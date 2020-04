„Alegeri potrivite” in linia intai. Te invit sa nu ramai la periferia vietii

Benjamin Marin, tanarul de 20 de ani din Belgia, s-a reintors sa ajute victimele COVID-19 din Bruxelles si dupa ce s-a vindecat de aceasta boala. El a contactat-o cand a lucrat la o firma de pompe funebre din Bruxelles, care s-a ocupat de persoanele decedate de acest virus. In cadrul emisiunii „Business Philosophy” din 1 aprilie, romanul Titus Marin a povestit despre trairile avute de fiul sau pe parcursul bolii, dar si despre eroismul lui Benjamin, care s-a oferit sa lupte „in prima linie”.

(VIDEO) „Alegeri Potrivite” (emisiunea „Business Philosophy” Canal 33 – 01.04.2020)

Cu astfel de exemple ajungem si noi sa ne punem in mod firesc intrebarea: „As fi putut face mai mult in aceste saptamani, in care coronavirusul ne-a izolat?”

Te invit si pe tine sa iti pui aceasta intrebare si sa nu ramai la periferia vietii.

Asuma-ti responsabilitatea pentru viata ta. Asta nu inseamna obsesia pentru control, ori razvratirea, ci sa faci lucrul potrivit, la momentul potrivit.

Cu alte cuvinte, sa faci ALEGERILE POTRIVITE pentru tine. Fiecare are un dar, un har al sau si il poate pune in valoare. Nu te critica daca nu ai fost ca Benji in linia intai. Poate ca nu ai fost facut pentru asta. Emotiile tale nu te-ar fi recomandat sa te afli intr-un loc in care este necesar un control riguros al starii emotionale. E nevoie sa gandesti „la rece” in astfel de situatii. Poate ca tu esti mai sensibil. Foloseste acest dar acolo unde este nevoie de tine.

Nu are rost sa te autoblamezi pentru alegeri pe care nu le-ai facut in aceasta perioada sau in trecut. Pe care le privesti poate ca pe un esec sau ca pe o vina. Elibereaza astfel de ganduri si de emotii care nu fac decat sa te impovareze mai mult. Invata sa ai COMPASIUNE fata de tine si fata de trecutul tau. Foloseste-ti energia, resursele personale, pentru a face acum, astazi, ceva ce iti va aduce mai multa liniste, pace, bucurie, vitalitate, abundenta….

Nu iti alimenta singur corpul durere, astfel incat sa iti plangi de mila sau sa gasesti vinovati in exteriorul tau (chiar si atunci cand ei exista!). Aceasta stare de victima iti aduce o falsa satisfactie de moment, in detrimentul unei stari de bine mai indelungate. Iti ofera puterea iluzorie pentru o clipa, dar in realitate da puterea ta altora, exteriorului tau.

Vrei sa-ti traiesti viata in aceasta stare? Daca nu, atunci realizeaza ca nu poti schimba ceea ce s-a intamplat in trecut, dar poti ALEGE sa privesti altfel viata de acum inainte.

Cum poti schimba aceasta stare de victima? Prin observare si repetitie.

Observa gandul negativ care iti alimenteaza starea de autovictimizare. Fii constient de el. Observa ce simti in corpul fizic. Observa-ti reactia fata de celalalt. Pune la indoiala gandul negativ care iti provoaca starea de disconfort. Gandeste-te si admite in mod constient ca exista si posibilitatea sa te inseli si realitatea poate fi alta. Una mai blanda. Accepta un nou gand pozitiv si lasa-l sa opreasca galagia din mintea ta. Spune STOP la ceea ce nu mai doresti negativ in viata ta.

Fii RECUNOSCATOR ca traiesti si multumeste pentru tot si toate care sunt in viata ta. Chiar daca nu ai „stofa” de linia intai, poti ajuta intregul printr-o stare buna, pozitiva si un gand bun.

Fa-ti timp sa trimiti un gand, o imagine, o vorba care sa bucure si sa il faca pe celalalt sa nu se mai simta izolat sau singur. Fa-l sa stie ca, indiferent de conjunctura exterioara, va fim intotdeuna sustinut si sprijinit.

Cu recunostinta,

Ileana Vladut

„Alegeri Potrivite” (emisiunea „Business Philosophy” Canal 33 – 01.04.2020)