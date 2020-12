RACEALA VERSUS GRIPA. E BINE SA CUNOSTI DIFERENTELE, ACUM, CAND VIRUSII SUNT RASPANDITI

Care este diferenta dintre raceala si gripa?

Gripa si raceala sunt ambele boli respiratorii, dar sunt cauzate de virusi diferiti. Deoarece aceste doua tipuri de boli au simptome asemanatoare poate fi dificil sa se spuna diferenta dintre ele numai pe baza simptomelor.

In general, gripa este mai rea decat raceala obisnuita, iar simptomele sunt mai intense. Racelile sunt de obicei mai usoare decat gripa.

Persoanele cu raceli au mai multe sanse sa aiba un nas curgator . In general, racelile nu duc la probleme grave de sanatate, cum ar fi pneumonia, infectii bacteriene sau spitalizari.

Gripa poate avea complicatii asociate foarte grave.

Cum va puteti da seama de diferenta dintre raceala si gripa?

Deoarece racelile si gripa impartasesc multe simptome, poate fi dificil (sau chiar imposibil) de a spune diferenta dintre ele pe baza doar a simptomelor. Testele speciale care, de obicei, trebuie facute in primele zile de boala pot spune daca o persoana are gripa.

Cand trebuie sa mergeti la medic daca aveti simptome de gripa sau de raceala

Daca aveti deja simptome de gripa sau de raceala este important sa apelati medicul dumneavoastra daca aveti si oricare dintre urmatoarele simptome severe:

Febra persistenta: febra care dureaza mai mult de trei zile poate fi un semn al unei alte infectii bacteriene care trebuie tratata;

Inghitire dureroasa: Desi o durere in gat cauzata de o raceala sau gripa poate provoca un disconfort usor, durerea severa poate insemna strep, ceea ce necesita un tratament de catre medic;

Tuse persistenta: cand tuseul nu dispare dupa doua sau trei saptamani ar putea fi bronsita, care poate avea nevoie de un antibiotic. Scurgerea postnazala sau sinuzita poate duce, de asemenea, la o tuse persistenta. In plus, astmul este o alta cauza a tusei persistente;

Congestie persistenta si dureri de cap: Cand racelile si alergiile provoaca congestionarea si blocarea pasajelor sinusale, acestea pot duce la o infectie a sinusurilor (sinuzita). Daca aveti dureri in jurul ochilor si fetei cu secretii nazale groase dupa o saptamana, este posibil sa aveti o infectie bacteriana si, eventual, sa aveti nevoie de un antibiotic. Majoritatea infectiilor sinusale nu au insa nevoie de antibiotic.

In unele cazuri, poate fi necesar sa obtineti imediat asistenta medicala de urgenta.

La adulti, semnele unei crize includ:

Durere severa in piept;

Dureri de cap severe;

Probleme de respiratie;

Ameteala;

Confuzie;

Varsaturi persistente.

La copii, semnele ca trebuie sa mergeti de urgenta la medic sunt:

Dificultate de respiratie sau respiratie rapida;

Culoarea pielii albastruie;

Nu bea suficiente lichide;

Letargie si esecul in interactiunea normal;

Iritabilitate;

Simptomele care se imbunatateau si apoi se agraveaza brusc;

Febra cu eruptie cutanata.

Poti preveni simptomele gripei sau racelii?

Cea mai importanta masura de prevenire a racelii si gripei este spalarea frecventa a mainilor. Spalarea mainilor prin frecarea mainilor cu apa calda cu sapun timp de cel putin 20 de secunde ajuta la eliminarea germenilor de pe piele. Evitati sa va atingeti nasul, ochii si gura. Incercati sa stati departe de oricine are gripa sau simptome asemanatoare gripei.

Pe langa spalarea mainilor pentru a preveni simptomele gripei sau racelii este indicat sa obtineti un vaccin antigripal pentru a preveni gripa sezoniera. Activitatea creste intre sfarsitul lunii decembrie si inceputul lunii martie. In termen de doua saptamani de la obtinerea unui vaccin antigripal, anticorpii se dezvolta in organism si ofera protectie impotriva gripei. Copiii care primesc pentru prima data vaccinul au nevoie de doua doze administrate la o luna intre ele.

Medicamentul antiviral poate ajuta, de asemenea, la prevenirea gripei daca ati fost expus la cineva cu simptome de gripa.

Este important sa adopti obiceiuri sanatoase pentru a mentine germenii reci si gripa. Ar trebui sa va asigurati intotdeauna sa dormiti mult, sa mancati multe fructe si legume, sa faceti exercitii fizice si sa va gestionati stresul in timpul sezonului rece si al gripei si nu numai. Folositi si remedii florale Bach pentru reglarea psihoemotionala.

Cand puteti sa va tratati de gripa sau de raceala acasa?

