Psihologia succesului: cum sa adopti mentalitatea invingatorului

Cata vreme adopti o atitudine flexibila fata de trasaturile tale iti poti schimba personalitatea. Totul depinde de sistemul tau de convingeri.

Cu atitudinea potrivita poti ajunge departe. Aceasta este mentalitatea invingatorului care obtine in cele din urma ceea ce isi doreste. Cel putin asta sustine psihologul Carol S. Dweck.

In cartea sa ”Mindset: The New Psychology of Success”, Dweck insista asupra faptului ca pentru a putea contribui la dezvoltarea anumitor trasaturi fie ca apartin sau nu personalitatii tale trebuie sa ai grija ce conceptii iti formezi in ceea ce priveste capacitatea ta de a progresa.

Asuma-ti responsabilitatea pentru convingerile tale

Fiecare convingere legata de un anumit aspect din viata ta iti poate influenta modul in care percepi realitatea. Cu alte cuvinte, tu alegi ideile in care crezi fapt care te determina sa iti reprezinti mental lumea in functie de acestea. Astfel ai puterea de a-ti limita potentialul sau de a obtine succesul mult dorit.

Ceea ce trebuie sa iti amintesti este ca toate actiunile tale depind de aceste convingeri. Gandurile tale nu au un caracter pasiv. Ele sunt dinamice intrucat te determina sa actionezi intr-un anumit fel iar rezultatele au la randul lor un impact asupra acestor convingeri.

Legatura dintre convingeri si personalitate

Conform teoriilor lui Dweck, personalitatea poate fi definita de trasaturile, comportamentele si valorile tale, fiind stimulata si modelata de convingerile pe care ti le formezi de-a lungul timpului. Perspectiva pe care o adopti fata de personalitatea ta te poate determina sau nu sa devii persoana care vrei sa fii.

Mentalitatea fixa vs. mentalitatea flexibila

Dweck a identificat doua mentalitati esentiale care ne influenteaza personalitatea. Calitatile tale nu pot fi modificate, potrivit mentalitatii fixe, fapt care te face sa incerci mereu sa demonstrezi ca esti indeajuns de bun.

Astfel in loc sa te concentrezi pe procesul de invatare in urma caruia iti poti dezvolta trasaturile personalitatii, principalul tau obiectiv este sa arati cat de destept, creativ, optimist esti; cauti confirmarea acestor calitati in parerea pe care o au ceilalti despre tine. Ca urmare a acestui fapt te complaci intr-o stare continua de stagnare; considerand ca te-ai nascut cu anumite trasaturi care nu mai pot fi modificate si ca nu ai niciun control asupra personalitatii nu vei incerca sa le schimbi.

Mentalitatea flexibila sau mindsetul evolutiei, dupa cum l-a numit Dweck, iti permite sa cauti mereu noi oportunitati de dezvoltare. Modul acesta de gandire este mult mai flexibil deoarece presupune sa crezi ca potentialul tau este infinit si ca nu este limitat de trasaturile cu care te-ai nascut; ele pot fi schimbate in asa fel incat sa poti evolua in functie de cum iti doresti tu.

Studiile realizate de acest psiholog arata ca in general convingerile tale despre succes provin din modul in care esti evaluat de cei din jurul tau. Dweck a descoperit ca atunci cand studentii sunt laudati pentru trasaturile lor si nu pentru efortul depus, acestia vor favoriza mai mult mentalitatea fixa intrucat nu vor profita de oportunitatile care apar pentru a nu risca sa le schimbe parerea celor care le-au dat initial un feedback pozitiv.

Cum te ajuta mindsetul evolutiei

Persoanele care au o mentalitate flexibila nu isi vor stabili “obiective de performanta” prin care sa isi puna in evidenta talentul deoarece ele sunt constiente ca astfel de obiective le stau in calea dezvoltarii personale si profesionale.

Aceste obiective de performanta le sunt specifice celor care au convingeri fixe si care vor evita anumite oportunitati de invatare din cauza faptului ca acestea le-ar putea scoate in evidenta slabiciunile. Teama ca ar putea da gres, ca imaginea pe care ceilalti si-au facut-o despre ei le-ar putea fi afectata ii impiedica sa actioneze. In schimb pentru cei care cred in mindsetul flexibil si care isi seteaza “obiective de invatare”, greselile nu le definesc personalitatea.

Mentalitatea evolutiei te mai incurajeaza sa nu iti pierzi timpul asteptand ca pesoanele din jurul tau sa iti confirme ca esti intr-un anumit fel.