupt o relatie numai pentru ca au insistat sa li se dea dreptate. Te sfatuiesc sa eliberezi aceasta nevoie a ego-ului, oprindu-te in mijlocul discutiei si intreabă-te: ”vreau sa am dreptate sau sa fiu fericit?”

Cand alegi sa fii fericit, iubitor, spiritual, legatura ta cu intentia este fortificata. Aceste momente îţi extind noua ta conexiune la puterea intentiei. Sursa universala va incepe sa colaboreze cu tine pentru a crea viata pe care ai intentionat sa o trăieşti.

ELIBEREAZĂ-TE DE NEVOIA DE A FI SUPERIOR

Adevarata noblete nu inseamna a fi mai bun decat altcineva. Inseamna a fi mai bun decat erai tu, decit erai ieri. Stai concentrat asupra creşterii tale, constientizand permanent că nimeni pe aceasta planeta nu este mai bun decat altcineva. Noi toti emanam din aceasi forta a vietii creativa. Noi toti avem o misiune : de a ne realiza esenta noastra. Tot ce ne trebuie pentru a ne indeplini destinul ne este disponibil.

Nimic din toate astea nu este posibil cand te consideri superior altora. Se spune, si este adevarat, ca noi toti suntem egali in fata lui Dumnezeu. Eliberează nevoia de a fi superior, observand existenta lui Dumnezeu in toata creatia. Nu-i evalua pe ceilalti dupa aparente, realizari, avere, sau alte caracteristici ale ego -ului. Sentimentele de superioritate te aruncă departe de intentie. Faptul de a fi special duce mereu la comparatii. Se defineste printr-o slabiciune a ta vazuta in altii.

ELIBEREAZĂ-TE DE NEVOIA DE A AVEA MAI MULT

Mantra ego-ului este: mai mult. Nu este niciodata satisfacut. Indiferent cat de mult realizezi sau castigi, ego-ul va insista ca nu este destul.Te veti gasi intr-o permanenta stare de impotrivire. Eliberează posibilitatea de a ajunge acolo vreaodata.

Totusi in realitate, deja ai ajuns, si felul in care hotarăşti sa foloseşti acest moment prezent al vietii tale este alegerea ta. În mod ironic, cand incetezi sa mai ai nevoie de mai mult, mai mult din ceea ce îţi doreşti incepe sa apară in viata ta. Din moment ce te-ai detasat de nevoia de a avea, îţi este usor sa o pasezi altora, pentru ca tu realizezi acum cat de putin aveai nevoie pentru a fi satisfacut si in pace.

Sursa universala este mereu multumita de sine, se extinde constant si creaza viata noua, nu incearcă niciodata sa-si incetineasca creatiile pentru scopul sau egoist. Creaza si elibereaza. Cand eliberezi nevoia ego-ului de a avea mai mult, te uneşti cu acea sursa infinita a abundentei universale. Crează, atrage catre tine, si apoi eliberează ! Nu cere niciodata sa vina mai mult la tine, daca vrei sa vina ! Ca o apreciere a tot ceea ce apare, aminteşte-ţi o lectie importanta pe care a predat-o sfantul Francis de Assisi: ”IN OFERIRE, NOI PRIMIM”.

Permitand abundentei sa curga spre si prin tine, te racordezi cu sursa si garantezi că aceasta energie va continua sa curga.

ELIBEREAZĂ-TE DE NEVOIA DE A TE IDENTIFICA CU REALIZARILE TALE

Acesta ar putea fi un concept dificil, daca tu crezi ca eşti realizarile tale. Dumnezeu scrie toata muzica, Dumnezeu canta toate cantecele, Dumnezeu construieste toate cladirile, Dumnezeu este Sursa tuturor realizarilor. Îţi pot auzi ego-ul protestand cu voce tare. Totusi, stai conectat la aceasta idee. Totul emana din Sursa. Tu si acea Sursa sunteti unu.Tu nu eşti acest corp si realizarile sale. Tu eşti observatorul. Observă totul si fii recunoscator pentru tot ce ai primit !

Cu cat NU ai nevoie sa îţi revendici meritul pentru realizarile tale, cu atat mai mult vei fi conectat cu cele sapte fatete ale intentiei, cu atat mai liber te vei simti sa realizezi si mai multe oportunitati ţi se vor ivi. Cand te atasezi de acele realizari si crezi ca tu singur faci toate acele lucruri paraseşti pacea si recunostinta pentru Sursa.

ELIBEREAZĂ-ŢI REPUTATIA.

Reputatia ta nu este localizata in tine. Se afla in mintile altora. Asadar tu nu detii controlul asupra ei. Daca vorbeşti in fata a 30 de persoane, vei avea 30 de reputatii. Conectandu-te la intentie, inseamna a-ţi asculta inima si a te conduce pe baza a ceea ce îţi spune vocea interioara. Daca eşti foarte ingrijorat despre cum te vor percepe ceilalti, atunci te deconectezi de la intentie si permiti ca parerile celorlalti sa te ghideze. Acesta este ego-ul tău in toata ‘’splendoarea”. Este o iluzie care sta intre tine si puterea intentiei.

Nu este nimic pe care sa nu poţi face, atata timp cat eşti conectat la Sursa si nu urmareşti sa le demonstrezi celorlalti cat de superior si de priceput eşti. Fă ceea ce faci pentru ca vocea interioara este intotdeauna conectata si are recunostinta fata de sursa care o directioneaza. Stai detasat fata de rezultat si ia-ţi responsabilitatea pentru ceea ce îţi apartine : caracterul tău. Lasă ca reputatia ta sa fie disputata de catre ceilalti, caci ea nu are nici o legatura cu tine. Conform unei zicale: ” Felul in care tu vorbesti despre mine, nu are nici o legatura cu persoana mea”.”