Daca nu sunteti intr-unul dintre grupurile cu risc ridicat pentru complicatii, nu aveti niciunul dintre semnele de avertizare de urgenta, sunteti suficient de bine pentru a avea grija de nevoile dvs. de baza, iar simptomele dvs. sunt usoare, puteti sa va tratati de gripa sau raceala acasa. Daca nu sunteti sigur, discutati cu farmacistul sau medicul.

Intrebari frecvente despre raceala si gripa

Cat de contagioasa este raceala si gripa?

Foarte! Diferite virusi si tulpini au diferite ferestre pentru contagiunea potentiala, iar acele intervale de timp includ cateva zile inainte de aparitia simptomelor si dupa ce acestea se reduc.

Cine are un risc ridicat pentru boli sau complicatii grave legate de gripa?

Grupurile cu risc crescut include sugarii si copiii mici, femeile gravide, persoanele de 65 de ani si mai mari, cei cu afectiuni cronice respiratorii sau cardiace sau cei cu sisteme imunitare compromise.

In afara de vaccinare ce alte masuri mai pot lua pentru a ma proteja de gripa?

Deoarece vaccinurile nu va protejeaza neaparat de orice tulpina de gripa, pastrati-va obiceiurile normale de igiena in exces in sezonul rece. Spalarea frecventa sau igienizarea mainilor si tusea sau stranutul intr-o bastista de hartie sunt obligatorii. De asemenea, veti dori sa dezinfectati suprafetele folosite frecvent, in special in bucatarie si baie, si sa adaugati jucarii, ferestrele de mancare, farfurii, telefoane si tablete pe lista obiectelor ce trebuie curatate.

Este gripa o boala grava?

Da! Gripa poate fi foarte grava pentru oricine are un risc ridicat. Si chiar si la adulti sanatosi gripa poate duce la complicatii care variaza de la moderat la sever, cum ar fi infectii ale urechii si ale sinusurilor sau chiar.

Ce ar trebui sa fac daca ma imbolnavesc de raceala sau gripa?

Din nou, poate fi greu de spus diferenta, dar in orice caz stati acasa pentru a nu imprastia o boala potential grava. In plus, continuati sa practicati cu atentie sfaturile bune de igiena de mai sus si limitati-va cat mai mult posibil contactul cu altii din locuinta dvs., in special cu sugarii, copiii si cu oricine are un risc ridicat.

Exista tratamente eficiente pe baza de prescriptie medicala pentru raceala si gripa?

Daca este raceala, medicii recomanda decongestionantii fara retea, calmantele si reducatorii de febra, impreuna cu multa odihna si lichide.

De ce cazurile de raceala si de gripa cresc iarna?

Vremea rece in sine nu provoaca raceli, dar oamenii sunt mai predispusi sa ramana in interior si sa raspandeasca germeni unul altuia atunci cand este frig afara. Exista dovezi ca gripa se raspandeste cel mai eficient la temperaturi scazute si umiditate scazuta, ceea ce poate explica de ce cazurile de gripa cresc atat de mult in timpul iernii.

Diferenta de simptome dintre raceala si gripa

Simptomele frecvente de raceala

Simptomele de raceala incep de obicei cu o durere in gat, care, de obicei, dispare dupa o zi sau doua. Urmeaza simptome nazale, nasul curgator si congestie, impreuna cu o tuse in a patra si a cincea zi. Febra este neobisnuita la adulti, dar este posibila o febra usoara. Copiii au mai multe sanse sa aiba febra cu o raceala.

Cu simptome de raceala nasul prezinta secretii nazale apoase pentru primele zile. Mai tarziu, acestea devin mai groase si mai intunecate. Mucusul intunecat este natural si nu inseamna de obicei ca ati dezvoltat o infectie bacteriana, cum ar fi o infectie a sinusurilor.

Cat dureaza simptomele de raceala?

Simptomele de raceala dureaza de obicei aproximativ o saptamana. In primele trei zile in care ai simptome de raceala esti contagios. Acest lucru inseamna ca puteti transmite raceala celorlalti, asa ca ramaneti acasa si incercati sa va odihniti foarte mult.

Uneori este posibil sa confundati simptomele de raceala cu cele pentru rinita alergica (febra fanului) sau o infectie a sinusurilor. Daca simptomele de raceala incep repede si se imbunatatesc dupa o saptamana atunci este de obicei o raceala, nu alergie. Daca simptomele de raceala nu par sa se imbunatateasca dupa o saptamana, consultati medicul pentru a vedea daca ati dezvoltat o alergie sau sinuzita.

Majoritatea simptomelor de raceala se amelioreaza treptat in doua-cinci zile, dar nu este neobisnuit sa te simti slabit timp de o saptamana sau mai mult. O complicatie frecventa a gripei este pneumonia, in special la tineri, varstnici sau persoane cu probleme pulmonare sau cardiace. Daca observati dificultati de respiratie informati medicul. Un alt semn obisnuit al pneumoniei este febra care se intoarce dupa ce a fost plecat o zi sau doua.

La fel ca virusurile reci, virusurile gripale intra in corp prin mucoasele nasului, ochilor sau gurii. De fiecare data cand atingeti mana catre una dintre aceste zone, ati putea fi infectat cu un virus, ceea ce face foarte important sa va mentineti mainile fara germeni cu spalare frecventa pentru a preveni atat simptomele gripei, cat si ale racelii.

Simptome frecvente de gripa

Gripa este o infectie virala foarte contagioasa care afecteaza pasajele aeriene ale plamanilor, fiind una dintre cele mai severe si frecvente boli virale ale sezonului de iarna.

Simptomele gripei debuteaza brusc si pot include:

Febra mare – 40 grade Celsius;

Frisoane;

Mialgii (dureri musculare);

Cefalee (dureri de cap);

Disfagie (dureri in gat);

Tuse seaca frecventa;

Stare generala alterata.

Simptomele descrise mai sus dureaza in medie 3-4 zile, tusea putand sa persiste timp de 1-2 saptamani.

Copiii mici pot sa prezinte dureri abdominale, varsaturi, diaree, febra mare, stare de iritabilitate.

Diferenta de tratament dintre raceala si gripa

Cum sa tratezi o raceala

Deoarece o raceala este o infectie virala antibioticele nu sunt eficiente in tratarea acesteia.

Cu toate acestea, medicamentele contra-counter, cum ar fi antihistaminice, decongestionante, acetaminofen si AINS, pot ameliora congestia, durerile si alte simptome de raceala. Bea multe lichide pentru a evita deshidratarea.

Unele persoane iau remedii naturale, cum ar fi zincul, vitamina C sau echinacea, pentru a preveni sau ameliora simptomele de raceala. Dovada este amestecata daca functioneaza.

Racelile se vindeca de regula in 7-10 zile. Consultati un medic daca:

Simptomele de raceala nu s-au imbunatatit in aproximativ o saptamana;

Aveti febra mare care nu scade;

Ai putea avea alergii sau o infectie bacteriana care necesita antibiotice, cum ar fi sinuzita sau streptococul. O tuse nastrusnica ar putea fi si un semn de astm sau bronsita.

Cum se trateaza gripa

In cele mai multe cazuri, lichidele si odihna sunt cele mai bune metode de a trata gripa, asadar beti multe lichide pentru a preveni deshidratarea. Decongestionantii fara retea si calmantele, cum ar fi ibuprofenul si acetaminofenul, va pot controla simptomele si va pot ajuta sa va simtiti mai bine.

Cu toate acestea, nu dati niciodata aspirina copiilor. Poate creste riscul unei afectiuni rare, dar grave, numit sindrom Reye.

Medicul dumneavoastra va poate prescrie medicamente antivirale – oseltamivir zanamivir sau peramivir – pentru a trata gripa.

Aceste medicamente pot scurta durata gripei si pot preveni complicatii precum pneumonia. Cu toate acestea, este posibil sa nu fie eficiente daca nu au inceput in 48 de ore de la imbolnavirea.

Mituri despre raceala si gripa

Gripa este o raceala mai serioasa

Cele doua afectiuni sunt frecvent confundate, o raceala serioasa fiind denumita gripa sau invers. Totusi, cele doua afectiuni sunt diferite, si nu doar doua etape ale aceleiasi boli.

Raceala si gripa sunt cauzate de virusuri diferite iar simptomele gripei sunt mai severe decat cele ale racelii. Debutul ei se face brusc iar aceasta poate dura chiar si 2-3 saptamani in timp ce raceala se vindeca in aproximativ 7 zile. De remarcat si faptul ca gripa poate fi prevenita cu ajutorul vaccinului antigripal ce vizeaza radacina gripala cea mai frecventa in sezonul respectiv, in timp ce dezvoltarea unui vaccin pentru raceala este dificila din cauza numarului mare de virusuri care o pot cauza.

Nu poti da raceala ori gripa la altii daca tu te simti bine

Studiile arata ca doar 75% dintre persoanele infectate cu unul dintre virusurile ce cauzeaza raceala prezinta simptomele bolii. Acest lucru inseamna ca in jur de 25% dintre persoanele bolnave transmit boala chiar daca nu sunt constienti de asta. Motivele pentru care infectia este asimptomatica in unele cazuri nu sunt cunoscute. Persoanele bolnave de gripa sunt sfatuite sa stea acasa. Astfel este limitat contactul cu alte persoane evitand transmiterea virusului, iar organismul beneficiaza de odihna necesara pentru a se reface.

