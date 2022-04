3 Greseli de evitat in alegerea domeniilor web

Din ce in ce mai multi oameni cauta idei care mai de care mai inspirate de afaceri pe care sa le lanseze pe Internet, pentru ca mediul online are un potential urias in ceea ce priveste comertul si nu numai. Mai mult decat atat, lansarea unui proiect online pare astazi a fi un lucru mai simplu ca oricand avand in vedere numarul impresionant de servicii web la care avem in prezent acces. Pentru a exista pe Internet, un site are nevoie de cateva servicii esentiale, printre care se numara si cele de inregistrare domenii. Practic, prin alegerea si inregistrarea unui nume de domeniu, o afecere online incepe a capata contur, oferindui-se o identitate proprie intr-o lume fara margini cum este cea online.

Desi nu poate fi vorba despre greseli colosale atunci cand se vorbeste despre inregistrarea unui nume de domeniu, anumite decizii pot afecta negativ in timp imaginea unei afaceri online. Astfel, de aceasta daca ne vom focusa atentia asupra unor greseli comune pe care este recomandat sa nu le faci in alegerea unui nume de domeniu pentru afacerea ta.

Alegerea unui nume de domeniu lung

Atunci cand vorbeste despre domenii, este esential sa se tina cont de faptul ca acesta este de facto adresa web a site-ului afacerii. Din acest motiv, este absolut esential ca numele de domeniu sa fie unul cat mai scurt. Acest mic detaliu il face mai usor de memorat si de scris, un lucru pe care utilizatorii il apreciaza destul de mult. Atunci cand numele de domeniu este lung si complicat, situatia poate deveni frustranta pentru utilizator daca va introduce o litera gresita si va fi redirectionat catre alt site sau va primi o eroare.

Introducerea de cifre si simboluri in cadrul numelui de domeniu

Utilizarea de cifre sau diferite simboluri acceptate poate ca te va ajuta sa alegi mai usor un nume de domeniu. In realitate insa, situatia este cat se poate de similara cu cea de mai sus in care memorarea si scrierea unui nume de domeniu poate deveni un lucru complicat pentru utilizator. Din acest motiv, este recomandat pe cat posibil sa eviti utilizarea de cifre si simboluri acolo unde nu au relevanta. O situatie in care cifrele pot fi relevante este in cazul in care oferi servicii 24 din 24, caz in care .numesite24 este o alegere cat se poate de inspirata.

Alegerea unei extensii nepotrivite

In cazul extensiilor nu se poate vorbi despre alegeri total eronate, avand in vedere ca ele sunt de facto o localizare geografica, oferind detalii despre piata careia te adresezi. Acest lucru nu insemna insa ca nu vei putea opta spre exemplu pentru o extensie .com in cazul in care serviciile si produsele pe care le comercializezi sunt adresate cetatenilor Romaniei. Este insa mult mai inspirat sa alegi extensia .ro spre in acest caz. O situatie si mai putin inspirata este atunci cand alegi o extensie specifica de obicei unui alt stat, atunci cand te adresezi doar pietelor din Romania. Spre exemplu, extensia .it este o extensie potrivita in general business-urilor online din Italia.