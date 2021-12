Cum sa scapi de cearcane cu acid hialuronic

Noptile nedormite, expunerea prelungita la soare sau pur si simplu tenul foarte deschis la culoare cu o vascularizare puternica in jurul ochilor duce la diverse semne la nivelul fetei. Cele mai comune dintre aceastea sunt cearcanele.

Aparand in jurul ochilor, sunt greu de mascat si tradeaza un stil de viata nesanatos. Chiar si inaintarea in varsta este uneori un factor definitoriu pentru aparitia cearcanelor. Uneori lipsa vitaminelor si lipsa somnului, precum si anumite afectiuni ale organismului pot fi primele cauze.

Cu toate acestea, exista o serie de motive care explica aparitia cearcanelor, dincolo de oboseala sau alimentatia inadecvata. Exista persoane care se confrunta cu aceasta afectiune transmisa pe plan ereditar si nu pot face nimic impotriva acestora. Astfel de persoane au pielea mai transparenta, iar zona din jurul ochilor este mai intunecata.

Pentru indepartarea cearcanelor se poate apela la un tratament cu acid hialuronic cearcane, prin intermediul caruia se vor umple cearcanele si li se va reda astfel volumul. De asemenea, persoanele care sufera de diverse alergii prezinta totodata iritatii la nivelul ochilor si diverse tipuri de mancarimi care genereaza o nuanta intunecata zonei din jurul ochilor. In acelasi fel actioneaza si eczemele, care cauzeaza inflamatii la nivelul ochilor.

Persoanele care petrec prea mult timp expunandu-se la soare vor avea cearcane ca urmare a productiei de melanina, iar cele care sufera de boli endocrine se vor confrunta cu cearcane ca urmare a disfunctiilor hormonale.

Tratamentul cu acid hialuronic cearcane are rolul de a umple santurile de sub pleapele inferioare, redandu-le volumul si eliminand pigmentarea bruna. Prin inaintarea in varsta muschii si ligamentele faciale se relaxeaza si astfel se reduce si volumul de sub ochi. Pierderea in volum este insotita de modificarea pigmentului, iar cearcanele instalate la nivelul fetei sunt foarte greu de corectat cu ajutorul cremelor. De aceea tenul capata un aspect trist si obosit.

Prin procedura de umplere cearcane cu acid hialuronic santurile sunt umplute cu volum, iar astfel incep sa dispara. Prin subtierea epidermei ca urmare a imbatranirii si pierderea colagenului din piele se formeaza cearcanele. Cele mai comune cauze care conduc la aparitia acestoria sunt: munca la calculator, alergiile, expunerea prelungita la soare fara a folosi o crema cu factor de protectie ridicat si alimentatia saraca in vitamine.

In cazul in care prezinta o culoare mai intensa, cearcanele pot indica si anumite boli. Cele de culoare cenusie sunt asociate cu anemie sau oboseala, pe cand cele cu nuanta albastra indica probleme cu circulatia sangelui sau la nivel cardiovascular. Cearcanele rosiatice indica hipertensiune. Cu toate ca exista anumite creme si uleiuri care pot ameliora culoarea cearcanelor, acestea nu le previn in totalitate. Acidul hialuronic are rolul de umple aceste zone in care pielea s-a adancit, iar tratamentul se face pe baza de anestezie topica, folosind o crema anestezica.

Exista o serie de motive pentru care acidul hialuronic este ideal pentru corectarea cearcanelor. Nu numai ca acesta se gaseste in organismul uman, iar sansele de alergii sunt foarte mici, insa aceasta se si absoarbe in totalitate si are proprietati crescute de hidratare. Pentru stimularea productiei de colagen se poate introduce si un cocktail de vitamine aditional fata de acidul hialuronic. Primele rezultate sunt vizibile imediat dupa efectuarea tratamentului si procedura in sine dureaza pana la 45 de minute. Desi vor ramane cateva vanatai mici in primele zile de la injectari, acestea vor disparea, iar in cazul in care devin mai intense se poate aplica o crema cu arnica.

In functie de evaluarea post-interventie vei stabili impreuna cu medicul specialist cand va trebui sa revii si de ce trebuie sa tii cont pentru prevenirea cearcanelor in viitor.

Fiind un subiect foarte comun la ora actuala, daca vrei sa afli mai multe despre umplere cearcane si acid hialuronic cearcane, te asteptam la Clinica de Chirurgie Estetica Zone Medical Estet.

Dr. Eugen Turcu, medic primar chirurgie plastic-estetica si echipa sa de specialisti iti vor oferi toate informatiile de care ai nevoie, in asa fel incat sa arati cat mai bine.