In cazul gripei, studiile indica un procent de 20%-30% de persoane infectate dar care nu prezinta simptome.

Racesti daca stai in curent, te prinde ploaia ori iesi in frig imbracat subtire

Atat raceala cat si gripa pot fi contractate doar prin expunerea la unul dintre virusurile care le cauzeaza. Cercetatorii au testat totusi ipoteza imbolnavirii cauzate de frig pentru a vedea daca racirea corpului poate incuraja aparitia racelii, fara a veni cu rezultate care sa o confirme sau sa o infirme.

Spre exemplu, un studiu din 2005 realizat de Scoala de Biostiinte din Cardiff a urmarit efectele racirii puternice a picioarelor pe un esantion de 180 de subiecti, dintre care jumatate au fost parte a grupului de control. In urma studiului au constatat ca 13 persoane, din cele 90 de persoane carora le-au fost racite picioarele, s-au imbolnavit in urmatoarele 4/5 zile. In cazul grupului de control, 5 persoane din 90 au racit in acelasi interval desi acestia nu au trecut prin testul propriu-zis. In urma rezultatelor, cercetatorii au decis ca sunt necesare si alte studii pentru a veni cu o concluzie clara asupra problemei.

Se crede totusi ca numarul mare de imbolnaviri din sezonul rece poate fi explicat, mai degraba, prin faptul ca aerisirea incaperilor este mai scazuta iar aglomeratia creste astfel incat o persoana bolnava, intr-un spatiu inchis, poate infecta mult mai usor pe altii, sustine Raina MacIntyre, profesor de epidemiologia bolilor infectioase si director al Scolii de Sanatate Publica si Medicina Comunitatii din cadrul University of New South Wales.

Daca esti racit sau ai gripa, ia antibiotice

Cum atat gripa cat si raceala sunt cauzate de virusuri, si nu de bacterii, tratamentul cu antibiotice este inutil. Doctorul poate prescrie totusi antibiotice in cazul in care pacientul dezvolta o complicatie de natura bacteriana precum sinuzita, otita, bronsita ori pneumonie.

Tratamentele pentru raceala si gripa urmaresc ameliorarea simptomelor mai degraba decat distrugerea virusului. Acestea sunt recomandate imediat ce se observa instalarea bolii. In cazul racelii, consultati medicul daca simptomele severe dureaza mai mult de 10 zile, daca prezentati dureri la nivelul urechilor si a sinusurilor, aveti febra ridicata. Pentru gripa, apelati la medic atunci cand aveti dificultati de respiratie, va doare pieptul sau in urma tusei, eliminati flegma de culoare verde deschis ori cu sange, explica dr. Popescu. Medicul va decide care este tratamentul adecvat pentru complicatiile aparute.

Te insanatosesti daca manaci supa de pui

Supa de pui calda poate sa indeparteze temporar disconfortul cauzat de durerea de gat si aduce organismului un aport necesar de lichide. Calitatile curative se opresc insa aici. Din pacate, nici leacurile babesti nu par sa dea rezultate mult mai bune. Multa lume apeleaza la remedii precum echinaceea, mierea de albine, lamaia, usturoiul, mentolul etc. Acestea par sa functioneze in unele cazuri, insa studiile nu au reusit sa identifice efectele pozitive ale acestora pe un segment mai mare al populatiei.

Spre exemplu, o recenzie din 2007 a studiilor ce urmaresc eficienta vitaminei C in tratarea racelii si a gripei a concluzionat ca nu exista dovezi cu privire la beneficiile acesteia in cazul populatiei generale. Prin urmare, specialistii nu recomanda suplimentarea dozei normale de vitamina C, necesara organismului, in speranta ca aceasta poate preveni infectarea.

Nu poti lua gripa ori raceala decat daca ai contact cu cineva bolnav

Virusul poate fi contractat si de pe suprafete infestate – mese, clante, tastatura, telefon -, nu doar in urma contactului direct cu o persoana bolnava. Cercetarile au aratat ca rinovirusurile, familia de virusuri responsabila pentru majoritatea racelilor, pot sa supravietuiasca pe diferite suprafete timp de cateva ore sau chiar cateva zile.

„Concentratia virusului se atenueaza; asta inseamna ca puterea lui este din ce in ce mai mica pe masura ce timpul trece. Insa nu este nevoie decat de cateva particule virale pentru a cauza infectia. Chiar daca ramane putin pe o clanta ori pe o cana de cafea pe care le atingi, virusul poate apoi supravietui pe mainile tale pentru destul de mult timp. Apoi mai ramane doar sa iti stergi nasul sau ochii si virusul este in corp. Are un sistem de multiplicare foarte eficient”, explica dr. Richard Rosenfeld, profesor si sef al catedrei de Otolaringologie al Long Island College Hospital, New York (SUA), pentru MSN Health.