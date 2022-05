Esti pregatit?

Renunta la asteptari!

Disciplina si practica regulata sunt importante pentru a deveni mai constienti si pentru a dizolva egoul. Egoul este creat de obisnuinte. Nu poate fi doborat decat prin alte obiceiuri. Si nici el nu va sta cu mainile in san si va lupta, se va impotrivi, te va face sa pui la indoiala toata aceasta munca. Abia asa afli cat esti de serios in ceea ce priveste libertatea spirituala.

Poate ca este timpul sa te uiti cu adevarat in interiorul tau, la felul in care atasamentele egoului iti creeaza suferinta. Incepe sa aprofundezi practica spirituala si nu te opri cu acest an, continua si in 2023, 2024, 2025 si in fiecare an, astfel incat sa ajungi la dizolvarea egoului. Curata vechile structuri, vechile credinte care hranesc egoul.

Trezirea spirituala nu are termen-limita

Marele adevar este ca trezirea spirituala este atemporala si n-are termen-limita. O persoana spirituala nu incearca sa ajunga la constientizare. Ci doar invata sa renunte la ego, iluzii si atasamente. De altfel, trezirea spirituala inseamna dizolvarea egoului. Egoul este o lentila care deformeaza realitatea, iar energia trezita dizolva acea lentila pentru a permite cuiva sa vada viata din constientizare pura – fara filtre, fara distorsiuni. Un ego in stare constanta de actiune, care iti aminteste tot timpul cine esti, va disparea in momentul in care nu il mai hranesti. Abia atunci vei incepe sa vezi adevarata realitate.

Esti tot om!

Persoanele care au ajuns la un anumit nivel de constienta sunt tot oameni. Trezirea spirituala nu le sterge problemele. Nu vor disparea odata cu trezirea spirituala toate dificultatile umanitatii. Inca vor fi atasamente, inca se vor face greseli. Lumea iubeste, se infurie, se sperie. Toate acestea fac parte din viata pe pamant.

Probabil te gandesti ca aceasta trezire spirituala va aduce mai putine frictiuni sociale. Dar nu va fi deloc asa. Mai degraba vei avea acces mai mult la sinele tau suprem si vei putea sa-ti dizolvi egoul care alimenteaza fricile. Cea mai mare parte a suferintelor omului nu este generata de ceea ce se petrece in exterior, ci de ceea ce se intampla in interior. Daca accepti acest lucru, vei incepe sa te eliberezi de ego.

Speranta pentru o lume mai buna!

Fiecare om este responsabil pentru ceea ce se intampla in viata lui. Daca nu alegi viata la nivel de constienta, nimeni nu va alege pentru tine. Nu trebuie sa astepti ca cineva sa-ti dea semnalul de start sau sa te invite la marea transformare. Tu va trebui sa o faci singur pentru tine. Nu mai este timp de pierdut.

Dar fii atent la urmatoarele aspecte: