Care sunt cele mai importante avantaje ale unui implant dentar?

Sanatatea danturii este un proces ce necesita o rutina zilnica de ingrijire, detaliu ce se aplica universal atunci cand votim despre sanatate. A avea grija de noi presupune de multe ori eforturi destul de mari, insa sanatatea ar trebui intotdeauna privita ca unul dintre cele mai de pret daruri pe care le primim de la viata. In ciuda eforturilor pe care le depunem pentru a ne pastra dantura impecabila, uneori ajungem in situatia neplacuta in care pierdem un dinte sau o masea. Chiar daca in prezent exista solutii stomatologice pentru acest lucru, nu de putine ori procesul in sine este unul care ii sperie pe pacienti, astfel ca amana vizita la medic pana in momentul in care lucrurile devin si mai complicate.

Vestea buna insa in ceea ce priveste aceasta situatie neplacuta, in care se pierd dinti sau masele este aceea ca exista doua solutii foarte populare astazi prin care se poate aborda aceasta problema. Una dintre ele este reprezentata de puntea dentara (solutia clasica), iar alta si este reprezentata de faimosul implant dentar. Astfel, in cele ce urmeaza, am pregatit pentru tine o serie de avantaje care tansforma implantul dentar intr-o alegere ideala.

Nu presupune sacrificarea dintilor vecini

Unul dintre avantajele ce se contureaza foarte bine in cazul implantului dentar este faptul ca procedura de insertie a acestuia, nu presupune sacrificarea dintilor vecini, asa cum se intampla in cazul puntilor dentare. Este un detaliu important de avut in vedere daca tinem cont de faptul ca odata slefuiti, dintii nu vor mai putea reveni la forma naturala.

Este o solutie de durata

Pe lista avantajelor importante in ceea ce priveste implantul dentar, trebuie consemnat si faptul ca implantul dentar este o solutie pe termen lung avand in vedere ca o lucrare de calitate va rezista cu brio cateva decenii. Desigur, pentru a putea rezista atat de mult, un implant trebuie ingrijit corespunzator si de catre pacinet, conform indicatiilor oferite de catre medic.

Imita perfect dintele natural

Implantul dentar se mai face remarcat si prin faptul ca are capacitatea de a imita perfect dintele natural. Nu de putine ori, pacientii uita aproape complet de faptul ca au un implant dentar, tocmai pentru ca acesta se comporta exact ca un dinte natural, avand chiar si un aspect similar.

Previne atrofia osoasa

Odata cu pierderea unui dintre sau a unei masele, determina deteriorarea graduala a osului, ceea ce in timp, fara a se interveni, exista riscul sa apara chiar si deformari la nivelul fetei. Implantul dentar reuseste practic sa previna aceeasta neplacere, de aceea fiind foarte important ca pacientul sa se prezinte la medicul stomatolog in timp util, avand in vedere ca procedura presupune o perioada mai indelungata de timp.

Protejeaza intreaga dantura

Una dintre problemele ce apar in momentul in care se pierde un dinte sau o masea este acela ca dintii ramasi au tendinta de a se deplasa, ceea ce poate duce de asemenea la deformari faciale. Odata inserat, revolutionarul implant dentar, va stopa acest proces, protejand intreaga dantura, pentru ca prin deplasare, intreaga dantura poate deveni instabila si capata un aspect neplacut.