Terapie si mental coaching cu echipa de fotbal-tenis a Romaniei

Dupa cum stim cu totii, nu conteaza de cand practici un sport de performanta, atunci cand miza este mare, apar intotdeauna si ceva emotii. Uneori putine, alteori mai intense. Pe langa o forma fizica buna si stapanirea tehnicilor de joc, starea mental-emotionala a jucatorilor este deosebit de importanta pentru a asigura victoria.

Fie ca vorbim de competitiile din fotbal, inot, tenis, gimnastica, karate, handbal, atletism sau alte sporturi, numitorul lor comun este omul (sportivul) care il practica si dorinta lui de a obtine performanta.

Ileana Vladut, terapeută BFRP remedii florale si coach, dezvaluie pentru Totceesceeste.ro o parte din experienta personala avuta in lucrul cu sportivii romani:

„Mental coaching-ul si terapiile comlementare in sustinerea sportivilor de performana nu mai sunt doar un „moft”. Sunt o necestiate, atunci cand vrei sa obtii rezultate in cadrul competitiilor. In special la cele internationale, unde adversarii pe care ii intalnesti sunt bine antrenati si sustinuti pe toate planurile, atat fizic, cat si psiho-emotional.

Practica confirmata de rezultatele obtinute la competitiile internationale

Este o abordare considerata normala in alte tari. Si foarte naturala as completa, avand in vedere ca in acest fel te adresezi nu doar sportivului, ci omului ca intreg.Lucrezi cu cel care vine pe terenul de joc cu ganduri, griji si emotii personale. Si in Romania aceste practici de sustinere holistica prin mental coaching si terapii comlementare au luat avant. Incep sa devina o normalitate. Mai ales ca sunt confirmate si de rezultatele din competitii.

Orele intense de antrenament, dedicatia jucatorilor si a atrenorilor au cea mai mare contributie in obtinerea performantei sportive. Dar, asa cum au marturisit personal sportivii, starea si forma in care joaca dupa discutiile de mental coaching, aplicarea terapiilor complementare si administraea remediilor florale Bach, sunt cu totul speciale. Iar efectele s-au vazut si in rezultate.

Ca sa va dau cateva exemple, ale rezultatelor tinerilor sportivi cu care am avut bucuria de a lucra in acest sens:

Florina Chiar ai Anemaria Gherghel – primele campioane mondiale din istoria padbolului feminin; au castigat aurul în 2016, in competitia din Uruguay (Montevideo);

Echipa de fotbal-tenis a Romaniei – a castigat nu mai putin de sapte din cele opt medalii la Campionatul Mondial de fotbal-tenis din 2018, ce s-a desfasurat in Franta (Le’Havre);

Anemaria Ghergehel – cea mai buna jucatoare mondiala de fotbal-tenis in 2018.

Saptamana trecuta echipa a facut ultimele antrenamente la Izvorani. S-a pregatit pentru a fi in forma maxima la Campionatul European de fotbal-tenis din Ungaria (Szeghed), intre 19 si 21 noiembrie. Ne-am propus sa aducem in tara toate cele 13 medalii puse in joc, pentru care vor concura echipe venite din 14 tari! ” – Ileana Vladut, terapeut holistic & coach http://perfectlotus.ro/